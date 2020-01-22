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 Происшествия, Общество
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Все про:Верховный Суд (803) Коломойский (1278) НБУ (4545)

 Верховный Суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов предыдущих инстанций о взыскании с компании "Гаджибей" Игоря Коломойского недвижимости в счет погашения кредитов рефинансирования, выданных "Приватбанку" до его национализации и по которым упомянутая компания стала поручителем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Нацбанке считают, что такое решение Верховного Суда нарушает права НБУ как кредитора.

"Национальный банк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество по финансовым и имущественным поручителям. Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения", - объясняют в Нацбанке.

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Там напоминают, что сам Верховный Суд ранее уже неоднократно подтверждал право Нацбанка взыскивать долги по предоставленным кредитам как из банка-должника, так и с поручителей.

"Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы "Приватбанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В Нацбанке напоминают, что сейчас долг "Приватбанка" по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 миллиарда гривен ($300 млн). Для погашения этого долга Нацбанк подал 148 исков против поручителей по этим кредитам с целью взыскания этой задолженности, возникшей еще до национализации банка в 2016 году. НБУ уже выиграл 24 иска на взыскание 1,36 миллиарда гривен ($56 млн).

Источник: https://censor.net.ua/n3171288
 
 
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Многовато проблем для одного дня: вовки, коломойские, адвокат януковича в гбр и отказ расследовать фальсификации. Все это наложилось на День Соборности. Что, зебилоголовые, вы скажете по этому поводу? И ведь еще не вечер...
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Верховный суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского



все в кармане давно

ахахаха
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отвяньте уроды от Игоря Валерьевича !!!
ухайдохали ПРИВАТ,сдирают за всё что только можно !!!
верните подлюки банк хозяину !!! Верховный суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского - Цензор.НЕТ 6877
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"Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства." Источник: https://censor.net.ua/n3171288

Ха, делов то, обращайтесь в ЕСПЧ, дорога открыта. . Там рассудят, только смотрите что бы не пришлось компенсацию выплачивать. Верховный Суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2787
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священная корова ...ну или не корова...но святое...
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Многовато проблем для одного дня: вовки, коломойские, адвокат януковича в гбр и отказ расследовать фальсификации. Все это наложилось на День Соборности. Что, зебилоголовые, вы скажете по этому поводу? И ведь еще не вечер...
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вова ж он чєстний! сам варавать нє будєт, і другім нє даст- прада зебілятка Верховный Суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского - Цензор.НЕТ 3242
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и шо скажут зебобики на это. программа от мвф точно будет последняя...
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Нагадую зєлєбобам - ви це зробили разом!
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дожились.....

ЗЕбобики, вы сделали ЭТО!
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