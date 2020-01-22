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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1471) тюрьма (662) пенитенциарная служба (174) Малюська Денис (32)

 Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн, - Минюст

Содержание колоний и следственных изоляторов в Украине ежегодно обходится государственному бюджету почти в 7 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минюста в Facebook.

"Вся тюремная система нам обходится в около 6,5-7 млрд грн в год", - отметил Малюська.

Чиновник добавил, что в эту сумму не входит доход, который генерируется предприятиями, работающими в колониях. Также он отметил, что сейчас в местах лишения свободы в Украине находятся около 54 тысяч человек.

В то же время министр считает, что в Украине сейчас "чрезмерная сеть тюрем".

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"И мы могли бы получить от их продажи и определенную долю средств. Но это требует и изменений небольших в Бюджетный кодекс. И мы будем вести переговоры с Минфином, чтобы они согласовали нам такую ​​историю", - сказал Малюська.

Он сообщил, что сейчас Министерство юстиции ведет переговоры, чтобы определить объекты, которые больше всего интересуют потенциальных покупателей, инвесторов.

Читайте также: Минюст планирует закрыть до трети тюрем и построить новые, - Малюська

Источник: https://censor.net.ua/n3171322
 
 
 Топ комментарии
 
А давайте зеков отпустим, бабло попилим а тюрьмы продадим! Я правильно уловил посыл?
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Один офис Президента обходится в 2 миллиарда в год
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А в яку суму виллється народу України перебування бандюків на свободі?.... Мінюст уже порахував, чи потім буде цим займаться? Коли кількість банд виросте, і земля на кладовищах почне ще частіше "горбатиться"?...
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В таком случае щеки должны питаться как в ресторане!
А может распил🤔
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поэтому переходим на цифровые тюрьмы
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Один офис Президента обходится в 2 миллиарда в год
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А давайте зеков отпустим, бабло попилим а тюрьмы продадим! Я правильно уловил посыл?
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А зачем депутатам , министрам автопарки и льготы ?
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Андрес Брейвик расстрелял в Норвегии 77(!!) человек!!
Пожизненно...
Погуглите его камеру и условия *****содержания****"..
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Так может он там один на всю Норвегию сидит. БОльше нет преступников... Погуглите сколько зеков там и тут
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11 000 на одного человека в месяц? И это без учета доходов? Этот "министр" понимает, что говорит?
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А в яку суму виллється народу України перебування бандюків на свободі?.... Мінюст уже порахував, чи потім буде цим займаться? Коли кількість банд виросте, і земля на кладовищах почне ще частіше "горбатиться"?...
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він такий міністр як я. на такі гроші це майже курорт в Єгипті
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Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн...

Два.. три посаженых коррупционера компенсируют все эти затраты еще и прибыль останется **** зеленая весной обещал сажать....
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Розігнати з білими білетами той Мінюст, Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 8738 "Какая разница", є він чи ні.Скільки грошей вивільниться Содержание тюремной системы ежегодно обходится Украине в 7 млрд грн, - Минюст - Цензор.НЕТ 7070
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