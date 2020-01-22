 МВФ: Ожидаем полного завершения Украиной всех действий для принятия решения по финансированию

Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Давосе, передает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров", - сказал она.

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