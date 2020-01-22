 Мы сожалеем, но трезубцем злоупотребляют праворадикалы, - Великобритания

Но при этом он пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Посольства Украины в Великобритании.

По словам Льюиса, полиция Британии четко заявила, что сожалеет о любой обиде, которая могла быть вызвана включением украинского трезубца во внутренний учебный документ полицейских.

"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться во время выполнения своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют контртеррористического интереса", — пояснил он.

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Кроме того, Льюис добавил, что праворадикальные группы часто злоупотребляют национальной символикой.

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство", — сказал он.

Министр по вопросам безопасности подчеркнул, что Великобритания признает: трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, а также искренне сожалеет о любом оскорблении украинцев.

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Напомним, ранее полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов. Посольство Украины требует удалить. Аналогично, МИД Украины требует от Великобритании исключить изображение трезубца из "Руководства по противодействию экстремизму".