 Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что у Украины амбициозные планы – стать лидером восточной и центральной Европы.
"За эти годы Украина сделала несколько шагов назад. Но мы не отступили, мы взяли расстояние для разбега и решительного экономического прыжка", - отметил Зеленский.
По его словам, новая "украинская власть создает равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы".
хоч би до дому дотерпів.
и это пошло по его стопам!
Щоб вигідніше посватати
11.07.2019 ЗЕЛЕНСКИЙ В КАНАДЕ ХВАСТАЛСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ПОРОШЕНКО И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПАРЛАМЕНТА. Владимир Зеленский, находясь с визитом в Канаде, призвал бизнес-круги вкладывать деньги в Украину, потому что здесь сейчас хороший инвестиционный климат. "Вы знаете, украинская экономика растет, ВВП - так же, у нас достаточно стабильный курс гривны."
Для прыжка.. С крыши, что ли? Лишь бы что-то пи"дануть. А убогие немцы как-то не разгоняются.
Промышленное производство вернулось к падению после 3 лет роста, - Госстат
Не бери пример с балабола парашенки, не грузи наши уши пафосными и несбыточными мантрами. Мы их за 5 лет стоко наслушались!..
Тільки й видно ДУБА ЗЕЛЕНОГО
Ххххххххххххххххххх
Зелебобик, задача Украиньі - избавиться от тебя, чмошника.
Первоочередная задача.
А там и инвестиции подтянутся...
буде складатись з двох блюд:
на перше - шаурма
на друге - шаверма.