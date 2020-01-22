 В школе на Полтавщине умерла 14-летняя ученица, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
О трагедии сообщил дежурный врач скорой помощи. По его словам, врачи пытались спасти ребенка. Девушка умерла в их присутствии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Тело школьницы было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.