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Все про:Луганское энергетическое объединение (7) электроэнергия (340) Золотое (157)

 Из-за обстрелов наемников РФ ремонтники с 18 января не могут восстановить электроснабжение в Золотом-4

Золотое-4 с 18 января без света. Бригада энергетиков не смогла завершить восстановительные работы из-за несоблюдения "режима тишины".

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за несоблюдения режима "тишины" 19 января аварийно-восстановительной бригаде энергетиков, пытавшейся выполнить работы в Золотом-4, не удалось завершить необходимые работы", - говорится в сообщении. В пресс-службе ООО "ЛЭО" добавили, что из-за интенсивного обстрела в этом районе со стороны вражеских сил, и связанного с этим это риска для жизни работников восстановительные работы были прекращены.

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Со стороны "ЛЭО" поданы заявки на согласование режима "тишины" командующему объединенными силами, двухстороннего Центра координации и контроля огня, Гражданско-военного сотрудничества и Гражданско-военной администрации с привлечением мониторинговой группы ОБСЕ. Только после получения разрешения, энергетики смогут восстановить линию и восстановить электроснабжение домов Золотого, отметили в пресс-службе.

Из-за обстрелов наемников РФ ремонтники с 18 января не могут восстановить электроснабжение в Золотом-4 01

Также читайте: "Где есть разведение - там огня нет. Вот такая статистика", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3171365
 
 
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тю так пусть обсе чинит......... войны ж нет всё по протоколу.............
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какие-такие обстрели в Золотом?. Любой зебил расскажет что там где бубочка отвела волйска обстрелов нету.
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Обстрелы не прекращаются,зато у Зели разведение войск. У Пэти были перемирия, которые он вешал народу на уши, а у этого разведения, которые ни к чему не приведут,зато лапша будет висеть на ушах у народа и время будет выиграно для черных дел для олигархата.
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при Петиних перемириях никто не запрещал ответку. И бойцы не подписывали ознакомительную про уголовную ответственность за открытие огня...
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Вже не Орєхово? А в принципі, місцеві сепаратисти Зєлєнскому підспівували, коли він співав про розведення. Тепер нехай сидять без світла.
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Це в штабі Хомчака було "Орєхово". А луганські електрики видно не в курсі шахєр-махєра і викупили брехню.
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тю...каких обстрелов?
слезно просили о отводе наших войск (так уверяли в охфисе преЗЕдента) - теперь сидите в подвале... и без света
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********** кровожадные твари --- здохните вместе с вашим сцарем плешивым Из-за обстрелов наемников РФ ремонтники с 18 января не могут восстановить электроснабжение в Золотом-4 - Цензор.НЕТ 8771
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та все пучком, зебил. Твоя бубочко в Израиле зацелует куйла насмерть.
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Помним гераичное видео с Зеленским и "жителями" Золотого где они требовали отвести украинские войска? А зеленский хоть и упирался но согласился?
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Это те местные, которые просили преЗедента войска отвести без света сидят?

Наверное лучше стало, больше времени семье можно уделить...
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зассика зуб давав, що у Золотому буде все ок
ну, шо, паскуда малороська, допомогли тобі твої кацапи?
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Хочу пожелать жителям Золотого (которым мешали ВСУ и Национальная Гвардия) хорошего настроения!
Из-за обстрелов наемников РФ ремонтники с 18 января не могут восстановить электроснабжение в Золотом-4 - Цензор.НЕТ 7229

ВСУ в Золотом нет, но вы там держитесь!
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ви жирного миротворця Сєрожу відправте, то його парафія
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А де, ще будем розводити? Пане гарант, як ще будем розводити українців. Сурков поки не придумав?
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