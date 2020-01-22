 Обращение Зеленского ко Дню Соборности Украины искажает историю, - Княжицкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"День соборности — это день, когда западная и восточная Украина объединились в одно государство. Этих людей, которые боролись за эту страну объединял язык, культура, религия, общее видение будущего. Владимир Зеленский ничего этого не сказал. Он сказал, что на этих людей напали какие-то неведомые силы, они перессорились между собой, и из-за это мы потеряли государство.

На самом деле государство мы потеряли потому, что на Украину напала в то время имперская Россия, большевистская Россия. Этого слова большевистская Россия Владимир Зеленский не сказал, он продолжил свои истории, которые он рассказывал во время новогоднего обращения к гражданам Украины, мол мы должны все объединиться и не имеет разницы у какого памятника мы стоим, улицу на которой мы стоим. Люди, которые сейчас стоят во Львове на митинге в честь воссоединения возле памятника Шевченко, для них небезразлично, возле какого памятника они стоят, они называют Россию агрессором, Владимир Зеленский этого не сделал. Поэтому с моей точки зрения это было позорное обращение, которое совершенно извращает историю и стремления тех людей, которые объединили единую соборную Украину" - заявил нардеп.

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