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 Политика Украины, Экономика
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 Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране. ФОТО

Во время рабочего визита в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране 01

Зеленский поблагодарил Рютте за соболезнования в связи с гибелью украинского самолета близ Тегерана и подчеркнул, что ожидает конструктивного взаимодействия с Ираном в вопросе привлечения виновных к ответственности.

"Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана в отношении лиц, ответственных за гибель украинского самолета, и привлечения их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации", - сказал Зеленский.

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Президент заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле гибели самолета МН17.

"Стороны обсудили вопросы продвижения к миру на Донбассе, приветствовали прогресс в деэскалации ситуации и возвращении удерживаемых лиц. Во время встречи также был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также читайте: Самолет МАУ мог быть сбит ракетой, - спецслужбы Нидерландов

Зеленский пригласил Рютте посетить Украину с официальным визитом.

Источник: https://censor.net.ua/n3171357
 
 
 Топ комментарии
 
Все-бы хорошо, только бы он это заявлял не пустому залу

Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 7926
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Мендель, тут возле Вовы, какой то мужик трётся... Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 9219
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Зеленский - в центре, как главная фигура.
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И кацапского тролля совсем не видно !
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Выступая на Всемирном экономическом форме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий. Об этом сообщает ТАСС.
«Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территорий. Вот такая у нас с вами новая нормальность», - заявил президент.
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Все-бы хорошо, только бы он это заявлял не пустому залу

Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 7926
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Как-то наш през немного не в том ракурсе сфоткан. 😁
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На фотографии Вове явно задали вопрос: шо ж ты, ****, цемаха отдал и этого, который обломки сторожил?
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про цемаха нидерландец не спрашивал ? Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 9557
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Настоящий лидер - тот, кто не обещает, но делает; кто говорит правду, какой бы она ни была; кто заражает своими идеями, взглядами, ценностями, принципами. Пусть и не так быстро, не так ярко, как делают "политику" в телевизоре. Зато надёжно, без обмана.
😁
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Забыл слово（Порошенко）вставить в начале поста.Будь внимательней,а то премии от куратора не получишь.
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це не про Лоха, а про Гавела. Рейгана, Черчилля, "залізну леді", Ганді. Кого з них мав на увазі?
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подививсь на той пустий зал під час виступу клована, і заяви про гарантії повернення інвестицій почали виглядати не смішно, а жалюгідно
Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 2126
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Заседание транслируют на многомиллионную аудиторию. Кому надо, тот услышал.
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Порошенко при пустых залах выступал.
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ЗЕбилы говорят ваш величный и потужный лидер галактического масштаба выступал сам для себя в пустом зале)Потужно, потужно))
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