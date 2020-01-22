 Арест на имущество завода "Океан" наложен с целью сохранения стратегического для государства объекта, - Офис генпрокурора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, цель ареста - сохранение стратегического для государства предприятия.

"Наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам. Запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его. Решением суда соблюдено справедливое равновесие между интересами общества и правами собственника", - говорится в сообщении.

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Напомним, Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода и доведении его до банкротства.

Генпрокурор Руслан Рябошапка провел в стречу с главой Николаевской ОГА Александром Стадником.

Подробнее о ситуации с заводом "Океан" читайте в статье Юрия Бутусова: "Государство возвращает приватизированный в 2018-м судостроительный завод "Океан" - что это означает?"

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

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