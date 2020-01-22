 В Кремле заявили, что украинская сторона запрашивала встречу с Путиным, но тот может встретиться только "на ногах"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этмо заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Как я уже сказал, программа очень насыщенная, и, если и будут отдельные встречи, они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер", - сказал он журналистам на брифинге.

При этом Ушаков отметил, что запросы о встрече с Путиным поступали, в том числе и от украинского президента.

"Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам. Это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно. Просто физически нет времени", - добавил он.

Напомним, ранее главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле.

А пресс-служба Офиса Президента сообщила, что встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами.

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