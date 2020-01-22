 Зеленский на форуме в Давосе: Каждому инвестору, который вложит в Украину от $100 млн, обеспечим контракт с государством о защите

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
"Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 млн долларов плюс, мы обеспечим отдельный договор с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, менеджер, который говорит на 5 языках, и 24 часа/7 дней в неделю будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с этим менеджером. И никаких проблем", - рассказал Зеленский.
Ти мабуть із-за порєбріка, тільки там персональні гарантії таємного повелителя всесвіту мають вагу. У нас ні. Спитай Януковича, він знає
и новые если вложатся на наши суды попадут
не думаю,що сам Зе.
а може краще просто проститутку?
МЫ ПРОДАДИМ ИМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ типа зализныци, где миллиардные прибыли, ещё и налоги они не будут платить и иметь преференции ПО СРАВНЕНИЮ С МЕЛКИМ БИЗНЕСОМ, НАШИМИ УКРАИНЦАМИ!!! которым конкурировать будет нереально
Ещё кто-то скажет что он не защищает интересы транснационалисты и не является предателем?
до чего он опукстился!
блін і це чудо має діплом юриста, вища школа нівелювала свій авторитет продажем дипломів всяким ідіотам за бабки чи блат.