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Все про:иск (537) УПЦ МП (1023)

 Апелляционный суд вернул священнику УПЦ Гедеону украинское гражданство

Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о возвращении украинского гражданства епископу православной церкви Московского патриархата Гедеону (Юрию Харону).

Как передаетт Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке депутат Игорь Луценко.

"Только  что произошел проигрыш Украины - Государственная миграционная служба проиграла суд "отцу Гедеону", представителю русской православной церкви.

"Юрию Самуилович Харону решение апелляции, то есть уже вступает в силу", - написал он.

Апелляционный суд вернул священнику УПЦ Гедеону украинское гражданство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171354
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро хуйло у зебилов и Украину отсудит в Печесрском суде
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Государственная миграционная служба проиграла суд "отцу Гедеону", представителю русской православной церкви.
"Юрию Самуилович Харону решение апелляции, то есть уже вступает в силу", - написал он.

Самуилович? Ну, ещё бы он сейчас, да не выиграл.. Апелляционный суд вернул священнику УПЦ Гедеону украинское гражданство - Цензор.НЕТ 5101
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Харон пригрозил своими связями с Аидом и Танатом.
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Государственная миграционная служба проиграла суд "отцу Гедеону", представителю русской православной церкви.
"Юрию Самуилович Харону решение апелляции, то есть уже вступает в силу", - написал он.

Самуилович? Ну, ещё бы он сейчас, да не выиграл.. Апелляционный суд вернул священнику УПЦ Гедеону украинское гражданство - Цензор.НЕТ 5101
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Так ось хто перевозив лбдей через річку Стікс😲
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А наручники на фото имеют отношение к гражданскому суду?
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Харон пригрозил своими связями с Аидом и Танатом.
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Скоро ***** у зебилов и Украину отсудит в Печесрском суде
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Аж гидко… Правий був монах,
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.
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Зе-Baks13

Гоподь живе не в церкві, а в серцях.Без томосів, безвізів, й орденів.
Скажи


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Для Мене -ні!
Твій Бох -🍫!!
Торчишшш?
)))
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и чем ж ему тут... памазано? ))) (простите за каламбур)))))
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Уже даже продавцы воздуха опускают Украину. Еще квартиру ему дайте и платье расшитое золотом.
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судьи сами не смогли бы принять такое незаконное решение без указания сверху. у нас в стране нет судов, нет милиции, нет СБУ. такие вопросы решает главарь жидовской мафии Бэня Козломой.
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Судебная система в очередной раз доказала, что полностью прогнила.
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Буде Баканову проповіді з Лубянки читати, про "сілу русскава духа".
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В церкви звонит телефон:
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
😇
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всякая нечисть лезит в украину
и потакает этому поцзедент
Лезут не с хорошими намерениями
Однозначно
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гнучке пещерно кривосуддя підганяє свої рішення під нову конституцію хйла, там і місце Вошьдя зебілів вже є, десь під південним округом Мокші, а буде, зелене, умнічать - Сибір великий, від Ростову до Магадану шляхи протоптані..
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