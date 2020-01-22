 Из-за обстрелов наемников РФ ремонтники с 18 января не могут восстановить электроснабжение в Золотом-4

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за несоблюдения режима "тишины" 19 января аварийно-восстановительной бригаде энергетиков, пытавшейся выполнить работы в Золотом-4, не удалось завершить необходимые работы", - говорится в сообщении. В пресс-службе ООО "ЛЭО" добавили, что из-за интенсивного обстрела в этом районе со стороны вражеских сил, и связанного с этим это риска для жизни работников восстановительные работы были прекращены.

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Со стороны "ЛЭО" поданы заявки на согласование режима "тишины" командующему объединенными силами, двухстороннего Центра координации и контроля огня, Гражданско-военного сотрудничества и Гражданско-военной администрации с привлечением мониторинговой группы ОБСЕ. Только после получения разрешения, энергетики смогут восстановить линию и восстановить электроснабжение домов Золотого, отметили в пресс-службе.

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