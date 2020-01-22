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 Происшествия, Общество
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Все про:Верховный Суд (805) Коломойский (1278) НБУ (4545)

 Верховный Суд отказал НБУ в деле о взыскании заложенного имущества компании Коломойского

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов предыдущих инстанций о взыскании с компании "Гаджибей" Игоря Коломойского недвижимости в счет погашения кредитов рефинансирования, выданных "Приватбанку" до его национализации и по которым упомянутая компания стала поручителем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Нацбанке считают, что такое решение Верховного Суда нарушает права НБУ как кредитора.

"Национальный банк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество по финансовым и имущественным поручителям. Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения", - объясняют в Нацбанке.

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Там напоминают, что сам Верховный Суд ранее уже неоднократно подтверждал право Нацбанка взыскивать долги по предоставленным кредитам как из банка-должника, так и с поручителей.

"Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы "Приватбанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В Нацбанке напоминают, что сейчас долг "Приватбанка" по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 миллиарда гривен ($300 млн). Для погашения этого долга Нацбанк подал 148 исков против поручителей по этим кредитам с целью взыскания этой задолженности, возникшей еще до национализации банка в 2016 году. НБУ уже выиграл 24 иска на взыскание 1,36 миллиарда гривен ($56 млн).

Источник: https://censor.net.ua/n3171288
 
 
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Нагадую зєлєбобам - ви це зробили разом!
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Верховный суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского



все в кармане давно

ахахаха
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отвяньте уроды от Игоря Валерьевича !!!
ухайдохали ПРИВАТ,сдирают за всё что только можно !!!
верните подлюки банк хозяину !!! Верховный суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского - Цензор.НЕТ 6877
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"Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства." Источник: https://censor.net.ua/n3171288

Ха, делов то, обращайтесь в ЕСПЧ, дорога открыта. . Там рассудят, только смотрите что бы не пришлось компенсацию выплачивать. Верховный Суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского - Цензор.НЕТ 2787
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Порушено основні норми міжнародного господарського права...
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Нацбанк и правда поверил, что в Украине есть суд? тем более, Верховный?
В стране, где нет правды, совести, справедливости, законов и законности - и, вдруг, суды? Верховний Суд відмовив НБУ в стягненні заставленого майна компанії Коломойського - Цензор.НЕТ 9140
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священная корова ...ну или не корова...но святое...
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Многовато проблем для одного дня: вовки, коломойские, адвокат януковича в гбр и отказ расследовать фальсификации. Все это наложилось на День Соборности. Что, зебилоголовые, вы скажете по этому поводу? И ведь еще не вечер...
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вова ж он чєстний! сам варавать нє будєт, і другім нє даст- прада зебілятка Верховный Суд отказал НБУ во взыскании заложенного имущества компании Коломойского - Цензор.НЕТ 3242
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и шо скажут зебобики на это. программа от мвф точно будет последняя...
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Нагадую зєлєбобам - ви це зробили разом!
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ну так да, а кто ешо, не было б порошенка, не было б и зеленского.
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дожились.....

ЗЕбобики, вы сделали ЭТО!
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ВС - расстрелять, падл! И точка. В назидание.
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Однозначно Злочинне рішення так званого ВерхСуду. Поручитель відповідає своїм майном за виконання боржником його зобов"язаня .Що робити з так званими суддями Верховний Суд відмовив НБУ в стягненні заставленого майна компанії Коломойського - Цензор.НЕТ 5536 , можливо каструвати на площі Верховний Суд відмовив НБУ в стягненні заставленого майна компанії Коломойського - Цензор.НЕТ 5536
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В очередной раз зеленая плесень обокрала Украину для Бени.

- Так должна называться статья.
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слава зелемойскому !!! то есть если им списали значит записали на нас...............................
ждём от зебилов очередных восторгов очередной пэрэмогы...............
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...вы, Отара 73, чего то другого ожидали?..ха-ха..я- нет...и толи еще будет.. Верховний Суд відмовив НБУ в справі стягнення заставленого майна компанії Коломойського - Цензор.НЕТ 6912 Верховний Суд відмовив НБУ в справі стягнення заставленого майна компанії Коломойського - Цензор.НЕТ 4712..сделали вы нас разом!..пик цинизма, *** такой мэм! Верховний Суд відмовив НБУ в справі стягнення заставленого майна компанії Коломойського - Цензор.НЕТ 4712...
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Что здесь непонятно?Какая теперь разница чьё ведро,если была и есть вода в колодце.А здесь получается,что НБУ вначале наплевал в колодец чужого "Привата",а теперь требует чистую воду из колодца.Так не бывает-если уж ведро свое повесил-черпай то,что туда наплевал.Решение ВС-правильное"Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов ПриватБанка"
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Прецендент в "невозможности списания".Если это "невозможность списать"из-за постановление КабМина попередников-то и ответственность за национализацию "Привата" на них.При чёмь здесь земля,которая по конституции принадлежит народу?Так ведь и агрохолдинг Пороха за кредит в банке нужно лишать 122-х тыс.га обрабатываемой им земли в Винницкой области.Вы что,порохорылые,чумой все болеете?
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чувак, там санитары с ног сбились , ищут тебя, а ты тут очередной укол пропускаешь
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повторяю вопрос для порохоботов и им сочувствующих - КТО, КОГДА и в КАКОЙ СПОСОБ избирал нынешний состав ЭТОГО суда???
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Дебіли, вы зробили це разом. Щоб ви кожен день обиралися таким же зеленим лайно, яке ви обрали.
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Вот напостил картинок для тупьіх.Гандзюк назвал вообще бют и бпп-убийцами и что с того?Есть Закон и есть Суд.Финансовый результат Привата в 2016 году,как и в 2015 и 2014 годах,от так называемых чистых комиссионных доходов, которые зарабатывались за счет "Приват" в обслуживании клиентов,бьіл втрое больше, чем чистых процентных доходов. Такого у других банков небьіло,поскольку они в основном работали на процентных доходах, кредитах и других высоко рисковых инструментах.Кроме того 46% Латвийской дочки "Приват" и 12% Кипрской филии составляли на момент национализации Украинского "Привата"58% вместе.О какой "дьіре" можно говорить?О той,что Украина Порошенка решила влить деньги из бюджета государства около 50 млрд. грн. - расходы развития и около 30 млрд. грн. - из местных бюджетов,чтобьі национализировать "Приват" и отжать,используя НБУ и КабМин,запретив транзакции внутри "Привата"?Грабеж среди бела дня,а не национализация.Из за предложенного 25%-го пакета иностранцам(байданутьім)-МВФ согласился на ету авантюру,чтобьі Лагард смогла стать впоследствии во главе Всемирного Банка за счет народа Украиньі и все.
К олухам,конечно, нет вопросов,но любой здравомьіслящий человек задастся вопросом:"Не поєтому-ли Украина считается самой коррумпированной страной Европьі?"
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сейчас долг "Приватбанка" по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 миллиарда гривен..

А почему при такой немалой сумме Беня еще не в тюрьме?
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Еще бы! Коломойский реальный президент, а Зеленские и компания мишура назначенная.
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