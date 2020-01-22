 Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время визита на госпредприятие "Заря" - "Машпроект" в рамках рабочей поездки в Николаев 22 января, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке вызвало диссонанс в обществе, потому что согласно Конституции, премьер действительно пишет заявление на Верховную Раду о сложении своих полномочий. Но его не надо расценивать с юридической точки зрения, это было обращение к президенту как к лидеру команды. А президент действовал в рамках закона и Конституции, он ничего не подписывал, ничего противозаконного не сделал", - сказал Разумков.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.
можно расценивать... как сквозняк...и не более..
.даже не стоит всматриваться в шевеление губ... не говоря уже о смысле сказанного...
))
Силять два юристи і не знають алгоритм дій, який прописаний для них Конституцію.
В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
снтябрь -1,1%
октябрь -5%
ноябрь -7,5%
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%
октябрь -11,9%
ноябрь -14,2%
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%
ноябрь -18,5%Но есть и рост. Как без него?
Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300
ноябрь - 288 900
декабрь - 338 200
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ на.бать преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.
Мне интересно, когда ж это всё уже на.бнётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?
А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.
IBIGDAN
- Гончарук обделался, но это не считается, потому, что было "понарошку".
а обращение не нужно расценивать как обращение.
и вообще ничего не нужно расценивать как то чем оно является.
от - все же ясно теперь...