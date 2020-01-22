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 Происшествия, Общество
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Все про:Минобороны (6241) Укроборонпром (846) Касьянов Юрий (16)

 "Укроборонпром" распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов

ОАО "Меридиан", входящее в концерн "Укроборонпром", с энтузиазмом освоило деньги Минобороны, выделенные на разработку "разведывательного коптера".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил волонтер Юрий Касьянов.

"После успешного распила средств налогоплательщиков на беспилотнике "Спектатор", ОАО "Меридиан", входящее в концерн "Укроборонпром", с энтузиазмом освоило деньги Минобороны, выделенные на разработку "разведывательного коптера. Злые языки утверждают, что много миллионов. Выделенных, как водится, без всякого конкурса...", - говорится в сообщении.

По его словам, разрабатывали "не имеющий аналогов аппарат некие "студенты".

"Только у которых и получаются такие фантастические характеристики, как 45 минут полёта при скорости до 120 км/ч, да ещё и полезной нагрузкой в целых полтора кило...Мы сделали несложные инженерные расчёты времени полета коптера "Берегиня". Исходные данные:

Заявленное время полета – 45 мин,
Заявленный взлетный вес – до 2 кг,
Диаметр пропеллера - около 180 мм, определен приблизительно, по фотографиям.

Предположим, что вес распределен следующим образом:

Полезная нагрузка: 300 гр;
Рама + моторы + электроника: 700 гр;
Аккумулятор: 1000 гр. Типовой литий-полимерный 4-баночный аккумулятор с таким весом имеет емкость 12000 мА*ч", - добавил Касьянов.

Касьянов отметил, что рассчитав ориентировочное полетное время коптера получаем "в режиме висения, 18,9 минуты. Что значительно меньше заявленного".

"Зато шухеру во всех СМИ значительно больше... PS Про разрекламированную "устойчивость к противодействию РЭБ" вообще говорить смешно...", - подытожил он.

Напомним, ранее конструкторы "Укроборонпрома" представили первый дрон своего производства "Берегиня"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Второй раз не убежит", - волонтер Касьянов ответил на угрозы соратника Януковича Портнова

Укроборонпром распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов 01
Укроборонпром распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов 02
Укроборонпром распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3171291
 
   
 Топ комментарии
 
А що скаже по цьому кейсу Мустафа Внайом з зарплатою 300 тис.грн на місяць?
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такие же расчеты сделали и в ген.штабе РФ я думаю...
В это раз Касьянову браво!
Утопил крыс...
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Да, тут конкуренты успели раньше него...)
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Директора "Мерідіана" потрібно звільнити і посадити, за фальсифікацію розробки БПЛА! Абромявічусу оголосити сувору догану, а краще відразу звільнити! Абромявічус нічого не розуміє в зброї та оборонних технологіях і його як лоха дурять кримінальні керівники оборонних виробництв!
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ну-ну... а бубочке вообще импичмент тогда получается? Ты шо, порохобот?
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Не ипет! Рябашапка сказал усилить-усилят!
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такие же расчеты сделали и в ген.штабе РФ я думаю...
В это раз Касьянову браво!
Утопил крыс...
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Касьянов, ты ж пёр против Пороха?! "Укроборонпром" распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов - Цензор.НЕТ 1053 Ну дык, теперь целуй бубачку в *опу! "Укроборонпром" распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов - Цензор.НЕТ 6508
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Юрій Касьянов за Україну , проти зрадників і колабораціоністів . А ти цілуй хоч Барижу , хоч бабучкіну дупу .
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Касьянов ни за что не отвечает, поэтому говорить может что угодно
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Надо учитывать карбоновую раму. У меня такой спиннинг есть, легкий, крепкий, щуку на 5кг в легкую берет.
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Ну вот и Ладненько , все стает на свои Места. Не лох не проходит , а конкуренция . Обидно , что есть лучшее , но нет близкого к Телу. Деньги есть , а ума нет , пасенок , хоть и Дятел,ну да Свой.
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А що скаже по цьому кейсу Мустафа Внайом з зарплатою 300 тис.грн на місяць?
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В принципе с немного лучшими характеристиками квадрокоптер мне из Китая прислали. Укроборонрпром напишите в личку, могу или ссылку дать на сайт, где они продаются в Китае или могу вам в аренду сдать. Пишите в личку!
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Топил за зеленых большиыиков, - сиди теперь обтекай!
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кума ***** это тот, который Ишаку оманскому на своем самолете переговорщика привозил ?
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Звук попила бюджета укроборонпромом перекрывается только скрежетом зубов Касьянова . Как он ни топил против Пороха, но косточка с Зелиного стола ему так и не упала...
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главное что было в тех. задании, и проверить это можно без всяких формул
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Ага, так ось за що Наему 310 000 гривень зарплати дали...
Який Ай-вай-вай-вай-варас!
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Рама + моторы + электроника: 700 гр;
Аккумулятор: 1000 гр. Типовой литий-полимерный 4-баночный аккумулятор с таким весом имеет емкость 12000 мА*ч", - добавил Касьянов.////////... глупости говорите ,таких цен НЕТ ДАЖЕ НА АЛИ , аккум минимум 100 баксов , моторы и электроника минимум 200 баксов(хреновая)
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во мля ты цесну с б 29 путаешь "Укроборонпром" "розпиляв" кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов - Цензор.НЕТ 3325 зелибобикам надо служить в цветных частях корпуса морской пехоты США только там таки дебилы были ну и в анералах РККА "Укроборонпром" "розпиляв" кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов - Цензор.НЕТ 3325
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Ну що тут казати - повна конфіскаяція иайна треба таким студентам розробникам коптерів для ЗСУ і на користь держави Україна, красти іншим вже буде не так весело "Укроборонпром" "розпиляв" кошти на розрекламованому розвідувальному коптері, - Касьянов - Цензор.НЕТ 3125
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