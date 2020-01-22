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 Политика Украины
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 Одна страна сделала "exit", может для Украины пришло время сделать "enter", - Зеленский на форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит будущее Украины в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз", - подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, Украина поддерживает курс в ЕС, но не только Украина должна хотеть в ЕС, она нуждается в поддержке стран ЕС.

Зеленского интересует, какой статус будет у Украины в Евросоюзе. Какое отношение будет к нашей стране.

"Мы знаем все, одна страна, больша страна, сделала "exit", может для Украины пришло время сделать "enter", - подытожил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе

Источник: https://censor.net.ua/n3171324
 
   
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На Цензоре с сарказмом надо обращаться осторожно. Одна страна сделала "exit", может для Украины пришло время сделать "enter", - Зеленский на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 8709
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какой сарказм? Одна страна сделала "exit", может для Украины пришло время сделать "enter", - Зеленский на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 2663
если оно умное..., то оно такое и есть!
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Ага, "умное". Приїде додому - йому Беня зробить "Ентер".
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Молодец, Зеля, Украина в тебе не ошиблась!
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Мне на Зе плевать , но автор этого блога еще омерзительней.
Ю́рій Васи́льович Карака́й (20 травня 1967, смт Немішаєве, Бородянський район, Київська область) - український політик, член Партії регіонів. Просравшие все рыги кого-то обсуждают и умничают про интеллект.
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Почему пан Каракай не обсуждал интеллект своего бывшего хозяина - пана Януковоща?
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"Король-віслюк" думає, що в ЕС теж сидять "віслюки"....
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ну да, чтоб прекратить войну, нужно перестать стрелять. помним-помним
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Беззмістовне дегенеративне ляпання ясиком... Одна країна зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 7471
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шо оно несет? Над Украиной смеются в Давосе,как клован смеялся в квартале
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Аудиторія перед якою в Давосі виступав преЗЕдент ЗЕлєнський...
Одна країна зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 3300
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Он таки віслюк. Тотальный. И, @лять, попробуйте опровергнуть этот факт.
rm -rf /ZE
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Зеленского интересует, какой статус будет у Украины в Евросоюзе. Какое отношение будет к нашей стране.
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Со статусом все понятно, его не будет, как и членства в ЕС. Не надо кормить себя байками.
Источник: https://censor.net.ua/n3171324
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А почему не будет? Потому что "не будет" евроассоциации и безвиза?
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Напомнить как получили евроассоциацию? По большому счету незаконно. Нидерланды, на референдуме, были против, а парламент, наплевав на мнение народа, дал отмашку. Безвиз? У меня сестра работает в Италии, но берет визу, чтобы не скакать как блоха.
Кому нужен еще один нахлебник в ЕС? Румын, болгар, прибалтов, и поляков мало?
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І це президент моєї країни...воно плете бздури, а соромно мені..
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А где-то в углу захныкал ПеПа, рассматривая свою повестку на допрос в ДБР...
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Мы видим свое будущее в Европейском союзе, а мы, Володя, простые украинцы?
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Боже, якеж воно дурне! Вбийте його спічрайтера, радників (проукраїнських там все одно немає) і навіть зелєбобіки побачать, що воно навіть не нуль, а ще меньше...
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Я не проти аби ЗЕкоМанда зробила shift+delete із України!
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