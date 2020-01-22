 Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты, - прокурор Донской

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил на пресс-конференции прокурор Офиса генерального прокурора Алексей Донской.
Комментируя состояние расследования дел о событиях во время Революции достоинства в январе 2014 года в центре Киева, он отметил, что "во время этих событий ... пострадали 240 человек, в том числе, 4 человека погибли".
"Первой жертвой был Юрий Вербицкий, и в тот же день, 22 января, были убиты Нигоян, Жизневский, Сеник. К сожалению, эти три убийства, на сегодняшний день не раскрыты", - сказал Донской.
Что касается убийства Вербицкого, отметил прокурор, то сегодня проходят два судебных процесса: относительно одного из организаторов преступления и в отношении лица, которое непосредственно было задействовано в похищении пострадавших.
"Еще в отношении 11 лиц объявлен розыск. То есть, эти лица скрываются на территории Российской Федерации", - добавил Донской.
По его словам, продолжается работа по установлению заказчиков этого убийства.
"Даже не установление, а получение доказательственной базы о взаимосвязи лиц, так называемых "титушек", которые непосредственно выполняли данное преступление, и должностных лиц Министерства внутренних дел (а такая информация у нас на сегодня есть), которые были заказчиками непосредственно его совершения", - отметил прокурор.
Донской напомнил, что на сегодняшний день относительно событий января 2014 года в центре Киева о подозрении в совершении преступлений объявлено четырем бывшим чиновникам, 16 бывшим сотрудникам расформированного спецподразделения "Беркут" и 26 гражданским лицам, так называемым "титушкам".
"По данным преступлениям установлены факты непосредственного взаимодействия органов внутренних дел и "титушок" в совершении соответствующих преступлений", - добавил представитель прокуратуры.
там ищите...
хотя, это их не оправдывает...
Вон беркутовцев, убийц Майдана быстренько сбагрили в Расею. Вот вам и ответ
Единственно, подлая Монтян когда то опубликовала видео якобы опер. съемки с гибелью Жизневского, на котором он ругает ментов из спаленного автобуса поперек дороги, потом выходит на сторону революционеров, скрывается с ментовских глаз за автобусом, а потом его уже несут.
вот новый прокурВОР...бывший адвокат януковоща... и расследует...
только боюсь выводы следствия могут всех нас удивить... или уже нет?
Стоко мутного мутняка всплыло в последнее время, шо майдановские лидеры первые кто будет против всей голой правды об этих убийствах.
Судите сами: почти шесть лет идёт это расследование, на нём обогатилось уже много людей причастных(адвокатов, юристов), а воз как был на уровне 2014 года - так там и остался до 2020 года.
Они будут это мутить("расследовать") ещё 50 лет, пока все не помрут. Здесь можно говорить о какой-то объективности и непредвзятости? Конешно, нет. Но грошенятка с бюджета льются на эти бесконечные дела и льтся... То шо ж его не расследовать, если "расследователи" сыты и довольны?
П.С - і до речі - родичам загиблої НС виплатили по мільйону ... цих грошей цілком вистачить , аби найняти команду приватних детективів і самим провести незалежне розслідування !