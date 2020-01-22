EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  1508  12
Все про:Минюст (1471) СИЗО (1140) заключенные (398) пенитенциарная служба (174)

 Осужденных хотят перевести на "индивидуальную систему содержания", - Минюст

Министерство юстиции планирует "перезагрузку" пенитенциарной системы, ремонт тюрем за счет экономии и создание Единого реестра осужденных.

Речь об этом шла во время обсуждения Концепции госполитики по снижению количества повторных преступлений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

По словам заместителя министраа юстиции Украины Александра Банчука, министерство активно работает над расширением перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.

"Речь идет о таких видах наказаний, как пробационный надзор, увеличение оснований для условно-досрочного освобождения, распространение пробации лиц, освобожденных условно-досрочно, и другие меры, которые должны быть направлены на гуманизацию уголовного законодательства. Сейчас мы разрабатываем соответствующий законопроект вместе с нашими коллегами из пробации и Департамента правосудия", - сообщил Банчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена. ФОТОрепортаж

Следующая цель, как добавил заместитель министра Виталий Василик, касается улучшения условий содержания под стражей осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Для этого нужно создать предпосылки для перехода от коллективной системы содержания к индивидуальной, что значительно облегчит выполнение функций работниками пенитенциарной системы.

"Мы должны привести условия содержания лиц под стражей в соответствие со стандартами ООН и Совета Европы. Без этого невозможно двигаться дальше и быть уверенным, что данный план не останется только декларацией", - добавил чиновник.

Также на Цензор.НЕТ: Рябошапка обратился к Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных

Еще одна задача Минюста - создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу. Формально он уже начал работу, но пока функционирует в тестовом режиме на базе пилотных учреждений.

Виталий Василик подытожил, что сейчас главная задача пенитенциарной системы - эффективно распоряжаться ресурсами.

Источник: https://censor.net.ua/n3171316
 
 
 Топ комментарии
 
Кто-то видать уже задумывается о своем будущем, одиночное содержание с комфортом, как в Европе.
 показать весь комментарий
 
P.S.: хто не в курсі, це реальна практика КНДР.

Те, кто не поддерживает курс правительства КНДР, на этом плане бытия надолго не задерживаются. На севере страны существует настоящий мини-ГУЛАГ для "политических", где, по статистике находятся двести тысяч корейцев (1% населения страны). И это не считая "обычных" тюрем, куда без всякого приговора можно попасть (до трёх лет) за проституцию или тунеядство. При этом в стране, где и работающие люди не могут нормально пожрать, заключённые, работающие по 12 часов (+исправляющие политзанятия), вынуждены добывать рацион самостоятельно. На эти цели идут червяки, лягушки и прочая нямка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мера Чернигова неизбежно ждут нары, а там за все...
 показать весь комментарий
 
Очень рад за зеков голосаваших за зЕ(кстати он там победил почти единогласно)
 показать весь комментарий
 
 
больше реестров хороших и разных, и главное чтоб в смартфоне
 показать весь комментарий
 
 
Виталий Василик подытожил, что сейчас главная задача пенитенциарной системы - эффективно распоряжаться ресурсами.

Так это не только сейчас. Всегда так было: бабло - это святое. И по тому, в каких условиях там содержатся, сразу видно - с задачей справляетесь.
 показать весь комментарий
 
Кто-то видать уже задумывается о своем будущем, одиночное содержание с комфортом, как в Европе.
 показать весь комментарий
 
 
перестраховка.... помню как при пендюховиче дружненько проголосовали закон о внесении залога вместо сидения в СИЗО , как же эта лазейка облегчила жизнь воровитым грошовым мешкам ... отломил сто лямов - один отдал за свободу .. и все довольны , вместе с судьями !
 показать весь комментарий
 
"Індивідуальна система утримання"?
Для політичних, тобто незгодних з політикою Зе, це може означати "14 годин працюєш, ще 4 години дивишся серіал СН та інший контент для ідеологічного перевиховання, а після цього у вільний час можеш надерти собі на території табору баділля й моху, наловити комах, може якусь ящірку вполюєш чи жабу - бо харчування це твоя індивідуальна справа".
 показать весь комментарий
 
 
P.S.: хто не в курсі, це реальна практика КНДР.

Те, кто не поддерживает курс правительства КНДР, на этом плане бытия надолго не задерживаются. На севере страны существует настоящий мини-ГУЛАГ для "политических", где, по статистике находятся двести тысяч корейцев (1% населения страны). И это не считая "обычных" тюрем, куда без всякого приговора можно попасть (до трёх лет) за проституцию или тунеядство. При этом в стране, где и работающие люди не могут нормально пожрать, заключённые, работающие по 12 часов (+исправляющие политзанятия), вынуждены добывать рацион самостоятельно. На эти цели идут червяки, лягушки и прочая нямка.
 показать весь комментарий
 
 
хай насадюють горіхв . дерев фруктових кукурузи поп-корн винограду
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх