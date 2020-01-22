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 Политика Украины
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Все про:Давос (290) Зеленский (4336) Швейцария (319) Зоммаруга Симонетта (1)

 Зеленский в Давосе обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой ситуацию на Донбассе и условия для инвестиций. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в Давосе обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой ситуацию на Донбассе и условия для инвестиций 01

Зеленский подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины.

Стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возвращение удерживаемых лиц, кораблей и уменьшение обстрелов на Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.

Смотрите: Зеленский встретился с главой МВФ Георгиевой в Давосе. ВИДЕО

Президент Украины выразил благодарность за поддержку в реализации реформ в нашем государстве в рамках программ технической помощи, оказываемой Швейцарией. Также речь шла о вопросах реабилитации украинских военных, повышение энергоэффективности и увеличение инвестиций. Президент Украины рассказал о новых программах для инвесторов.

Президент Швейцарии отметила, что по приглашению Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года.

Также читайте: Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите

Источник: https://censor.net.ua/n3171352
 
 
 Топ комментарии
 
На национальном языке Швейцарии - эммм, швейцарском.
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На национальном языке Швейцарии - эммм, швейцарском.
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Лучше бы оно сыграло бы х... на рояле. Больше было бы от него пользы.
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перед нею?
Вважаєш, що інвестиції самі би побігли б?
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Ну, что вы, инвистиции мы ждем исключттельно из Омана, а за пользу в Давосе, так я имею в виду привычную для него работу и хорошее настроение у зрителей.
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КАК ЗА ПОЛГОДА «СЛУГИ НАРОДА» КАРДИНАЛЬНО ОБВАЛИЛИ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ - ЦИФРЫ

https://newsua.one/news/kak-za-polgoda-slugi-naroda-kardinalno-obvalili-ekonomiku-ukrainy-cifry.html
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Зеленский в Давосе обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой ситуацию на Донбассе и условия для инвестиций

Это очень важно. Президент Швейцарии - это как раз тот, кто может изменить ситуацию на Донбассе. И, представляю, как она озаботилась.
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скільки часу на рандеву вона виділила йому?
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удел эгоистов и слабаков. это не о Зе!
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"Сльози мєшают мнє говоріть!"... Але як же так виходить, що з роту цієї особи виходять на диво правильні тези, а от дії, за всяк час, діаметрально протилежні?
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тоді на колінках стоячи, проси вибачення у Народа України та тікай якщо вспієш!!
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Привезе з Давосу купу лісапетів. Всяких і різних, навіть трьоколісних.
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Зачем лисапеты, там ШАПКИ есть и НА ШАРУ Зеленский в Давосе обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой ситуацию на Донбассе и условия для инвестиций - Цензор.НЕТ 2022
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Слуга Володимир Сцанич Моніка-ЯНєЛох-Уклоніст-ТипоЮрист-Відпускник-Шаурміст і т.д. Зелєнський знає кому служить. І нема чого дивитись, шо воно белькоче ротом - тре дивитись шо воно робить. Але це не вигідно СН, бо тоді тільки найупоротіші будуть вірити в серіального Голобородька
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А про основну прохвесію рояліст і забув. Зеленский в Давосе обсудил с президентом Швейцарии Зоммаругой ситуацию на Донбассе и условия для инвестиций - Цензор.НЕТ 9378
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В Украину с ее чиновниками, налоговой системой, коррупцией, бюрократией, судебной и *правохранительной системой, инвестирует свои деньги только слепой, глухой и больной на голову с лишенным чуством самосохранения. Я уже не говорю что с сегодняшним руководством страны не известно будет ли завтра вообще существовать Украина как государство.
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Где Мендель..!? Тут возле Вовы какая то тётка трётся..
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Зе паабищал президенту Швейцарии шо реально прокрышует всех инвесторов из Швейцарии, которые внесу 100 лямов зела, или больше. Так и сказал: - без базара. абищаю реальную защиту ат наездов. зуб даю. все будет чики-пуки. и еще и няню предоставлю...
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А що, у Швейцарії тримають президента за магурою? Щоб не втік!
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а хто внесет меньше 100 лямов зела, можете ни на шо асобае ни ращитывать...
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Передайте оманскому черту, что в страну которую возглавляет сборище клоунов и холуев кремля никто не будет вкладывать бабло.
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Інвестиції Україні потрібні. "Верховный Суд избавил Коломойского от 8 миллиардов долга по рефинансированию "Приватбанка"
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не беда. все это часть стратегии по привлечению инвесторов. крупных инвесторов...
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той суд та суддів на вогнище треба усіх!!
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1. Президент України розповів про нові програми для інвесторів.


2.Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки. Зеленський у Давосі обговорив із президентом Швейцарії Соммаругою ситуацію на Донбасі й умови для інвестицій - Цензор.НЕТ 1760
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Все, що виходить з ОПи, треба перевіряти, виходячи з оману
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