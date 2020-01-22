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 Политика Украины, За рубежом
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 Анкара никогда не признает Крым российским, - глава МИД Турции Чавушоглу на форуме в Давосе

Анкара никогда не признает законной оккупацию Крыма Россией и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу на панели "Геополитические перспективы на Ближнем Востоке и Северной Африке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соглашаюсь ли я с Россией по вопросу Крыма, Украины или Грузии? Нет. Мы никогда не признаем эту оккупацию и аннексию (Крыма. - Ред.)", - подчеркнул Чавушоглу.

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По его словам, Анкара продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и Грузии.

Напомним, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 22 января, примут участие в работе форума.

Источник: https://censor.net.ua/n3171293
 
 
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А президент России отказал в стречи Зеленского , а Он так просил.
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Зря вы так. Тут Бубочка на коленях только за встречу может признать.
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Ніколи не чув щоб Зеленський казав щось подібне.
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А президент России отказал в стречи Зеленского , а Он так просил.
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Нет такого словосочетания "президент россии". Есть *****. Пацак, выражай свои мысли правильно! Анкара никогда не признает Крым российским, - глава МИД Турции Чавушоглу на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 2915
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Зря вы так. Тут Бубочка на коленях только за встречу может признать.
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Ніколи не чув щоб Зеленський казав щось подібне.
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Никогда не говори никогда. А если в обмен на признание оккупации Кипра? И матрёшку в придачу.
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об этом заявляет МИД Турции. а наша зе-актриса в это время спрашивает у сцаря "для большого или для малого декольте ей шею мыть".
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толку з вашого не визнання, як ви продались кацапам з потрохами?
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не думаю. скорее наоборот кацапня продалась туркам сельджукам.
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Анкара не признаёт Крым росийским, но зато целуется глубоко в дёсны с кремлём.
Объясню для тех хто в танке.
Анкара лошарам рассказывает то, шо лошары хотят услышать(сами знаете, что пиз...ть - не мешки ворочать). А пока лошары их слушают, облепленные наваристой турецкой лапшой по самые помидоры, Анкара дружит и союзничает с кремлём.
И если им вдруг придётся выбирать... Уверяю вас, упоротые организмы, - они выберут не нас.
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