EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1413  1
Все про:Нацполиция (10779) Полтавщина (533) смерть (6369) школа (1975)

 В школе на Полтавщине умерла 14-летняя ученица, - полиция

В одной из школ Кременчугского района Полтавской области 22 января умерла 14-летняя ученица. Школьница скончалась в присутствии врачей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

О трагедии сообщил дежурный врач скорой помощи. По его словам, врачи пытались спасти ребенка. Девушка умерла в их присутствии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Тело школьницы было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропавшую около месяца назад гражданку Германии нашли в прифронтовом поселке на Донбассе, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3171303
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх