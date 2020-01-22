 Может вместо Великобритании пора принять в ЕС Украину, - Зеленский на форуме в Давосе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз", - подчеркнул президент Украины.
По словам Зеленского, Украина поддерживает курс в ЕС, но не только Украина должна хотеть в ЕС, она нуждается в поддержке стран ЕС.
Зеленского интересует, какой статус будет у Украины в Евросоюзе. Какое отношение будет к нашей стране.
"Мы знаем все, одна страна, больша страна, сделала "exit", может для Украины пришло время сделать "enter", - подытожил Зеленский.
ги
если оно умное..., то оно такое и есть!
смотри сколько людей его слушает!
тому що це вже кінець виступу,і більшість "рванула" в аеропорт за білетами в Уккраїну робити інвестиції...
Молодец, Зеля...
Ю́рій Васи́льович Карака́й (20 травня 1967, смт Немішаєве, Бородянський район, Київська область) - український політик, член Партії регіонів. Просравшие все рыги кого-то обсуждают и умничают про интеллект.
2. якщо одна людина то представник однієї країни, то хіба мало?
rm -rf /ZE
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Со статусом все понятно, его не будет, как и членства в ЕС. Не надо кормить себя байками.
Источник: https://censor.net.ua/n3171324
Кому нужен еще один нахлебник в ЕС? Румын, болгар, прибалтов, и поляков мало?
И тебе Зеля не поможет... Или ты думаешь что инвесторы лохи такие же как и ты?
Жаль -мало кто его услишал ...