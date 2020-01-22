 Апелляционный суд вернул священнику УПЦ Гедеону украинское гражданство

Как передаетт Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке депутат Игорь Луценко.

"Только что произошел проигрыш Украины - Государственная миграционная служба проиграла суд "отцу Гедеону", представителю русской православной церкви.

"Юрию Самуилович Харону решение апелляции, то есть уже вступает в силу", - написал он.