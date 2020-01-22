 Зеленский в Давосе обсудил с президентом ЕБРР Чакрабарти увеличение портфеля инвестиций в Украину. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.,
Глава государства поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.
"Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества. Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече", - отметил Зеленский.
Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну среди топ-3 приоритетных в регионе.
Январь 22nd, 2020
Порошенко в Давосе сорвал полный аншлаг - к Зеленскому никто не пришелhttp://rusjev.net/2020/01/22/poroshenko-v-davose-sorval-polnyiy-anshlag-k-zelenskomu-nikto-ne-prishel/
Юзік не зміг продати всі квитки на виступ Зєлі в Давосі
Дипломат отмечает, возможно Пристайко был изначально таким, каким он есть сейчас, просто нужно было повнимательнее к нему присмотреться.
Еще летом стало понятно, что работать с таким человеком нельзя, ведь уже тогда еще находясь в должности зама министра Климкина Пристайко стал откровенно подыгрывать новой власти.
Зе-команда настільки тупа, що нездатна підготувати президенту навіть пристойну промову!
По словам Зеркаль, у Пристайко был опыт работы в министерстве, где он себя очень хорошо зарекомендовал.
По словам Елены Зеркаль, она лично хлопотала в администрации президента Украины, просила лично тогдашнего главу АП Райнина, чтобы именно на Вадима Пристайко было согласие, как на первого зама министра МИД.
Сейчас Елена Зеркаль смотрит со стороны на то, как ведет себя Пристайко в министерском кресле и отчасти шокирована, потому что тогда нельзя было себе даже представить, что власть так может поменять человека.
- Почему Брежневу не присвоили звание генералиссимуса?
- Потому что он не смог бы выговориь это слово.
🤣🤣
в Давос, в Давос, в Давос
- Таки да, Соломон Моисеевич, напоминает.
- Имею интерес спросить, таки кого?
- Актрису из немецких фильмов для взрослых, шо уже 42 года на пенсии но таки хочет попросить денег наперед.
🤣🤣
в одному - пікі точьониє...
А щоб європеці реконструювали без "хлопчика з
нетрів Мумбая
...обсудил увеличение портфеля инвестиций в Украину...
Обговорювали портфель з сумою , ліл )))0))0)))