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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Давос (290) Зеленский (4336) инвестиции (930) инвесторы (243)

 Зеленский в Давосе обсудил инвестиции в Украину с председателем правления компании Cargill Inc. Макленнаном. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине", - сказал президент.

Зеленский в Давосе обсудил инвестиции в Украину с председателем правления компании Cargill Inc. Макленнаном 01

Зеленский отметил, что в Украине запускается долгожданная земельная реформа, которая станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом. "Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретение новой агротехники", - подчеркнул он.

Стороны обсудили реформу железнодорожного сообщения. Глава государства рассказал, что сейчас идет активная реформа "Укрзализныци", и Украина будет двигаться к прозрачности в этой области. "В декабре 2019 г. Кабинет Министров уже одобрил запуск пилотного проекта по допуску частных локомотивов на отдельные маршруты", - рассказал Зеленский.

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Президент отметил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции. "Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы", - подчеркнул Зеленский.

Макленнан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов, и отметил, что высоко ценит изменения, которые произошли с автоматизацией работы с инвесторами. Он также добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171289
 
 
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Зачем нам инвестиции? Лучше бы в Украине остался - поставил свечку за убитыми на Майдане!
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"обсудил", і тільки й того. Підписувати, чи навіть парафувати якійсь договори ніхто не хоче.
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Хай спершу свої мільйонyb із офшорів заведе і інвестує в Україну, сплативши всі несплачені податки! І своїх "без державо-посадних" бізнес-партнерів на інвестиції в Україну розкрутить.
А вже потім починає бігати по світу з протягнутою рукою!
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Я так понимаю, что на форуме все встречи он начинает словами:
- Я не лох и профан в экономике !!!
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думает что его лапша везде прокатывает раз на зебобиках прокатило
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Этот мощный "инвестор" работает на вывоз сырья. В 2018 г. Каргил экспортировала 60 000 т сои (доля на рынке - 3,45%), 599 000. т рапса (27,7%), 1,3 млн т пшеницы (8,3%).
Всего за 2018 г. «Каргилл» экспортировала 1,84 млн т зерновых.
Занимается производством и экспортом подсолнечного масла.
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Главное, шоб на какого-нибудь там лыжного инструктора не нарвались
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