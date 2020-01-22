 Спецзаявление Зеленского на форуме в Давосе. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию.
Напомним, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума.
22 января начался рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарскую Конфедерацию. Кроме участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, Зеленский встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
Сонный голос отвечает:
- Слушаю...
- Это телефон 233-18-44?
- Вы с ума сошли? У меня вообще телефона нет.
Зеленський і Путін не планують зустрічатися в Ізраїлі, - Офіс Президента.
Володимир Зеленський і Володимир Путін не планують спільну зустріч в рамках Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі. Однак їх спілкування не виключено.
Январь, 22 в 16:39
Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского и Путина
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что был запрос на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Он добавил, что запрос на встречу в Израиле пришел из Киева.
Да на него смотреть тошно даже без звука, не то, что слушать!
а так выступление веселое, ржачное!
Прикро.
Это просто профан в квадрате....
Сомневаюсь.....
фсё...послушал...на хрена я включил звук?
Стесняюсь спросить: - А этот юрЫст где-то наблюдал в нашем законодательном поле такие гарантии с персональным госменеджером?
Просто потому, что ничего другого не умеет.
Думаю, що студенти 3 курсу при написанні курсової роботи на тему: "Політичний та соціально-економічний стан ******** України" вступ написали б краще. В цілому сіре, недолуге, недалеке, зате воно справжнє. Ось яка вона - розкраска. Навіть не можу знайти із попередніх 5 президентів слабшого за нього.