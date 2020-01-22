 Один украинский воин погиб с начала суток 22 января. Враг нарушил перемирие 2 раза, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела наших позициий біли совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки.
Два вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.
Сегодня, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб".
После пиристатьстрилять, потери увеличились! Положение ВСУ ухудшилось!
Выражать соболезнования и волать, уже входит в привычку!
ЭТО СТРАШНО!
Зато Зе просит Пу о встрече хоть на ногах как унизительно что у руля такой бесхребетный
ДВЕНАДЦАТЬ!!!!!!
Намір президента Зеленського «просто перестати стріляти» призводить до того, до чого й мусить, - в зоні розведення сил обстріли. І керівництво ООС займається не безпекою особового складу, а вирішенням складного питання «як би зробити, аби про обстріл не дізналося громадське суспільство?» Ворог, вочевидь, ситуацією користується і примушує українську владу робити те, чого хоче він. Але давайте по порядку.
В районі села Золоте-4 спокійно після розведення військ не було ніколи. Наші бійці там гинули, при чому часто-густо підривалися на мінах у власному тилу.
9 грудня в районі села Золоте підірвалися на міні і загинули троє бійців 14-ї бригади.
4 січня в районі Золотого-4 підірвалися при пересуванні двоє українських військовиків.
5 січня на тих самих позиціях на протитанковій міні підірвалася вантажівка, загинули двоє українських вояків. Дивина й годі, але така сама «епідемія підривів» розгорнулася на іншій ділянці розведення - в районі Богданівка-Петрівське на Донеччині. 13 листопада саме неподалік Богданівки підірвався на міні (і згодом помер) комбриг 128-ї бригади полковник Євген Коростельов. І це далеко не єдиний випадок.
Волонтери та учасники війни висувають версію, що ця «епідемія підривів» - насправді результат роботи ворожих діверсійно-розвідувальних груп, які проникають на територію підконтрольну ЗСУ через ділянки розведення, де спільного фронту по факту нема. На користь цієї версії говорить дивна поява мін у «наїжджених місцях» і ще те, що на інших ділянка фронту таких «епідемій» не стається. У пресу ці випадки практично не потрапляють і темою для скандалу (як за часів президента Порошенка) не стають. Певно, аби не псувати «замирень». Варто також пригадати, що основний напрямок роботи ДРГ - розвідка. І от на цьому тлі 18 січня ворог обстріляв село Золоте-4 з мінометів 82-мм. У неділю 19 січня, як раз на Водохреща, противник наніс удар вже більшим калібром. Мінометами 120 мм (є інформація про САУ «Нона») була обстріляна приватна забудова на хуторі Вільний, що є околицею села Золоте-4. Повідомляють про одного загиблого українського бійця і 8 поранених. Розтрощені дві автівки 72-ї бригади.
Штаб ООС про ці обстріли видав феєричне повідомлення. Незважаючи на чималу кількість свідчень - місцевих мешканців, журналістів, волонтерів тощо, штаб ООС заявив ніби обстріл стався… біля села Горіхове. Причина брехні очевидна - аби не псували плани «одного з найавторитетніших лідерів світу» «просто перестати стріляти». Очевидно, відбувається те саме, що й з Боїнгом в Ірані. Замість чітко означати загрозу і реагувати відповідно, українське керівництво намагається нікого не скривдити і «не зривати мирний процес». І отут доречно помислити - з якою метою терористи так званої ЛНР влаштували ці зіткнення?
Версія, яку назвали пресі місцеві (які часто мають інформацію прямо з тої сторони), - з села Золоте терористи виживають мирних мешканців, примушуючи тікати від обстрілів в український тил. Навіщо? Відповідь очевидна, знелюднене село - ідеальна місцевість для дії ворожих диверсантів. А ще - дивовижне місце для накопичення сил перед наступом. Зайвих очей нема, а ті, хто є, мовчатимуть, якщо захочуть жити. І от це наводить на вкрай сумні роздуми.
Неодноразово вже говорили - ділянки розведення сил стають, по суті, готовим розривом в обороні ЗСУ. Активність там ворожих ДРГ і обстріли для згону населення підтверджують - там готують прорив нашої оборони. Що далі? У 18 км за Золотим - Лисичанськ. Втрата будь-якого українського міста після «мирних намірів» для чинної української влади означатиме політичну катастрофу та смерть байки «війна потрібна тим, хто на ній заробляє». Москві навіть захоплювати нічого не треба - достатньо лякати і демонструвати намір. І глузливо повторювати: «Нас там нема».
За таких умов президенту Зеленському доведеться робити все, що забажає Москва. Сісти за стіл переговорів з бойовиками ДНР-ЛНР. Дбати про зняття санкцій з Росії. Укладати «взаємовигідні угоди». Бо альтернатива - «Армія. Мова. Віра».
Хто розводив? І кого розвели?