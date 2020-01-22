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Все про:Великобритания (2277) национализм (263) символика (236) радикалы (56)

 Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением трезубца в антитеррористический руководство полиции.

Но при этом он пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Посольства Украины в Великобритании.

По словам Льюиса, полиция Британии четко заявила, что сожалеет о любой обиде, которая могла быть вызвана включением украинского трезубца во внутренний учебный документ полицейских.

"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться во время выполнения своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют контртеррористического интереса", — пояснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы осознаем и сожалеем", - правительство Великобритании о появлении трезубца в полицейском учебнике о радикалах

Кроме того, Льюис добавил, что праворадикальные группы часто злоупотребляют национальной символикой.

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство", — сказал он.

Министр по вопросам безопасности подчеркнул, что Великобритания признает: трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, а также искренне сожалеет о любом оскорблении украинцев.

Также на Цензор.НЕТ: "Четкого ответа нет", - Украина считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в Руководстве по противодействию экстремизму

Напомним, ранее полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины требует удалить. Аналогично, МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".

Источник: https://censor.net.ua/n3171333
 
   
 Топ комментарии
 
Так пусть внесут в список все гербы всех стран в таком случае.
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Думаю, українській поліці' британського лева, а також "юніон ДЖЕК" теж дзеркально потрібно внести у такий же посібник, як праворадикальну символіку психованих англійських футбольних фанатів.
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а серп и молот там есть? или Путин обидится?
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Так пусть внесут в список все гербы всех стран в таком случае.
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Виляют жопой, подлецы! Герб англеи включите, гаранты буевы!
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Британцы малость забыли сколько десятков и сотен миллионов они поклали в землю трупиками в своих метрополиях колониях коротка однако память у британцев коротка...
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да даю подсказку Даунинг- стрит вы еще звездно полосатый внесите в списки во Американцы вас порвали на ваш Британский флаг опять закоротило память Лондону.. им самим не скучно у самих на острове Шотландия и шотландцы... И Северная Ирландия Белфаст.. а они выискивают что то в Украине... Брексита мало что ли 31 января чай уже через 10 суток..ждемс..
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Тобто все населення (від 40.000.000 осіб) України зловживає гербом своєї країни???
Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 6848
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Так вот почему осёл оманский ни флаг ни герб на пиджачишко не одевает. Британскую полицию боится!
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"Так он же гомик! Нет просто англичанин!"(с) Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 381
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а серп и молот там есть? или Путин обидится?
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Хворі чи відпрацьовують російські забаганки? Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 2722
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А такими гербами и прочими изображениями никто в Европе не злоупотребляет? Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 2875

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Такие изображения нормальны для многих стран Европы
Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 1017
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Хотелось бы узнать причину "таких нормальностей". Это же не голова дракона отрезана, и не змея поверженная, и не чудище лесное. Это вполне узнаваемый образ.
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шо за херня ? это как можно символом злоупотреблять ?
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GoodWin

шо за херня ? это как можно символом злоупотреблять ?

До того ж символом власної держави! Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 2957
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Якось, після Другої світової війни, до Великобританії завітав далай-лама, з офіційним візитом. Наскільки пам"ятаю фото, у його супроводі були монахи, на одязі яких був нашитий знак "свастики". На той час "свастика" була визнана символом нацизму.. Щось я "хипешу" не чув...
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Думаю, українській поліці' британського лева, а також "юніон ДЖЕК" теж дзеркально потрібно внести у такий же посібник, як праворадикальну символіку психованих англійських футбольних фанатів.
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а "на берлин" и "можем повторить"-такие тату вас не бентежать?
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ще раз витерли ноги об Україну з-за зедебільної/зебеніної влади...
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Благодарите за этот позор на весь мир Азов и Билецкого лично.
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так что меня теперь арестует британская полиция в Лондоне за украинский паспорт как праворадикала?
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В испанеи уже хватают и закрывают надолго защитников Украины. Твари! Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 4677
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Остап Бедный, чего плюсуешь? Промазал я в Испанию.
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О как подано, а вывод где?
Как подитожил англичанин?
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вывод очевидный: сожалеем, но ни хрена менять не буИм можем ещё посожалеть, если вам от этого легче...
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Які докази екстремізму праворадикалів ? Натомість двоголову курку держави-терориста не внесли до списку.
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Таки так "злоупотребляли", коли Англит ще не було..
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Герб Украины является трезуб. Это один из древнейших гербов, который известен на землях Украины еще с VI- VIII веков. В древние времена трезубы были знаками старшин родов или вождей племен, то есть являлись символами власти.
В Киевской Руси, ( древнее название Украины ) начиная со Святослава Игоревича, трезуб стал знаком великих князей. Его изображали на серебряных монетах времен великого князя Владимира (X-XI вв.), на оружии и боевых знаменах, монетах, украшениях, камнях древних церквей, на печатях великих князей и властителей.
После принятия христианства трезуб начинают изображать рядом со знаком креста. Крест - знак трехмерной Вселенной, жизни вообще. Трезуб символизирует ту же самую троицу жизненных энергий, что и крест: Мудрость, Знания и Любовь. Такое сочетание изображений мы можем сегодня увидеть на маковках реставрированных Золотых ворот и Владимирского собора в Киеве и на других древних сооружениях славянской Украины.
Трезуб тысячилетиями был национальным и государственным символом славян украинцев. Он символизирует триединство мира, тройственность энергии, пламени, означает динамичность развития. С древнейших, праславянских, времен он означает и магический знак рождения новой жизни.
Трезуб как воплощение символического числа "три" и как символ вселенского триединства встречается и в других странах. И везде он является знаком верховной власти.
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Мені цікаво одне - що буде робить поліція Великобританії, у випадку, коли до Лондона прибуде державна делегація України? У цих випадках на льотному полі піднімається Державний прапор гостей, а також кріпиться такий же прапорець на капоті автомобіля, в якому везуть гостей.... "В"язать" і тягти в "кенгурятник"?...
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Корчинский - Великобритания запретила трезубец.
Дипломатический скандал

https://youtu.be/nE2b_66GibQ

Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания - Цензор.НЕТ 704
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ви праворадикал.
і тому за вами слідкуватиме агент 007.
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Ахрінеть... Якщо я в Лондоні вийду у футболці з тризубом ( іх в мене штук 5) на Пікаділлі , то бріт. копи мене мордой на капот покладуть ???
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В перекладі з дипломатичної, "А ми х...клали на ваш протест".В будь-якій країні-дипломатичний скандал,відкрита зневага держ.символа !
Клімкін за добу міг розрулити подібний інцидент,а що візьмеш з теперішнього чмякала-шмякала ?
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То значить, вони його не видалили зі списку ?
Кацапи теж зловживають своїм гербом, надписами ссср, на берлін і в такому дусі...
Щось не бачу цього в переліку фоток.
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Внести герб Британії так само, як символ, який інколи використовується певними екстремиськими угрупованнями, поки наш не видалять. Тихо та без скандалів, все такі дружня країна. Якщо наша беззуба влада спроможеться це зробити. Про всяк випадок вибачитись.
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Кстати! Был забанен! - так вот там есть некое RAC (rock against communism) - тоже радикальное оказывается! Коммунисты няшки, а музыка против них -радикалы. Отаке кіно, малята.
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ото маємо послєдствія актівной работи раша-тудєй і бєздєятєльності наших амбасадорів, консулів та медіаресурсів. ВєлікоБрітанцям кацапи засрали моск і тепер Тризуб для них - неонациський символ
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Политика - умение оправдать подлость.
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Ложь в интересах дела называется политикой.
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