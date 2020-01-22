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 Политика Украины
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Все про:арест (9931) завод (378) Николаев (1235) суд (22838) Офис генерального прокурора (46) Судостроительный завод "Океан" (1)

 Арест на имущество завода "Океан" наложен с целью сохранения стратегического для государства объекта, - Офис генпрокурора

Печерский райсуд Киева по представлению прокуратуры наложил арест на целостный имущественный комплекс открытого акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, цель ареста - сохранение стратегического для государства предприятия.

"Наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам. Запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его. Решением суда соблюдено справедливое равновесие между интересами общества и правами собственника", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важно, чтобы обе стороны могли донести свою позицию до Генпрокурора, - Арахамия о деле завода "Океан"

Напомним, Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имуществом завода и доведении его до банкротства.

Генпрокурор Руслан Рябошапка провел в стречу с главой Николаевской ОГА Александром Стадником.

Подробнее о ситуации с заводом "Океан" читайте в статье Юрия Бутусова: "Государство возвращает приватизированный в 2018-м судостроительный завод "Океан" - что это означает?"

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Также читайте: Инвестор завода "Океан" Капацына требует встречи с Рябошапкой из-за ареста предприятия

Источник: https://censor.net.ua/n3171361
 
 
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При подписании контрактов на ремонт и строительство завод гарантирует заказчикам возмещение любых убытков, причинённых их собственности (т.е. судну) всем своим имуществом. Кто, кроме зебилов теперь пойдёт на завод, имущество которого арестовано, и всё, что он сможет предложить в возмещение ущерба- это секретарша директора?
Арест на имущество завода "Океан" наложен с целью сохранения стратегического для государства объекта, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4956
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Где же вы были, когда ЧСЗ и 61-й завод банкротили...!? "Океан", это остатки роскоши.
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вы на название "суда" обратите внимание,что бы вот так для государства,даром!? Арешт на майно заводу "Океан" накладено з метою збереження стратегічного для держави об'єкта, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6502
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З полонин Тіма Бернарса Лі:
«Построить великое будущее Путину не удалось, поэтому он решил создать для россиян великое прошлое.»
«Bce ждут, чтo пoдымет расею c кoлeн
O6кoлoтый 6oтoкcoм мaлeнький члeн!»
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Лучче пізДніще, чим ніколи..
Пам'ятаю цей "завод" ще півсотні років тому..
Жалко..
😎
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