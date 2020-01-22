 Рябошапка просит активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Кроме того, приказом генерального прокурора создана межведомственная рабочая группа в сфере противодействия уголовным правонарушениям в оборонном секторе государства, в состав которой вошли руководители правоохранительных органов, Министерства обороны Украины и ГК "Укроборонпром". Аналогичные рабочие группы будут созданы и на базе региональных прокуратур", - сообщает Офис генпрокурора.
Ожидается, что создание рабочих групп позволит эффективно координировать работу всех правоохранительных и контролирующих органов в этом направлении.
Надзор за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса осуществляет Специализированная прокуратура.
Нехороший такой Порох...
Где обещанные посадки?
Вспомните , куда отправились все предыдущие любители добазариваться.
В реале ничего нет.
А пленки Трубы, а пленки Гончарука по горячим следам?. А то что преступников, убийц Майдана при этом прокуроре передали расее, он ничего не хочет сказать?
И вообще как можно доверять этому 100% своему человеку Зели, у которого жена идети живут во Франции и являются гражданами этой страны.
При любой проблеме оно туда смоется.
Кто-то доверяет такому прокурору?
Когда могу послать даже такой "виртуальный" привет этой мрази, не могу себя сдержать.