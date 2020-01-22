EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1612  68
Все про:Давос (290) Зеленский (4336)

 Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе

Украина за последние годы не отступила, а взяла расстояние для решительного экономического прыжка.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что у Украины амбициозные планы – стать лидером восточной и центральной Европы.

"За эти годы Украина сделала несколько шагов назад. Но мы не отступили, мы взяли расстояние для разбега и решительного экономического прыжка", - отметил Зеленский.

По его словам, новая "украинская власть создает равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы".

Читайте также: Шестой год в Украине идет война, шестой год, как Россия оккупировала Крым, - Зеленский в Давосе

Источник: https://censor.net.ua/n3171320
 
 
 Топ комментарии
 
как будто обкуренные, тут задача, хоть как нибудь удержать народ, чтоб весь не сбежал в европу и америку
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ми і так вже лідер по корупції та криміналу.
 показать весь комментарий
 
 
А куда же не проходной грицацуев смотрит? Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 5635
 показать весь комментарий
 
 
Боже, який же він йолоп, думає фрау Рібентропп
 показать весь комментарий
 
 
как будто обкуренные, тут задача, хоть как нибудь удержать народ, чтоб весь не сбежал в европу и америку
 показать весь комментарий
 
 
в нас будуть няньки для інвесторів Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 6254
 показать весь комментарий
 
 
под руководством одного из величайших лидеров современности и лучшего премьера - как же иначе
 показать весь комментарий
 
 
лидер, а как же пенсии по 50 евро и зарплата 150 евро?
 показать весь комментарий
 
 
Ну Ви ж не знаєте, лідером у чому Зєлєнскій бачить Україну. Можливо, під його керівництвом Україна стане лідером у грі на традиійних інструментах нетрадиційним способом?
 показать весь комментарий
 
заткніть ротяку брудною шкарпеткою ! Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 920
 показать весь комментарий
 
 
і воно треба було і в Давосі занюхуватись?
хоч би до дому дотерпів.
 показать весь комментарий
 
 
наш сосед (уйло) тоже все время рывками страну в болото тянет!
и это пошло по его стопам!
 показать весь комментарий
 
 
Послухала Зелю...таке враження, що він жоніхів для нареченої закликав )))
Щоб вигідніше посватати Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 7286
 показать весь комментарий
 
 
Зєля в Давосі це як гівно в оплонці нах кому требе і кидає в різні сторони
 показать весь комментарий
 
 
Господи, что ты несешь..... Ты же не в Квартале, клоун......
 показать весь комментарий
 
 
22 січня на Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний Микола Сорочук, родом з Луцька. Вічна пам'ять Герою!
 показать весь комментарий
 
 
Гоподи, какой ужас , 22 года.Царство тебе небесное, сынок
 показать весь комментарий
 
 
Погиб мальчишка. А эти суки народа сидят в Раде в теплых креслах и еще смеют ныть, что у них зарплаты маловаты...
 показать весь комментарий
 
 
Вічна пам'ять і спокій бійцеві. Батькам і близьким знайти сили у цій біді...
 показать весь комментарий
 
 
22.01.2020 За эти годы Украина сделала несколько шагов назад.

11.07.2019 ЗЕЛЕНСКИЙ В КАНАДЕ ХВАСТАЛСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ПОРОШЕНКО И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПАРЛАМЕНТА. Владимир Зеленский, находясь с визитом в Канаде, призвал бизнес-круги вкладывать деньги в Украину, потому что здесь сейчас хороший инвестиционный климат. "Вы знаете, украинская экономика растет, ВВП - так же, у нас достаточно стабильный курс гривны."
 показать весь комментарий
 
 
А чем же ему хвастаться своих то достижений нет. Одна капитуляция по всем фронтам
 показать весь комментарий
 
 
Шо скажет по поводу Мендель? Ее мнение на фоне всего этого особенно интересно.
 показать весь комментарий
 
 
Украина за последние годы не отступила, а взяла расстояние для решительного экономического прыжка

Для прыжка.. С крыши, что ли? Лишь бы что-то пи"дануть. А убогие немцы как-то не разгоняются. Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 9485
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вова, нам бы от собственного говна хоть трохи отмыться, а ты нам про лидерство в Европе втираешь...
Не бери пример с балабола парашенки, не грузи наши уши пафосными и несбыточными мантрами. Мы их за 5 лет стоко наслушались!..
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко единственный не балалбол из всех презов.
 показать весь комментарий
 
 
осталось добавить: ой, держите меня аж 7 человек, а то прыгну....
 показать весь комментарий
 
 
Хотя бы 5-6 стран в Европе по уровню ЗП опередить в ближайшие 10 лет... а так что сказал , это шутки 95 квартала.....
 показать весь комментарий
 
 
Завдяки зекоМандє, Україна вже стала лідером не тільки центральної, а й усієї Європи по кількості зашкварів посадовими особами
 показать весь комментарий
 
 
Это не комсомольский слёт! За что Украине такое наказание?! Дурнэ поехало за государственный счёт отдохнуть, а речь -это так, понты для глупых хохлов.
 показать весь комментарий
 
 
Еще и повез за собой 20 с лишним штук зенелохов за бюджетные деньги
 показать весь комментарий
 
 
Ну,врешті, й на еконмічному форумі може бути розважальна частина!
 показать весь комментарий
 
 
Мы уже лидеры по макс. уровню зп чиновников и мин. зп. работяг
 показать весь комментарий
 
 
офигеть какой густой туман, просто прямь ничего не выдно.
 показать весь комментарий
 
 
За туманом нічого не видно
Тільки й видно ДУБА ЗЕЛЕНОГО
 показать весь комментарий
 
 
Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский / Андрей Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров как минимум в Европе" : В Украине появился сильный(!), харизматичный(!) лидер, который обещает и выполняет приоритетные запросы общества. Я сказал, что уверен - Владимир Зеленский станет, как минимум, одним из самых влиятельных (!) лидеров в Европе"./Это всё-вряд ли. Но то что Зеленский единственный в мире президент играющий на пианино без рук-факт.
 показать весь комментарий
 
 
есть ли тут хоть один кто верит, что после таких речей инвестиции прямь в очередь выстроились и мвд предлогает по 1-2% годовых не ограниченные суммы, все реитингыы завтра ААА++++
 показать весь комментарий
 
 
Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе
Ххххххххххххххххххх
Зелебобик, задача Украиньі - избавиться от тебя, чмошника.
Первоочередная задача.
А там и инвестиции подтянутся...
 показать весь комментарий
 
 
бльооо .жена пришла посмотреть шо за грохот и перекаты в спальне ...а это я валяюсь и перекатываюсь от рэгота ..
 показать весь комментарий
 
Набор совководрочерских фраз клише второсортного пошиба стыдно что даже людей которые могли написать речь лидера страны не осталось одни жополизы и приближенные к телу неучи а он даже не вдумываясь в смысл шпарит
 показать весь комментарий
 
Цього року український сніданок Пінчука згідно потреб сьогодення
буде складатись з двох блюд:
на перше - шаурма
на друге - шаверма.
 показать весь комментарий
 
 
могла бы и стать почему бы и нет, все зависит от лидера и команды, ну и от доверия инвесторов
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кравчук обещал вторую Францию, Кучма, вторую Польшу, а Зеленский, быть лидером, образцом для всех. А оно бы лучше поскромнее, догнать себя, в 2013 году.
 показать весь комментарий
 
Падение промпроизводства за декабрь - 8, 3%.
 показать весь комментарий
 
Аудиторія, перед якою виступив преЗЕдент ЗЕлєнський в Давосі. Це безперечно успіх одного з найвеличніших лідеру світу... Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 9183
 показать весь комментарий
 
 
Терміново потрібно вводити поняття: ВОРОГ НАЦІЇ!
 показать весь комментарий
 
За які роки, ЗЕбіл??? Економіка росла, зарплати підвищувались, Україна була СУБ'ЄКТОМ міжнародних відносин.... до квітня 2019... Всі кроки назад зроблені за останні пів року... А з такими менеджерами скоро вже буде і біг назад
 показать весь комментарий
 
Ну й Мууу_ак. Ну й дебільні заклики! Чом, макитрою об унітаз непобитися Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 3771
 показать весь комментарий
 
Не знаю верит ли кто-то мошенникам. В действительности задачи зеленой банды разворовать украинские земли и остаток госпредприятий.
 показать весь комментарий
 
Смішніше ніж Поц на сцені,невигадати!!! Ой,же,ж Нєлоз,ну справді нелох, - Ішаааааак оманський, довбень криворізький Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 1252
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх