 Кива о конфликте в столичном ресторане: "Я наклонился с целью попросить вести себя прилично, и он совершил удар"

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар", - рассказал Кива.
По его словам, этому событию "предшествовали угрозы в сети как в личной переписке, так и публично". При этом Кива опубликовал скрины переписки с участником конфликта Михаилом Майнманом, в которой оба используют ненармативную лексику.
"По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", - добваил Кива.