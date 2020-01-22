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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Давос (290) Зеленский (4336) инвестиции (933)

 Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите

Каждый инвестор, который вложит в Украину от $100 млн, станет участником программы "investment nanny" (инвестиционная няня).

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 млн долларов плюс, мы обеспечим отдельный договор с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, менеджер, который говорит на 5 языках, и 24 часа/7 дней в неделю будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с этим менеджером. И никаких проблем", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе

Источник: https://censor.net.ua/n3171327
 
   
 Топ комментарии
 
Да да да
а контракт будет защищаться украинскими прокурорами и судами самими честными и справедливыми судьями и прокурорами в мире!!
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У тебя глупое лицо вова,денег никто не даст,и текст по дебильному написан...
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Ага. Подарите по билету на 95 квартал Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите - Цензор.НЕТ 2336 А кто вложит 300 лямов получит Бубочку на приватный танец Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите - Цензор.НЕТ 701
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Аваков подвёл, мог бы мусоров отправить для массовки
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Там где реально можно делать бабло звездят мало, а просто некогда звиздеть - бабло делают. А тем где бабла нет то смысла слушать его пустопрожний трёп. Инвестор прекрасно в курсе что тут в Украине происходит, неужели люди с мозгами поведуца на этот звиздёжь. Они ж не ЗЕбилы.
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короче будут грабить, от трехсот лямов круглосуточно
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Напомню, тем, кто по методичкам работает. Зеленский сказал о контракте с государством, т.е. контракт будет заключен Премьером!!! Какие Печерские суды!!!
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в жопу иди. премьер не имеет права заключать какие либо договора ни от своего имени ни от имени государства. у нас ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНТСКАЯ республика и главный представитель государства ПАРЛАМЕНТ
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Сам иди идиот. Заключает и подписывает правительство!!! А ты балабол.
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серьезно? на каком основании? у премьера есть такие полномочия? чем они регламентируются? каким законом?
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конечно виднее. я чистый а у тебя полный рот говна
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Ну, все что о тебе нужно знать, я уже узнал. Ты идиот!
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ты даже не представляешь насколько мне похеру на твои знания
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Мне тем более знания о твоих предпочтения не нужны. Гуляй, Вася.
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Правительство кто выбирает? Ты что ли, баран?
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до тебя туго доходит? ты тупой и зеленый? ГЛАВНЫЙ В СТРАНЕ - ПАРЛАМЕНТ. а премьер может только тихо посасывать в уголке
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слышь ты нулевка зебахнутая. пасть свою прикрой когда со старшими дядями общаться пытаешься и не мычи в обществе.. иди в стойло
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тебе нравится помягче? ок. раззевай рот
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Все. Я вижу у тебя истерика. Иди лекарство выпей. Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 7905
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Ти це незалежним українським судам поясни, про контракти з державою. Тільки сліпий, глухий та геть дурний не знає, що основним інструментом рейдерства (втрати інвестицій) є незалежні українські суди. А так як судам ніхто вказівки давати не може, то срати вони хотіли на контракти інвестора з ким завгодно.

Ти мабуть із-за порєбріка, тільки там персональні гарантії таємного повелителя всесвіту мають вагу. У нас ні. Спитай Януковича, він знає
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Т.е если вложишь меньше 100 лямов то нарвёшься на беспредел?? Или как это инвесторам понимать? Типа если ты вложил больше 100 лямов то тебя государство защищает, если меньше то это уже твои проблемы??
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Интересно а у Арселлор-Миталла и Бритиш Табако такой 24/7менеджер тоже есть? Или на вложивших в Украину ранее эта льгота не распространяется? И их можно в хвост и в гриву?
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ну они же уже вложились
и новые если вложатся на наши суды попадут
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"investment nanny" -хто придумав цей дебільний,програшний термін?

не думаю,що сам Зе.
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Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер - investment nanny, менеджер, який говорить 5 мовами і 24 години/7 днів на тиждень буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема - у вас буде контакт із цим менеджером. І жодних проблем", - розповів Зеленський.


а може краще просто проститутку? Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 8990
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Зелёные прекратите раскачивать лодку, вы же мешаете порохоботам пробить дно... Зеленський на форумі в Давосі: Кожному інвестору, який вкладе в Україну від $100 млн, забезпечимо контракт із державою про захист - Цензор.НЕТ 6680
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Шо там Киевметробуд микитась рейдернул, а малюська у себя пишет гневные постики... Гарантии? Смешно смешно.
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Заява Бубочки до іноземних інвесторів "Свисніть дядьку ви дурніші". Везіть гроші в Україну бо олігархам треба офшори наповнювати. Інвестори в курсі справ, що навіть сам преЗЕдент свої кровні, зароблені "важкою працею" ховає в оманах, а не вкладає в українську економіку.
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ЗЕкловун думает что инвесторы это такие ЗЕбилы которым по Г+Г можно любое дерьмо в башку залить и они сразу поверят. Не братан, так тебе денег не дадут...
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пока коломойский не ответит за приват - не один инвестор не зайдет - сегодня опять он нагрел нашу страну на милионы по решению суда - это аксиома и не надо не куда ездить и тратить наши деньги
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Почему президент УКРАИНЫ!!!! защищает иностранных КРУПНЫХ инвесторов-монополистлв (более 100млн инвестиции) делает из страны монополизинорованную экономику, а не развивает мелкий бизнес.

МЫ ПРОДАДИМ ИМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ типа зализныци, где миллиардные прибыли, ещё и налоги они не будут платить и иметь преференции ПО СРАВНЕНИЮ С МЕЛКИМ БИЗНЕСОМ, НАШИМИ УКРАИНЦАМИ!!! которым конкурировать будет нереально

Ещё кто-то скажет что он не защищает интересы транснационалисты и не является предателем?
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а разве преЗЕдент должен привлекать инвесторов?
до чего он опукстился!
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Так покажи пример? Выйми деньги со своих кипрских офшорок и вложи в Украину? Чего ж ты сам бабло по офшоркам попрятал? Для ЗЕбилов сразу скажу Рошен заплатит 2 миллирда налогов в бюджет Украины, а ваше Шапито 95 -- 0 целых, хрен десятых.Так тчо не кудахтайте за Рошен ЗЕбилостадо.
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ну он же не лох какой-то свои деньги вкладывать
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цей дурак що не розуміє що гіршої антиреклами для інвесторів і не придумаєш.
блін і це чудо має діплом юриста, вища школа нівелювала свій авторитет продажем дипломів всяким ідіотам за бабки чи блат.
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На половину еврей, блин!!! Идеи хорошие, но зачем кричать на весь мир??? По-тихому, нужным людям - вот как надо.
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Тобто ті, хто вкладуть ці гроші будуть мати право на частку країни? Шо воно несе? А може запровадити податок на надприбутки, на виведений капітал? Нє? А шо ж так? Не зможете виховувати ненароджених дітей?
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