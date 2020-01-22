 Спецзаявление Зеленского на форуме в Давосе. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию.

Напомним, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума.

22 января начался рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарскую Конфедерацию. Кроме участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, Зеленский встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.