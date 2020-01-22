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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Давос (290) Зеленский (4336) МВФ (2783)

 МВФ: Ожидаем полного завершения Украиной всех действий для принятия решения по финансированию

Международный валютный фонд отметил прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике, и после выполнения всех необходимых шагов фонд будет выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.

Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Давосе, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров", - сказал она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171329
 
 
 Топ комментарии
 
трошки холодного душа на распоясавшегося зелебеню МВФ: Ожидаем полного завершения Украиной всех действий для принятия решения по финансированию - Цензор.НЕТ 5152
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Есть подтвержденная информация о прибытии на оккупированную часть Луганской области российских курсантов- артиллеристов из Санкт-Петербурга, приехавших стрелять по украинским позициям Такое мнение высказал менеджер благотворительного фонда помощи армии "Повернись живим" Андрей Римарук в интервью "Украинской правде".

"На данный момент мы располагаем информацией, что в "ЛНР" прибыла очередная порция курсантов-артиллеристов из Санкт-Петербурга. Курсанты приезжали и в 2016 году, тогда они стреляли по Авдеевке. Если память не изменяет, они за одну ночь выпустили по Авдеевке 500 или 600 снарядов. А в 2017 году такая же ситуация была на Мариупольском направлении. Наша разведка докладывала, что приехали курсанты из России, и они будут сдавать зачет", - рассказал Андрей Рымарук.

По словам бывшего военного, приезды российских курсантов - артиллеристов на оккупированную территорию для "сдачи зачетов" уже давно не являются секретом.
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Так главное условие "Или деньги - или папа Беня". И что, куклы кинут своего папика?
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Есть подтвержденная информация о прибытии на оккупированную часть Луганской области российских курсантов- артиллеристов из Санкт-Петербурга, приехавших стрелять по украинским позициям Такое мнение высказал менеджер благотворительного фонда помощи армии "Повернись живим" Андрей Римарук в интервью "Украинской правде".

"На данный момент мы располагаем информацией, что в "ЛНР" прибыла очередная порция курсантов-артиллеристов из Санкт-Петербурга. Курсанты приезжали и в 2016 году, тогда они стреляли по Авдеевке. Если память не изменяет, они за одну ночь выпустили по Авдеевке 500 или 600 снарядов. А в 2017 году такая же ситуация была на Мариупольском направлении. Наша разведка докладывала, что приехали курсанты из России, и они будут сдавать зачет", - рассказал Андрей Рымарук.

По словам бывшего военного, приезды российских курсантов - артиллеристов на оккупированную территорию для "сдачи зачетов" уже давно не являются секретом.
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МВФ відмовив Україні в нових кредитах.
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Так главное условие "Или деньги - или папа Беня". И что, куклы кинут своего папика?
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трошки холодного душа на распоясавшегося зелебеню МВФ: Ожидаем полного завершения Украиной всех действий для принятия решения по финансированию - Цензор.НЕТ 5152
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А Вовка МВФ не отметил? Это прогресс прогрессивный. Прогрессивнее просто не бывает.
А также Беня и земля(хоть басню пиши). Пара пустяков. Но выбор скомороха очевиден, он пойдет своим путем и кредит будет взят у Ирана. Какой, блин, МВФ...
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аа, таки Крісталіна встигла йому нагадати за реформи... Не за ті, беніні, про які він щойно брехав в Давосі; а за справжні...
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совсем безсовестная, ишак только что говорил мол .......... сплошнoй туман
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Короче говоря:
"Денег нет и не будет. Хорошего вам настроения. Держитесь."

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