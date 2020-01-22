 Осужденных хотят перевести на "индивидуальную систему содержания", - Минюст

Речь об этом шла во время обсуждения Концепции госполитики по снижению количества повторных преступлений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
По словам заместителя министраа юстиции Украины Александра Банчука, министерство активно работает над расширением перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.
"Речь идет о таких видах наказаний, как пробационный надзор, увеличение оснований для условно-досрочного освобождения, распространение пробации лиц, освобожденных условно-досрочно, и другие меры, которые должны быть направлены на гуманизацию уголовного законодательства. Сейчас мы разрабатываем соответствующий законопроект вместе с нашими коллегами из пробации и Департамента правосудия", - сообщил Банчук.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Киевском СИЗО заключенным приходится спать по очереди, а медработники не контролируют состояние их здоровья, - Офис омбудсмена. ФОТОрепортаж
Следующая цель, как добавил заместитель министра Виталий Василик, касается улучшения условий содержания под стражей осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
Для этого нужно создать предпосылки для перехода от коллективной системы содержания к индивидуальной, что значительно облегчит выполнение функций работниками пенитенциарной системы.
"Мы должны привести условия содержания лиц под стражей в соответствие со стандартами ООН и Совета Европы. Без этого невозможно двигаться дальше и быть уверенным, что данный план не останется только декларацией", - добавил чиновник.
Также на Цензор.НЕТ: Рябошапка обратился к Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления заключенных
Еще одна задача Минюста - создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу. Формально он уже начал работу, но пока функционирует в тестовом режиме на базе пилотных учреждений.
Виталий Василик подытожил, что сейчас главная задача пенитенциарной системы - эффективно распоряжаться ресурсами.
Так это не только сейчас. Всегда так было: бабло - это святое. И по тому, в каких условиях там содержатся, сразу видно - с задачей справляетесь.
Для політичних, тобто незгодних з політикою Зе, це може означати "14 годин працюєш, ще 4 години дивишся серіал СН та інший контент для ідеологічного перевиховання, а після цього у вільний час можеш надерти собі на території табору баділля й моху, наловити комах, може якусь ящірку вполюєш чи жабу - бо харчування це твоя індивідуальна справа".
Те, кто не поддерживает курс правительства КНДР, на этом плане бытия надолго не задерживаются. На севере страны существует настоящий мини-ГУЛАГ для "политических", где, по статистике находятся двести тысяч корейцев (1% населения страны). И это не считая "обычных" тюрем, куда без всякого приговора можно попасть (до трёх лет) за проституцию или тунеядство. При этом в стране, где и работающие люди не могут нормально пожрать, заключённые, работающие по 12 часов (+исправляющие политзанятия), вынуждены добывать рацион самостоятельно. На эти цели идут червяки, лягушки и прочая нямка.