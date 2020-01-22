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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине в сфере энергоэффективности и реформы образования. ФОТО

Премьер-министр Украины Андрей Гончарук в Давосе провел встречу с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине в сфере энергоэффективности и реформы образования 01

"Сегодня Украина - один из крупнейших развивающихся рынков, поэтому призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину. Встреча такого формата двух премьер-министров Украины и Финляндии - первая за последние 5 лет", - сообщил Гончарук.

Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине в сфере энергоэффективности и реформы образования 02

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Премьер отметил, что Украина высоко ценит поддержку Финляндии во внедрении энергоэффективных решений, в частности, работу финско-украинского трастового фонда, который обеспечивает грантовое финансирование для стимулирования сотрудничества двух стран в сферах энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине в сфере энергоэффективности и реформы образования 03

"Плюс, мы обсудили вопросы усиления сотрудничества и в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине. Реформирование школьного образования - одно из приоритетных направлений финской помощи Украине", - добавил Гончарук.

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Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине в сфере энергоэффективности и реформы образования 04

Источник: https://censor.net.ua/n3171305
 
 
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Судя по улыбке финского премьер-министра, она в энергоэффективности тоже ничего не понимает, как и наш самокатчик)
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Беседу записали на дктофон, что он там плел про Пезидента?
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что оно могло обсуждать ???
сам признался что дуб ))) Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине в сфере энергоэффективности и реформы образования - Цензор.НЕТ 8669
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