 Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили в Давосе расследование гибели МН17 и украинского самолета в Иране. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поблагодарил Рютте за соболезнования в связи с гибелью украинского самолета близ Тегерана и подчеркнул, что ожидает конструктивного взаимодействия с Ираном в вопросе привлечения виновных к ответственности.

"Надеемся на эффективное уголовное расследование властями Ирана в отношении лиц, ответственных за гибель украинского самолета, и привлечения их к ответственности. Также рассчитываем на поддержку Нидерландами соответствующих инициатив в ИКАО, направленных на усиление безопасности гражданской авиации", - сказал Зеленский.

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Президент заверил премьер-министра Нидерландов, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для установления справедливости в деле гибели самолета МН17.

"Стороны обсудили вопросы продвижения к миру на Донбассе, приветствовали прогресс в деэскалации ситуации и возвращении удерживаемых лиц. Во время встречи также был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

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Зеленский пригласил Рютте посетить Украину с официальным визитом.