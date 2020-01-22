 Зеленский в Давосе обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой ситуацию на Донбассе и условия для инвестиций. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины.
Стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возвращение удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов на Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.
Президент Украины выразил благодарность за поддержку в реализации реформ в нашем государстве в рамках программ технической помощи, оказываемой Швейцарией. Также речь шла о вопросах реабилитации украинских военных, повышение энергоэффективности и увеличение инвестиций. Президент Украины рассказал о новых программах для инвесторов.
Президент Швейцарии отметила, что по приглашению Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года.
Вважаєш, що інвестиції самі би побігли б?
https://newsua.one/news/kak-za-polgoda-slugi-naroda-kardinalno-obvalili-ekonomiku-ukrainy-cifry.html
Это очень важно. Президент Швейцарии - это как раз тот, кто может изменить ситуацию на Донбассе. И, представляю, как она озаботилась.
а оно знает, что это такое?
https://www.youtube.com/watch?v=CAHUdelvOf8
2.Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки.