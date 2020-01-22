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Все про:драка (1781) Киев (18464) Кива (128)

 Устроивший драку в ресторане Кива заявил в полицию на давшего сдачу ветерана: "Это системные действия против меня, как оппозиционного политика"

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива рассказал свою версию событий в ресторане "Мокко", в результате которых он получил удар в лицо.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар", - рассказал Кива.

По его словам, этому событию "предшествовали угрозы в сети как в личной переписке, так и публично". При этом Кива опубликовал скрины переписки с участником конфликта Михаилом Майнманом, в которой оба используют ненормативную лексику.

"По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", - добавил Кива.

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В полиции сообщили, что к ним обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений.

"По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле", - говорится в сообщении.

Устроивший драку в ресторане Кива заявил в полицию на давшего сдачу ветерана: Это системные действия против меня, как оппозиционного политика 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171306
 
 
 Топ комментарии
 
кива-видео есть ,там видно четко как ты "наклонился"
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Вот мразь!! кива, естественно. А бойцу респект
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От уже кива дырявый, забыл что камеры есть?
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Он наклонился,чмо такое! На видео все видели этот наклон.Атошнику уважуха и респект, молодец, жаль мало дал!
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Ну и кива. Словами "классика"-дибил ***.
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Систематично драють харю дегенерату в ресторані кивополітичні переслідувачі Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: "Це системні дії проти мене як опозиційного політика" - Цензор.НЕТ 7521
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