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 Общество
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Все про:Жизневский (30) Нигоян (21) Донской (5) Офис генерального прокурора (46)

 Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - прокурор Донской

По состоянию на 22 января убийства участников Революции Достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника не раскрыты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил на пресс-конференции прокурор Офиса генерального прокурора Алексей Донской.

Комментируя состояние расследования дел о событиях во время Революции достоинства в январе 2014 года в центре Киева, он отметил, что "во время этих событий ... пострадали 240 человек, в том числе, 4 человека погибли".

"Первой жертвой был Юрий Вербицкий, и в тот же день, 22 января, были убиты Нигоян, Жизневский, Сеник. К сожалению, эти три убийства, на сегодняшний день не раскрыты", - сказал Донской.

Что касается убийства Вербицкого, отметил прокурор, то сегодня проходят два судебных процесса: относительно одного из организаторов преступления и в отношении лица, которое непосредственно было задействовано в похищении пострадавших.

"Еще в отношении 11 лиц объявлен розыск. То есть, эти лица скрываются на территории Российской Федерации", - добавил Донской.

По его словам, продолжается работа по установлению заказчиков этого убийства.

"Даже не установление, а получение доказательственной базы о взаимосвязи лиц, так называемых "титушек", которые непосредственно выполняли данное преступление, и должностных лиц Министерства внутренних дел (а такая информация у нас на сегодня есть), которые были заказчиками непосредственно его совершения", - отметил прокурор.

Донской напомнил, что на сегодняшний день относительно событий января 2014 года в центре Киева о подозрении в совершении преступлений объявлено четырем бывшим чиновникам, 16 бывшим сотрудникам расформированного спецподразделения "Беркут" и 26 гражданским лицам, так называемым "титушкам".

"По данным преступлениям установлены факты непосредственного взаимодействия органов внутренних дел и "титушок" в совершении соответствующих преступлений", - добавил представитель прокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171294
 
 
 Топ комментарии
 
все вопросы к Пашинскому...
там ищите...
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зелебобы почти год у власти. Сколько вопросов Пашинскому они задали?
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Так чим займалися , впродовж 5 років , пеціни генпрокурори - Шокін і Луцик ?! Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 1005
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зелебобы почти год у власти. Сколько вопросов Пашинскому они задали?
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с сентября... 2019..
хотя, это их не оправдывает...
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блазень на табуретке с мая. Так что почти год.
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для этого, он должен быть императором или царем, т.е. как сказал - так и сделали.. т.е. евротолерастические Законы не нужны...
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кацап , а що це за слово "зелебобы" - це у вас в Ольгіно вигадали ?
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типа ты меня первый раз видишь. Обосрался с блазнем, так притухни.
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я вас , кацапів , тут бачу давно і регулярно - тільки чому ти під своїм "аквафрешем" соромишся писати ? Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 1968
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Ты не петляй, зелебобик. Овечай, почему твой х-ёвый пианист не расследует дела Майдана, а подозреваемых отдал на па-рашку? Вы обосрались со своим блазнем, а теперь блазень срёт на вас.
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Ну и причем тут миф про Роль Пашинского.
Вон беркутовцев, убийц Майдана быстренько сбагрили в Расею. Вот вам и ответ
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Так чим займалися , впродовж 5 років , пеціни генпрокурори - Шокін і Луцик ?! Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 1005
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То понятно. А вот чем занимается почти год нынешняя "власть"?
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В Литве уже более 20-ти лет занимаются их литовским майданом, когда людей давили танками и никто не орет про зраду
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Один мудак 5 лет сопли жевал, исполнял изо всех сил, теперь дурачьё другого завело - точно ничем не лучшего.
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Убийства жизневского и Нигояна не могут быть раскрыты ввиду отсутствия свидетелей их гибели и выноса с места гибели, потому как герои-соратники очень скромны.
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Что сказать то хотел, что они самоубились?
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Я ничего не хотел сказать, это давно уже СКАЗАЛ главный прокурор по Майдану Горбатюк, это он пару лет назад в интервью жаловался, что нет ни одного свидетеля, хоть гибель, ежу понятно, от рук ментуры была на передовой, где круглосуточно кто то находился и наблюдал за обстановкой. Вы прикиньте даже без Горбатюка, что за 6 лет не было ни одной публикации в газетах, в которой кто либо рассказывал бы, как погибли Нигоян или Жизневский, никто не рассказывал, где нашел тело Нигояна, кого позвал на помощь и как вынес.
Единственно, подлая Монтян когда то опубликовала видео якобы опер. съемки с гибелью Жизневского, на котором он ругает ментов из спаленного автобуса поперек дороги, потом выходит на сторону революционеров, скрывается с ментовских глаз за автобусом, а потом его уже несут.
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Как нет свидетелей? В центре города, в присутствии тысяч людей.
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Это зелебобики так отмазываются... Как могут.
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Да уж...Люди стремились к чему то и погибали за светлое будущее для Украины...Не зная, какая погань в последствии воспользуется результатом.
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Пять лет шоколадки заметали следы, вплоть до срезания деревьев и все вопросы к ним.
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Больше всего тебе нравиться как Ослик членом лабает по пианину??
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Злочини часів Майдану будуть розслідувані лише тоді , коли з'явиться влада , що буде зацікавлена у цьому розслідуванні .
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Так чего ж ты, такой типа "умный", х-ёвого пианиста на табурет наголосовал, а не зацікавлену владу?
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воспряньте...
вот новый прокурВОР...бывший адвокат януковоща... и расследует...
только боюсь выводы следствия могут всех нас удивить... или уже нет?
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Судя из последних инсайдов, то это всё никогда не будет раскрыто.
Стоко мутного мутняка всплыло в последнее время, шо майдановские лидеры первые кто будет против всей голой правды об этих убийствах.
Судите сами: почти шесть лет идёт это расследование, на нём обогатилось уже много людей причастных(адвокатов, юристов), а воз как был на уровне 2014 года - так там и остался до 2020 года.
Они будут это мутить("расследовать") ещё 50 лет, пока все не помрут. Здесь можно говорить о какой-то объективности и непредвзятости? Конешно, нет. Но грошенятка с бюджета льются на эти бесконечные дела и льтся... То шо ж его не расследовать, если "расследователи" сыты и довольны?
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Такими темпами следствие закончится к 50- или 100 летию событий на Майдане. Благо, теперь есть человек, который даст копоти ленивым следакам и прокурорам. Он ведь защищал самого шапкоуносца! А тот всё знает по Майдану, что, где, когда и по чём! Наверняка поделился инфой со своим аблакатом!
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Треба бути чесними - це нікому і не треба !

П.С - і до речі - родичам загиблої НС виплатили по мільйону ... цих грошей цілком вистачить , аби найняти команду приватних детективів і самим провести незалежне розслідування !
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