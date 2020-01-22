 Анкара никогда не признает Крым российским, - глава МИД Турции Чавушоглу на форуме в Давосе

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу на панели "Геополитические перспективы на Ближнем Востоке и Северной Африке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соглашаюсь ли я с Россией по вопросу Крыма, Украины или Грузии? Нет. Мы никогда не признаем эту оккупацию и аннексию (Крыма. - Ред.)", - подчеркнул Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл с рабочим визитом в Давос, - ОП

По его словам, Анкара продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и Грузии.

Напомним, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 22 января, примут участие в работе форума.