 Анкара никогда не признает Крым российским, - глава МИД Турции Чавушоглу на форуме в Давосе

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу на панели "Геополитические перспективы на Ближнем Востоке и Северной Африке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Соглашаюсь ли я с Россией по вопросу Крыма, Украины или Грузии? Нет. Мы никогда не признаем эту оккупацию и аннексию (Крыма. - Ред.)", - подчеркнул Чавушоглу.
По его словам, Анкара продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и Грузии.
Напомним, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 22 января, примут участие в работе форума.
Объясню для тех хто в танке.
Анкара лошарам рассказывает то, шо лошары хотят услышать(сами знаете, что пиз...ть - не мешки ворочать). А пока лошары их слушают, облепленные наваристой турецкой лапшой по самые помидоры, Анкара дружит и союзничает с кремлём.
И если им вдруг придётся выбирать... Уверяю вас, упоротые организмы, - они выберут не нас.