 В Кремле заявили, что украинская сторона запрашивала встречу с Путиным, но тот может встретиться только "на ногах"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этмо заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
"Как я уже сказал, программа очень насыщенная, и, если и будут отдельные встречи, они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер", - сказал он журналистам на брифинге.
При этом Ушаков отметил, что запросы о встрече с Путиным поступали, в том числе и от украинского президента.
"Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам. Это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно. Просто физически нет времени", - добавил он.
Напомним, ранее главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле.
А пресс-служба Офиса Президента сообщила, что встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами.
https://www.facebook.com/zaporozhye.geua/videos/334342930830636/UzpfSTEwMDAxNzM0MDgyMTM4Mjo1MjIyODE3MzE2OTMxODM/?id=100017340821382
Ждем-с.
Или они таки обращались с просьбой к пуйлу о встрече?
Зе и его команде нужно реагировать, комментировать.
подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2856359a7947126ba3a1fc?from=newsfeed
да они уже всех у х.ла достали этими запросами...тот симки по два раза в день меняет)))
и откуда только ...просители... новые номера узнают )))))
хоть завяжи рога узлом,
хоть накорми его до сыта,
***** останется ******!
🤣
Може ще церез задній прохід? ))
))
Кто подтвердит его слова?!?!?! Никто...
Ау ЗЕленые дол..ы! Наробившие це разом...
Отубите себе руки и выколите глаза! Долбодятлы вы ущербные...
ПОСТАВЯТ ПИАНИНО!
Дабы потешил наш гидрант мировых лидеров...
Радіймо!
"...в Кремле сообщили о поступившем запросе от *********** малоросскага федерального округа вовика зеленскага о встрече с самим !вАлАдимером вАладимеровичем путЕным ура-а-аааа! на форуме в Израиле.
Встречу двух лидеров не исключили, однако отметили, что она вряд ли будет продолжительной из-за напряженного графика президента рассеи..."
подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e2852569a7947117280223d?from=newsfeed
ну, то есть, ежели Сцарёк-лысогном всея обосРахи соизволит, ежели будет в настроении, он, так и быть, позволит шмаркле упасть на колени и подержатся за пуговку на своей ширинке.
Даст руку облобызать при встрече...
Московия даже не считает нужным как то демонстрировать уважение к малороссу...
А як кажуть "любов зла, полюбиш і козла"...
Унижались или нет?
Хотя...., пора выносить эту ЗЕленую шушеру. Хватит.
А "на дупі" слабо йому зустрітись ? От вже ці бувщі кгбісти збочинці ))