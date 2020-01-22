 Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн, - Минюст

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минюста в Facebook.
"Вся тюремная система нам обходится в около 6,5-7 млрд грн в год", - отметил Малюська.
Чиновник добавил, что в эту сумму не входит доход, который генерируется предприятиями, работающими в колониях. Также он отметил, что сейчас в местах лишения свободы в Украине находятся около 54 тысяч человек.
В то же время министр считает, что в Украине сейчас "чрезмерная сеть тюрем".
"И мы могли бы получить от их продажи и определенную долю средств. Но это требует и изменений небольших в Бюджетный кодекс. И мы будем вести переговоры с Минфином, чтобы они согласовали нам такую историю", - сказал Малюська.
Он сообщил, что сейчас Министерство юстиции ведет переговоры, чтобы определить объекты, которые больше всего интересуют потенциальных покупателей, инвесторов.
А может распил🤔
🤣🤣
Пожизненно...
Погуглите его камеру и условия *****содержания****"..
Два.. три посаженых коррупционера компенсируют все эти затраты еще и прибыль останется **** зеленая весной обещал сажать....