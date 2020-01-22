 Зеленский в Давосе обсудил инвестиции в Украину с председателем правления компании Cargill Inc. Макленнаном. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине", - сказал президент.
Зеленский отметил, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом. "Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретение новой агротехники", - подчеркнул он.
Стороны обсудили реформу железнодорожного сообщения. Глава государства рассказал, что сейчас идет активная реформа "Укрзализныци", и Украина будет двигаться к прозрачности в этой области. "В декабре 2019 г. Кабинет Министров уже одобрил запуск пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные маршруты", - рассказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции. "Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы", - подчеркнул Зеленский.
Макленнан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов, и отметил, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.
А вже потім починає бігати по світу з протягнутою рукою!
- Я не лох и профан в экономике !!!
Всего за 2018 г. «Каргилл» экспортировала 1,84 млн т зерновых.
Занимается производством и экспортом подсолнечного масла.