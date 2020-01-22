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 Пропавшую около месяца назад гражданку Германии нашли в прифронтовом поселке на Донбассе, - Нацполиция

Обессиленную, замерзшую женщину заметили сотрудники полицейской станции в пгт Верхнеторецком, на линии разграничения. Пассажирка сошла с электрички и не понимала, где она находится. Правоохранители согрели ее теплым чаем, накормили. Оказалось, что 34-летняя гражданка Германии, которая проживает в Киеве, более месяца находится в розыске как без вести пропавшая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

Полицейские позаботились о незнакомке, забрали в тепло, накормили. Было установлено, что женщина является гражданкой Германии, но в последнее время живет в г. Киеве. 27 декабря 2019 она ушла из дома и не вернулась. Ее отец обратился в полицию Киева с просьбой помочь найти пропавшую.

Полиция вернула 34-летнюю женщину домой. Отец поблагодарил правоохранителей за спасение дочери и отметил, что именно постоянное присутствие полиции на станции помогло не потерять родного человека.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171299
 
 
 Топ комментарии
 
Мороза снега нет -- вот и обострение у психически нездоровых людей Пропавшую около месяца назад гражданку Германии нашли в прифронтовом поселке на Донбассе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1754
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це тебе так від слова Германія вспучило? ти дєдиваєвало?
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Чого в інтернеті шаришся а не працюєш, остарбайтен? На соціалі сидиш?
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Мороза снега нет -- вот и обострение у психически нездоровых людей
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Но гражданкой Германии смогла стать Пропавшую около месяца назад гражданку Германии нашли в прифронтовом поселке на Донбассе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5136
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а ти свічку тримав чи це просто твій рівень розвиту?
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Скоро, паходу, опять начнёт срать на цензоре, зебилка торможенная...
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А я раз заблукал, в Шанхае. Неприятная штука. Мы там из одного кабака, в другой перемещались. Ну и... в итоге оказались хрен зна где. Как сказать таксисту, что мы в маленьком СРЗ стоим- неведомо. Как будет СРЗ, по китайски- тоже не в курсе, потому, в итоге,- ориентировались по их новой телевышке. К утру- таки добрались. Трезвёхонькие! Бо, честно говоря- был перепуг.
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Да? Ну, тогда, как я понимаю, она выпила больше чем мы все четверо тогда, в Шанхае.
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О! Лалала Лалалала знайшлася! Вона майже місяць не з'являлася на Цензорі. Таки повернулася на історичну Батьківщину, зебілка.
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34-лєтняя фрау - самий смак для савєцкіх салдат-асвабадітєлєй
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