 МВФ: Ожидаем полного завершения Украиной всех действий для принятия решения по финансированию

Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Давосе, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров", - сказал она.
"На данный момент мы располагаем информацией, что в "ЛНР" прибыла очередная порция курсантов-артиллеристов из Санкт-Петербурга. Курсанты приезжали и в 2016 году, тогда они стреляли по Авдеевке. Если память не изменяет, они за одну ночь выпустили по Авдеевке 500 или 600 снарядов. А в 2017 году такая же ситуация была на Мариупольском направлении. Наша разведка докладывала, что приехали курсанты из России, и они будут сдавать зачет", - рассказал Андрей Рымарук.
По словам бывшего военного, приезды российских курсантов - артиллеристов на оккупированную территорию для "сдачи зачетов" уже давно не являются секретом.
А также Беня и земля(хоть басню пиши). Пара пустяков. Но выбор скомороха очевиден, он пойдет своим путем и кредит будет взят у Ирана. Какой, блин, МВФ...
"Денег нет и не будет. Хорошего вам настроения. Держитесь."