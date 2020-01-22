 Пропавшую около месяца назад гражданку Германии нашли в прифронтовом поселке на Донбассе, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

Полицейские позаботились о незнакомке, забрали в тепло, накормили. Было установлено, что женщина является гражданкой Германии, но в последнее время живет в г. Киеве. 27 декабря 2019 она ушла из дома и не вернулась. Ее отец обратился в полицию Киева с просьбой помочь найти пропавшую.

Полиция вернула 34-летнюю женщину домой. Отец поблагодарил правоохранителей за спасение дочери и отметил, что именно постоянное присутствие полиции на станции помогло не потерять родного человека.

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