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Все про:Зеленский (4336) Израиль (1002) Путин (25394) Россия (74794)

 В Кремле заявили, что украинская сторона запрашивала встречу с Путиным, но тот может встретиться только "на ногах"

Украинская сторона запрашивала возможность организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле на памятных мероприятиях, посвященных Холокосту, однако из-за плотного графика главы российского государства все его встречи с иностранными коллегами могут состояться только "на ногах".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этмо заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Как я уже сказал, программа очень насыщенная, и, если и будут отдельные встречи, они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер", - сказал он журналистам на брифинге.

При этом Ушаков отметил, что запросы о встрече с Путиным поступали, в том числе и от украинского президента.

"Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам. Это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно. Просто физически нет времени", - добавил он.

Напомним, ранее главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле.

А пресс-служба Офиса Президента сообщила, что встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171287
 
 
 Топ комментарии
 
Если зеленые не запрашивали, то должны громко заявить, что кремлевские врут.
Ждем-с.
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Т.е. ОП Зеленского опять соврал, когда заявил, что встреча с Хуйлом не планируется.
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Петька, ты зачем встречу запрашивал?
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Острый приступ У Кремлі заявили, що українська сторона робила запит на зустріч із Путіним, але той може зустрітися тільки "на ногах" - Цензор.НЕТ 921 Другого обьяснение не вижу.
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***** на ногах, а Бубочка в привычной позе на коленях.
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Радость то какая, с барином за ручку подержаться!!!!
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Да какая разница,наш то будет на коленях
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Если зеленые не запрашивали, то должны громко заявить, что кремлевские врут.
Ждем-с.
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Опровержения заявленного помощником пуйтина Юрия Ушакова от офиса преЗедента.

Или они таки обращались с просьбой к пуйлу о встрече?
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Нерешенных вопросов много, все по телефону не решить.
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Вопросы о другом: представители Зеленского запрашивали встречу с пуйлом в Израиле?
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Такие дела обычно являются государственной тайной. По дипломатическим каналам всегда ведется интенсивный диалог.
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Партнеры Зе по диалогу вывели это в публичную плоскость.
Зе и его команде нужно реагировать, комментировать.
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в кремле сообщили о поступившем запросе от резидента вовы зеленскага о встрече с самим путЕным на форуме в Израиле. Встречу двух лидеров не исключили, однако отметили, что она вряд ли будет продолжительной из-за напряженного графика президента рассеи.

подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2856359a7947126ba3a1fc?from=newsfeed
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Не сомневайтесь, такой запрос был. В Кремле, конечно, лжецы еще те сидят. Но эта встреча нужна Путину как зайцу стоп-сигнал. Это Зеленскому нужно хоть что-то представить стране, поскольку все идет вразнос. И неважно, какой будет цена этого "представления".
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какие помощники)) У Кремлі заявили, що українська сторона робила запит на зустріч із Путіним, але той може зустрітися тільки "на ногах" - Цензор.НЕТ 4987 беня обратился, помощники циркача блин.
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как это не запрашивали?...
да они уже всех у х.ла достали этими запросами...тот симки по два раза в день меняет)))
и откуда только ...просители... новые номера узнают )))))
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На ногах, увы, не может уже Зеленский. Он может на коленях. И хотя это тоже часть ног, в полном смысле "на ногах" это уже не назвать.
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Т.е. ОП Зеленского опять соврал, когда заявил, что встреча с ****** не планируется.
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Просто вони пропонували, їх послали, фуйлу не до шапіто зараз.
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Хоть отруби ему копыта,
хоть завяжи рога узлом,
хоть накорми его до сыта,
***** останется ******!

🤣
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Только зачем кормить? Разве что горящими углями
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Таки не лусне падлюка!!
Може ще церез задній прохід? ))
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Я так зрозумів , що ***** вирішило все перетерти з Віслюком на корточках ?
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кто то из них врет. Почему то зе не верю.
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Зеля на коленях возле растёгнутой ширинки *уйла в куршавельском сортире. В Кремле заявили, что украинская сторона запрашивала встречу с Путиным, но тот может встретиться только "на ногах" - Цензор.НЕТ 3317 Чмо квартальное! В Кремле заявили, что украинская сторона запрашивала встречу с Путиным, но тот может встретиться только "на ногах" - Цензор.НЕТ 2275
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***** посадит бубочку к себе на коленки, что ли? Или моника сама на коленки бухнется.
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Шо пустоголового опьять **..лом по роялю...
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"основа службы - своевременный доклад"(с) - зельц желает аудиенции, чтобы "доложиться" об очередном "разведении". но сцарю некогда - этому "слуге" может только ручку облобызать позволит.
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А ОП совсем недавно говорил,что встреч с х-лом не запланировано...Кто врёт опять?
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бубочка со своим ОП всегда врут...правда, и путен со своей камарильей также
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Это радует! Ведь, если не "на ногах", то могли организовать встречу "в кровати". Хоть в чём то выиграли. Или проиграли? Хотя, какая разница!
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на ногах? встреча на ногах?...я правильно понял????
У Кремлі заявили, що українська сторона робила запит на зустріч із Путіним, але той може зустрітися тільки "на ногах" - Цензор.НЕТ 8954
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Учитывая, что "материала" для обмена пленных у Зеленского больше нет, думаю он будет потихонечку приторговывать Родиной....
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Думать- это явно не твоё
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а теперь пусть "украинская сторона" расскажет зачем "запрашивала" встречу с пуйлом
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Кругом обосрались, нужно 73%му лохторату хоть что то показать!
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это сильно укрепит позиции нашего гундосого хэранта, хотя 73-м все пофигу
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ах, вот жеж как..."украинская сторона запрашивала"...а ниче, что ноги путена не держат уже? апять бубочка зачем-то горячо хочет с путенім встретиться...
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Нет веры Ушаку, у него шеф *****!
Кто подтвердит его слова?!?!?! Никто...
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Тоесть *украинская сторона* умоляла на коленях допустить главхолопа к барину, но расейская сторона сторона решила что малорос может и бежать за машиной Х@йла и в это время что-нибудь униженно вымаливать и спрашивать.....
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На ногах возле сортира. Внутрь "Пахан" заходит только в сопровождении десятка телохранителей... так что лучше на ногах и возле.
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Зеленое пресмыкающееся перед ботоксным уродцем. Тьфу,позорище.
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Зеленые снова обманули украинский народ.
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Потрібно вже зрозуміти,вони сприймають лохторат за стадо, якому можна казати все, що завгодно. Вони ж не бояться наслідків, бо за них проголосувало 73%, які сприймають таку поведінку, як належне.
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Сколько еще это НАРКО ЧМО будет позорить нашу страну?
Ау ЗЕленые дол..ы! Наробившие це разом...
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Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле, - российский журналист Венедиктов/ Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, - ОП/ Кодлан Коломойского. Определения, слэнг./ Шахер - махер. סחר מחר ивр. - сахер мехер - торговые комбинации. Халява - Бесплатно. Ивр. חלב халав - молоко. Шара - бесплатно. Ивр. - שאר , שארים шеар, шеарим - остатки . Фраер - идиш, нем. Frej - свобода. Для блатного мир делится на своих - блатных и фраеров. Последних разрешается обворовывать и обманывать В этом значении слово фраер - простак, тот, кого можно обмануть, вернулось в современный иврит .
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"спалили" презедента. что одновременно показывает отношение к нему от палильщиков
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пукин , оглядываясь на все бЕды в местах где был Зеленский и с кем общался, уже ссыт с ним контактировать... А тут ещё и коронавирус ( не новая ли разработка параши?) на пятки гаступает.
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зелох поздравляет агрессора с новым годом, и бегает за ним и умоляет о чем-то. это какой-то позор...
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да зе только ручку поцелует, ваше благородие!
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Какая мировая помощь? Ау проснитесь ЗЕленобобы! Обосрались с выбором ВЫ! а эту ЗЕленую воню нюхают теперь все...
Отубите себе руки и выколите глаза! Долбодятлы вы ущербные...
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с новим годам паздравілі тєпєрь с наступающім днем чєкіста нада куйла паздравіть, ну ілі 23 фєвраля там, пєнку с наскамі падаріть(
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"...на ногах..." - а уявіть, як наш президент буде стояти (сидіти) в очікуванні пуйла, коли той запізниться на зустріч, як завжди, на годину. Це буде незабутній досвід для нашого гідранта. Хоча цей час можна використати з користю. Наприклад спробувати вигнати туман з голови.
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В фое возле сортирной комнаты специально для ЗЕ...
ПОСТАВЯТ ПИАНИНО!
Дабы потешил наш гидрант мировых лидеров...
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Клас! ***** потисне руку нашому презЕденту!!!!!!!!!!!!!
Радіймо!
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ШМАРКЛЯ БЛАГАЄ пУЙЛО ПРО ЗУСТРIЧ (з рашистсьских джерел)




"...в Кремле сообщили о поступившем запросе от *********** малоросскага федерального округа вовика зеленскага о встрече с самим !вАлАдимером вАладимеровичем путЕным ура-а-аааа! на форуме в Израиле.
Встречу двух лидеров не исключили, однако отметили, что она вряд ли будет продолжительной из-за напряженного графика президента рассеи..."
подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2852569a7947117280223d?from=newsfeed

ну, то есть, ежели Сцарёк-лысогном всея обосРахи соизволит, ежели будет в настроении, он, так и быть, позволит шмаркле упасть на колени и подержатся за пуговку на своей ширинке.




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слабых везде игнорируют, об них вытирают ноги,старо , как мир.
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Хан не изволили тебя принимать холоп... У Кремлі заявили, що українська сторона робила запит на зустріч із Путіним, але той може зустрітися тільки "на ногах" - Цензор.НЕТ 3555
Даст руку облобызать при встрече...
Московия даже не считает нужным как то демонстрировать уважение к малороссу...
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Іспанський сором за Зєлю. Обісралося воно, а соромно за Україну нам.
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Закохалась Зе-бубочка в ***** факт.
А як кажуть "любов зла, полюбиш і козла"...
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Не хоче зєлєнський в Ростов, хоче в москву. Ну і правильно в мацквє люди багатіші)))))
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на сей раз Монике разрешат сопроводить самого! Сцарька в туалет. будет седьмым.

У Кремлі заявили, що українська сторона робила запит на зустріч із Путіним, але той може зустрітися тільки "на ногах" - Цензор.НЕТ 9673
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зеЛя позорище...чем скорей этого вафлера погоним на ростов.тем лучше
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Ждем ответа от Зебобиков - запрашивали или нет?
Унижались или нет?

Хотя...., пора выносить эту ЗЕленую шушеру. Хватит.
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однако из-за плотного графика главы российского государства все его встречи с иностранными коллегами могут состояться только "на ногах". Источник: https://censor.net.ua/n3171287

А "на дупі" слабо йому зустрітись ? У Кремлі заявили, що українська сторона робила запит на зустріч із Путіним, але той може зустрітися тільки "на ногах" - Цензор.НЕТ 8780 У Кремлі заявили, що українська сторона робила запит на зустріч із Путіним, але той може зустрітися тільки "на ногах" - Цензор.НЕТ 1852 От вже ці бувщі кгбісти збочинці ))
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