 В школе на Полтавщине умерла 14-летняя ученица, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

О трагедии сообщил дежурный врач скорой помощи. По его словам, врачи пытались спасти ребенка. Девушка умерла в их присутствии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Тело школьницы было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

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