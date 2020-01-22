 Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания

Но при этом он пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Посольства Украины в Великобритании.
По словам Льюиса, полиция Британии четко заявила, что сожалеет о любой обиде, которая могла быть вызвана включением украинского трезубца во внутренний учебный документ полицейских.
"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться во время выполнения своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют контртеррористического интереса", — пояснил он.
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Кроме того, Льюис добавил, что праворадикальные группы часто злоупотребляют национальной символикой.
"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство", — сказал он.
Министр по вопросам безопасности подчеркнул, что Великобритания признает: трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, а также искренне сожалеет о любом оскорблении украинцев.
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Напомним, ранее полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины требует удалить. Аналогично, МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".
шо за херня ? это как можно символом злоупотреблять ?
До того ж символом власної держави!
Как подитожил англичанин?
В Киевской Руси, ( древнее название Украины ) начиная со Святослава Игоревича, трезуб стал знаком великих князей. Его изображали на серебряных монетах времен великого князя Владимира (X-XI вв.), на оружии и боевых знаменах, монетах, украшениях, камнях древних церквей, на печатях великих князей и властителей.
После принятия христианства трезуб начинают изображать рядом со знаком креста. Крест - знак трехмерной Вселенной, жизни вообще. Трезуб символизирует ту же самую троицу жизненных энергий, что и крест: Мудрость, Знания и Любовь. Такое сочетание изображений мы можем сегодня увидеть на маковках реставрированных Золотых ворот и Владимирского собора в Киеве и на других древних сооружениях славянской Украины.
Трезуб тысячилетиями был национальным и государственным символом славян украинцев. Он символизирует триединство мира, тройственность энергии, пламени, означает динамичность развития. С древнейших, праславянских, времен он означает и магический знак рождения новой жизни.
Трезуб как воплощение символического числа "три" и как символ вселенского триединства встречается и в других странах. И везде он является знаком верховной власти.
А так -обтікайте..
Дипломатический скандал
https://youtu.be/nE2b_66GibQ
і тому за вами слідкуватиме агент 007.
Клімкін за добу міг розрулити подібний інцидент,а що візьмеш з теперішнього чмякала-шмякала ?
Кацапи теж зловживають своїм гербом, надписами ссср, на берлін і в такому дусі...
Щось не бачу цього в переліку фоток.