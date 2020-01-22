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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Давос (290) заявление (311) Зеленский (4336)

 Спецзаявление Зеленского на форуме в Давосе. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию.

Напомним, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума.

22 января начался рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарскую Конфедерацию. Кроме участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, Зеленский встретится с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3171308
 
   
 Топ комментарии
 
Выступай, не выступай, а Ростов ЖДЕТ тебя, клован!!!
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Это он пробует напрячь мозг, а нету...
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Выступай, не выступай, а Ростов ЖДЕТ тебя, клован!!!
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Ростов-Украина, Кубань-Украина, Крым-Украина.
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Доречі в мене теж, але Бубочка так убєдітєльно морщить лобика...
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Это он пробует напрячь мозг, а нету...
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Настільки переконлива і емоційна промова, що навіть не хочеться включати звук, щоб не розчаруватись!
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Щоб не розчаруватись і не зняти сумнівів!
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хай би він там переконливо і залишився Спецзаява Зеленського на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 3478
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Лучше телевизор разбей.Так надёжней.
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Колекторы за долги забрали?
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ти не відволікайся від промови вєлічайшого)
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Некто набирает в три часа ночи номер телефона.
Сонный голос отвечает:
- Слушаю...
- Это телефон 233-18-44?
- Вы с ума сошли? У меня вообще телефона нет.
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Было б прикольней, если б вiслюк без бумажки выступил. Или на пианине...
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Чтоб читать ноты, нужно уметь читать ноты, а у него мозга нет.
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22 січ 2020, 15:38
Зеленський і Путін не планують зустрічатися в Ізраїлі, - Офіс Президента.
Володимир Зеленський і Володимир Путін не планують спільну зустріч в рамках Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі. Однак їх спілкування не виключено.

Январь, 22 в 16:39
Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского и Путина
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что был запрос на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Он добавил, что запрос на встречу в Израиле пришел из Киева.
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Не, без пианино не то. Так тебе, Моника Яне Лох, денег никто не даст
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Складно звонишь (с) Мимикой уже дядю Вову догоняешь. Попугай,
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КУЧКА ЖЛОБОВ гребущих со всего мира все что только можно , глубоко ложила на всякие призывы .На того же вовочку кремлядского может повлиять например сотня ракет с грязными бомбами нацелеными на мацквэ , а остальное ему похер
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смотрю без звука: такое ощущение что он рассказывает бумажке лежащей на трибуне, какие в зале зрители страшные! Спецзаявление Зеленского на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 774 Спецзаявление Зеленского на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 774 Спецзаявление Зеленского на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 774
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Ставит амбициозные цели. Дерзайте украинцы.
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Скорее, амбициозную клизму... и не он, а ему...
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Еще один "знаток" украинского языка.
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"Спецзаявление"?!
Да на него смотреть тошно даже без звука, не то, что слушать!
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Вава, свали нах! Вместе с бэней и квартальными! Спецзаява Зеленського на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 4006
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Зеленский готовится выступить со спецзаявлением в Давосе»

Спецзаява Зеленського на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 2526
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"Остапа понесло " или Нью-Васюки по -украински .
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хорошо хоть звук можно отключить!
а так выступление веселое, ржачное!
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Зеля не володіє матеріалом.
Прикро. Спецзаява Зеленського на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 2370
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Упоротые порохоботы сами с собой переговариваются.
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5+++ Хоть ты один вылез из навоза, ЗЕбилоид тупорылый! Весь день ушлепков невидно! Обосрались после Омана и очередных зашкваров, как пархатый кумир?
Спецзаява Зеленського на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 170
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А в это время зебилы внимательно втыкают.

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очень интересно о реформах говорит, "имиляет" 248 дней
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Он даже с листка не может выговорить экономические термины!
Это просто профан в квадрате....
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Сферический пианист в криворожском вакууме Спецзаява Зеленського на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 9305
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"Патамушта 73% устали ат вайны", а у нас каждый день погибшие. Сегодня, к сожалению тоже.
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Для юрЫста слова "сферический" и "вакуум" - это, как для физика - "презумпция"..... Спецзаява Зеленського на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 2337
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Он то, хоть сам понял, что сказал????
Сомневаюсь.....
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...мы не припинили ще вогонь..(????). і не припинили поки що...поки що!!! втрачати (???) своїх......але я бачу велике світло попереду...так!...але якшо всі сторони захочуть то Україна...у своєму мозгу усі хотять припинити вїйну....
фсё...послушал...на хрена я включил звук?
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Новый анекдот- осёл на экономическом форуме.
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"Вова у тебя скучное лицо ,тебе денег никто не даст " - " так текст по -дебильному написан ".
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Во вошёл в раж: уже назначает персональных менеджеров для инвестора от 100 лимонов у.е.. со знанием 5-ти языков (!) и гарантией государства!
Стесняюсь спросить: - А этот юрЫст где-то наблюдал в нашем законодательном поле такие гарантии с персональным госменеджером?
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А шо он вообще наблюдал? Чего ни хватишься - всего не наблюдал...
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Это песец какой-то, целая страница ватная, комментарии тупоголовых лишнехромосомных-это нечто.
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Иди прапору поплачся-он тэбэ канфэтку даст.
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далано... - ты только один комент написал, или будешь ещё строчить...?
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Владимир Александрович ! " Когда вы говорите, у меня такое ощущение что вы бредите! "
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Даже не слушая, уверен - опять обосрется.
Просто потому, что ничего другого не умеет.
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Я посмотрел видео без звука.Думаю,что ничего не потерял .
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За 248 днів ведмедя можна навчити танцювати, а тут безнадійний випадок. Він не живе справами країни, не володіє матеріалом, на жодне питання модератора не було чіткої, конкретної відвовіді.
Думаю, що студенти 3 курсу при написанні курсової роботи на тему: "Політичний та соціально-економічний стан ******** України" вступ написали б краще. В цілому сіре, недолуге, недалеке, зате воно справжнє. Ось яка вона - розкраска. Навіть не можу знайти із попередніх 5 президентів слабшого за нього.
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не понимаю, к чему был цирк у авакова ?
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