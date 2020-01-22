 Шестой год в Украине идет война, шестой год, как Россия оккупировала Крым, - Зеленский в Давосе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Как никто другой, я точно знаю, о чем сейчас говорю. Потому что шестой год в моей стране идет война, шестой год, как Россиия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать", - заявил Зеленский.
По его словам, мир сплотился вокруг решения этих проблем, но достаточно ли украинцам обеспокоенности.
"Этого мало, это правда. Это только один из примеров, свидетельствовавший, что нынешняя архитектура мира к сожалению уязвима. А существующие институции не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящее", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что мир нуждается в переосмыслении и в обновлении правил международной безопасности.
Не застоюйсь тут.
про закатованих та утримуваних бранців кремля ані слова.
Да, скоро будет год, как на войне зарабатывает Янелох оманский...
Невже в нього туман в голові почав розсіюватись? Хотілося б мені в це вірити, але його звернення з нагоди дня Соборності та візит до Ізраїлю перекреслює мої надії та сподівання...
Или я слаб на ухо, или Цензор, как всегда, слегка п.здит чтобы скорректировать реальность для украинского лоха...
Поправьте если я не прав.
и ща, как всегда, засланный казачок админ забанит...
А, чуть не забыл: с врагом надо чаще встречаться.
Кацап сми пишут про Давос: "Киев обратился к Москве с предложением о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако продолжительная беседа у лидеров стран вряд ли получится. На это у них физически не будет времени, пояснили в Кремле"
Где решение Крыма? Оно явно! Это паника по срочному ремонту Конституции России. Где заявление о подготовке иска в суд ООН??