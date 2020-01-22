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 Кива о конфликте в столичном ресторане: "Я наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он совершил удар"

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива рассказал свою версию событий в ресторане "Мокко", в результате которых он получил удар в лицо.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар", - рассказал Кива.

По его словам, этому событию "предшествовали угрозы в сети как в личной переписке, так и публично". При этом Кива опубликовал скрины переписки с участником конфликта Михаилом Майнманом, в которой оба используют ненармативную лексику.

"По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", - добваил Кива.

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Кива о конфликте в столичном ресторане: Я наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он совершил удар 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171306
 
 
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