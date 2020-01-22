 Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время визита на госпредприятие "Заря" - "Машпроект" в рамках рабочей поездки в Николаев 22 января, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке вызвало диссонанс в обществе, потому что согласно Конституции, премьер действительно пишет заявление на Верховную Раду о сложении своих полномочий. Но его не надо расценивать с юридической точки зрения, это было обращение к президенту как к лидеру команды. А президент действовал в рамках закона и Конституции, он ничего не подписывал, ничего противозаконного не сделал", - сказал Разумков.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

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