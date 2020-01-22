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 Политика Украины
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 Суд приговорил жительницу Донетчины, участвовавшую проведении "референдума" о создании "ДНР", к 5 годам заключения с испытательным сроком, - прокуратура

Суд вынес обвинительный приговор жительнице Донецкой области, которая в 2014 году принимала участие в проведении незаконного референдума. Она признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Суд установил, что женщина, поддерживая изменения территориальной целостности Украины, в мае 2014 года умышленно, по предварительному сговору с другими сторонниками так называемой русской весны, предоставила добровольное согласие на участие в работе "участковой избирательной комиссии" по проведению в с. Великая Новоселка "всеобщего областного референдума" о создании "самостоятельного государства "ДНР".

Занимая должность члена указанной комиссии, расположенной в помещении районного культурно-оздоровительного комплекса, злоумышленница формировала списки граждан, проверяла регистрацию мест проживания, выдавала бюллетени, а по завершению голосования принимала участие в подсчете голосов и передаче "бюллетеней" и протокола с результатами "волеизъявления" граждан вооруженным боевикам .

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"За содеянное уголовное правонарушение женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком", - говорится в сообщении прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3171335
 
   
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т.е. фактически погрозили пальчиком. Скоро уже награждать таких будут...
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Так, для информации: в США за подобные "референдумы" максимально предусмотренное наказание - смертная казнь. Это приравнивается к государственному перевороту.
А у нас или испытательный срок, в крайнем случае, если много кого убил - то депортация. Суд приговорил жительницу Донетчины, участвовавшую проведении "референдума" о создании "ДНР", к 5 годам заключения с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 110
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К "пытательным" було б саме найкраще..))
😇
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Щось давно не було зеприхильниць на Цензорі🐸
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Ці не впадають, вони на сф строчать скарги.
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Это типа чечены напали на чеченов 11 декабря 1994 года.а закончили нападать в Хасавюрте 31 августа 1996 года.Но никто не погиб..ИХТАМНЕТ
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За Северодонецкий шабаш 28 ноября 2004 года никто не сидит.А ведь он был репетицией к 1 марта 2014 года,к захвату Крыма и куска Донбасса....
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суке дали испытательный срок бо боятся портнова.Это ж его электорат! За иное решение и уволить иожет портянка.
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