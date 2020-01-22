 Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 млн долларов плюс, мы обеспечим отдельный договор с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, менеджер, который говорит на 5 языках, и 24 часа/7 дней в неделю будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с этим менеджером. И никаких проблем", - рассказал Зеленский.

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