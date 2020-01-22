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 Политика Украины
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 Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке было обращением к президенту как к лидеру команды.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время визита на госпредприятие "Заря" - "Машпроект" в рамках рабочей поездки в Николаев 22 января, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке вызвало диссонанс в обществе, потому что согласно Конституции, премьер действительно пишет заявление на Верховную Раду о сложении своих полномочий. Но его не надо расценивать с юридической точки зрения, это было обращение к президенту как к лидеру команды. А президент действовал в рамках закона и Конституции, он ничего не подписывал, ничего противозаконного не сделал", - сказал Разумков.

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Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Также читайте: YouTube-канал, на котором публиковали "пленки Гончарука", удалили

Источник: https://censor.net.ua/n3171353
 
 
 Топ комментарии
 
А самокат Гончарука треба вважати продовженням його ноги.
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))) мог и в ларьок с шаурмой заяву занести.
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О настоящих лидерах страны:

Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков - Цензор.НЕТ 5200
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А самокат Гончарука треба вважати продовженням його ноги.
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Разумков по суті правий - заява Гончарука, подана Зєлєнскому не має жодного стосунку до юридичної площини. Це шоу. Просто шоу.
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Не плутайте монархію з республікою. Королева не може так просто відтрубити строк і зрулити, як котрийсь з президентів.
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Можно и так .Сравнение нормального главы государства и шута сцыкливого:

Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков - Цензор.НЕТ 5375
Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков - Цензор.НЕТ 2340
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Ясно.. ППР... "Посидели, попиз..ли, разошлись...".
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Вас вообще нельзя рассматривать с точки зрения законов и Конституции. Вы на них просто кладете с высокой горки. Ваш принцып "друзьям все, врагам безпредел".
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))) мог и в ларьок с шаурмой заяву занести.
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Да, неверное, пользы было бы побольше.
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Разумков прямим текстом заявив, що розіграли шоу для зебілів. Вата голосуючи за Голобородька казала: "Хоч посміємось". Клоуни раді старатись.
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100%. А шоу називалось "Беня зніма Гончарука". Тепер жодних підозр у роботі гончарука з бубочкою на Беню)
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та все больше и больше убеждаемся, что любое заявление гончарука (и не только)
можно расценивать... как сквозняк...и не более..
.даже не стоит всматриваться в шевеление губ... не говоря уже о смысле сказанного...
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Та і так було зрозуміло. Шоу для зебілоїдів.
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Я уже месяцев 8 только и пишу. Для зеленых главное не дело, для них главное шоу и тупой пиар для лохтората:

Заявление Гончарука об отставке не надо расценивать с юридической точки зрения, это обращение к президенту как к лидеру команды, - Разумков - Цензор.НЕТ 5838
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Цирк на дроті...
Силять два юристи і не знають алгоритм дій, який прописаний для них Конституцію.
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КАК ЗА ПОЛГОДА «СЛУГИ НАРОДА» КАРДИНАЛЬНО ОБВАЛИЛИ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ - ЦИФРЫ

В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.

Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.

От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.

Например:
Падение промышленного производства:
снтябрь -1,1%
октябрь -5%
ноябрь -7,5%

Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%
октябрь -11,9%
ноябрь -14,2%
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)

Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%

Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%

Спад в машиностроении в ноябре -12,7%

Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%

Спад производства в сельском хозяйстве:

октябрь -6,7%
ноябрь -18,5%Но есть и рост. Как без него?
Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300
ноябрь - 288 900
декабрь - 338 200
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.

В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ на.бать преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».

Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.
Мне интересно, когда ж это всё уже на.бнётся к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?

А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…

Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.

IBIGDAN
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Уже стало привычным. Рыбоглазый объясняет, что очередной зашквар - это просто хохма.
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та ваше зебильное шапито уже вообще никто серьёзно не воспринимает, клоуны , ёпт ваш колпак..
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всі дії зеко манди слід сприймати, як галіме шоу 95-го кварталу
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Разумков:
- Гончарук обделался, но это не считается, потому, что было "понарошку".

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Заявление Гончарук а об отставке,нужно оценивать не иначе,как документ,соответствующий КЗоТ Украины.С соответствующими процессуальными действиями.Без ненужных комментариев!
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один профан написал заяву пустоголовому, чего тут комментировать
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Це схоже на "тримайте мене семеро", зараз як подам заяву про відставку, ух! А взагалі для них закон не писаний, шо хочуть, те і творять(
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Заяву родичів жертв Чекотіли не треба сприймати як підставу для відкриття карної справи, а лишень як врегулювання побутових конфліктів... Ну зебілоїди! Хоча... Стефанчук же сказав, що в СН ніхто немає уявлення про те, що таке ЗАКОН! Чому ж тут дивуватись?
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Детский лепет на ЗЕлёной лужайке. И это убожество недоРазумков - голова Верховной Рады? Больше похоже на грустную жопу. Сраной метлой гнать весь этот ЗЕ-балаган куда подальше.
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дА НАХ.. ЭТИ ДЕШЕВЫЕ ПОНТЫ , СКОРЕЕ СДЕЛАЕТ JCKE XTV C GJRBYTN CDJ. VFABJPYE. [FKZDE /
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Самокатчик обратился к клоуну.И где здесь лидер？
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заявление не надо расценивать как заявление,
а обращение не нужно расценивать как обращение.
и вообще ничего не нужно расценивать как то чем оно является.
от - все же ясно теперь...
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...а заяву разумкова, про постійне й свідоме порушення Регламенту ВР, тре сприймати як жарт квартальних уйопків???
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Разумков забыл уточнить, что Буба Оманский - "Лидер нашей Кремлевской Команды".
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Разумков, мы весь ваш пи*дёж давно оцениваем только как попытку сдать Украину Ху*лу и при этом набить себе карманы. Но это у вас не получится. В качестве примера сегодня вдруг резко прилетело в репу Киве. Надеюсь, что вы одной пи*дюлиной не отделаетесь.
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