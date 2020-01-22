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 Политика Украины
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Все про:Давос (290) Зеленский (4336) Крым (22288) Россия (74794)

 Шестой год в Украине идет война, шестой год, как Россия оккупировала Крым, - Зеленский в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что потрясения для человечества стали уже просто привычкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Как никто другой, я точно знаю, о чем сейчас говорю. Потому что шестой год в моей стране идет война, шестой год, как Россиия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать", - заявил Зеленский.

По его словам, мир сплотился вокруг решения этих проблем, но достаточно ли украинцам обеспокоенности. 

"Этого мало, это правда. Это только один из примеров, свидетельствовавший, что нынешняя архитектура мира к сожалению уязвима. А существующие институции не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящее", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что мир нуждается в переосмыслении и в обновлении правил международной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с главой МВФ Георгиевой в Давосе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171318
 
   
 Топ комментарии
 
Кострубато, але сказав, шо рашка розв'язала війну.
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Так чего же ты войска отводишь, если война???
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Работа такая у троянского осла. У предателя и врага Украины.
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Кострубато, але сказав, шо рашка розв'язала війну.
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Тебе ж уже говорили про крестик? Он уже не раз говорил в отличии от твоего пораха
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Я з довбиками не спілкуюсь..
Не застоюйсь тут.
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Правильно,лучше оденься
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тікай, кажу, бо зараз тебе тут поб'ють.
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24января на допрос.
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""Тебе ж уже же говорил!" - фраза гамадрил"
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Не чипай її, вона сьогодні мабуть не спала, дуже в скверному настрої.
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Ни на кого не удалось стукануть.
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тролику, тебе мій настрій теж може стосуватись.
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И гражданских атсечь
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Война? При петре такого небыло.
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Так чего же ты войска отводишь, если война???
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Работа такая у троянского осла. У предателя и врага Украины.
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Тебе показалось. У нас каждый день погибшие, сегодня тоже.
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Не ну просто такое с трибуны сказать... Растёт парень, мужает! Ещё пару лет и глядишь наш Бубочка "разовьётся в чрезвычайно высокую психическую личность" (С)!
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Та ні! То його "біла хмара дипломатичної пошти" попускать почала, а Богдана чи Єрмака поряд не було... А клятий Порох папірець з текстом підмінив Шостий рік в Україні триває війна, шостий рік, як Росія окупувала Крим, - Зеленський у Давосі - Цензор.НЕТ 8500
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Гланды, Змий... это всего лишь гланды... оттого и гнусавит
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ну так... горе в Україні, люди гинуть, війна, окупація, а тут ще й ти...
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ну нарешті вимучив,я як Порохобот зі стажем,вперше ставлю лайк
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Не торопись! У него рука под трибуной. Он держал пальцы скрещеными
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майже нічого.
про закатованих та утримуваних бранців кремля ані слова.
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Не понял, а шо перестать стрелять уже недостаточно?!

Да, скоро будет год, как на войне зарабатывает Янелох оманский...
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Слова зеленского стоят ровно столько же сколько и договора с роисей...
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В Израиле это Путину в лицо скажешь? Проведешь параллель с нацисткой Германией?
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Скільки можна писати про цього нуля? Дзень - зелень, а толку - нуль, тільки шкода для України. У нас з кожним разом вибирають все гірше і гірше... Скотились вже до бездарного блазня, нікчемного шматочка смердючого лайна. Тьфу!
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Как никто другой, я точно знаю, о чем сейчас говорю.Источник: https://censor.net.ua/n3171318

Невже в нього туман в голові почав розсіюватись? Хотілося б мені в це вірити, але його звернення з нагоди дня Соборності та візит до Ізраїлю перекреслює мої надії та сподівання...
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Так про "Крым" я нифига не услышал.
Или я слаб на ухо, или Цензор, как всегда, слегка п.здит чтобы скорректировать реальность для украинского лоха...

Поправьте если я не прав.

и ща, как всегда, засланный казачок админ забанит...
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Да ладно, какая такая война? Такая война, что врага с Новым годом поздравляют, торгуют газом и электричеством, правильно? Актерская игра на публику - вот ценность его заявлений.
А, чуть не забыл: с врагом надо чаще встречаться.

Кацап сми пишут про Давос: "Киев обратился к Москве с предложением о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако продолжительная беседа у лидеров стран вряд ли получится. На это у них физически не будет времени, пояснили в Кремле"
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И....ииии......и...иииии!!!! Где просвет? Где Данко, который вынул собственное сердце и указал дорогу?
Где решение Крыма? Оно явно! Это паника по срочному ремонту Конституции России. Где заявление о подготовке иска в суд ООН??
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