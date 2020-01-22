 Апелляционный суд вернул священнику УПЦ Гедеону украинское гражданство

Как передаетт Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке депутат Игорь Луценко.
"Только что произошел проигрыш Украины - Государственная миграционная служба проиграла суд "отцу Гедеону", представителю русской православной церкви.
"Юрию Самуилович Харону решение апелляции, то есть уже вступает в силу", - написал он.
"Юрию Самуилович Харону решение апелляции, то есть уже вступает в силу", - написал он.
Самуилович? Ну, ещё бы он сейчас, да не выиграл..
😇
який відверто так сказав мені -
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.
Без томосів, безвізів, й орденів.
Гоподь живе не в церкві, а в серцях.Без томосів, безвізів, й орденів.
Скажи
Твій Бох -🍫!!
Торчишшш?
)))
- Алло, батюшка, это из горкома звонят. У нас совещание должно быть, а стульев не хватает... Пришли дюжину.
- Фиг вам, а не стулья. В прошлый раз давал, так вы их похабщиной испоганили.
- Ах "фиг вам, а не стулья", тогда фиг вам пионеров в церковный хор!
- Ах "фиг вам пионеров в церковный хор", тогда фиг вам монахов на субботник!
- Ах "фиг нам монахов на субботник", тогда фиг вам партийных на крестный ход!
- Ах "фиг нам партийных на крестный ход", тогда фиг вам монашек в вашу финскую баню!
- А вот за это, батюшка, можно и партбилет на стол положить!!!
😇
и потакает этому поцзедент
Лезут не с хорошими намерениями
Однозначно