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 Белый дом обнародовал 192 страницы документов о блокировании военной помощи США Украине

Административно-бюджетное управление Белого дома опубликовало документы, касающиеся задержек военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа.

Документы были обнародованы по запросу правозащитной организации American Oversight, информирует Цензор.НЕТ.

"Общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности", — заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Опубликованные документы содержат электронные письма от и.о. директора Административно-бюджетного управления Рассела Вута и заместителя директора Белого Дома по вопросам национальной безопасности Майкла Даффи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенат США за 2 недели решит, объявлять ли Трампу импичмент

В частности — одно письмо от Даффи в день звонка президента Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля, говорится в публикации.

Как отмечает организация, оба чиновника были "ключевыми игроками" в блокировании помощи Украине прошлой осенью.

Опубликованные документы "демонстрируют бурную деятельность" Белого Дома в течение нескольких дней в конце июня 2019 года после публикации статьи в Washington Examiner о военной помощи Украине.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украине 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171283
 
 
 Топ комментарии
 
А зеля знав і приховував від власних громадян.
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Клоун и дальше будет делать вид что он не в курсе был...
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А зеля знав і приховував від власних громадян.
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Кто побывал в Раше тот имеет Измененное Сознаниеи что бы адаптироваться необходимо провести Курс Лечения. И в каждой стране называется по Разному . Где то Импичмент , Выборы , Переворот . Как корабль назовут так он и Плывет.
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вот вам и Будапештский Меморандум в действии.....
Лохи...
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это подло как минимум
единственное возможно есть инфа что эта помощь с большой долей вероятности была бы распижсана или продана кацапам или кетайцам (хотя маловероятно канечно, скорее всего наши бы зассали)
так шо западло палюбасу не помочь демократической Украине в борьбе с мордором
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Может Трамп понимал что дать просто помощь не имеет смысла если при этом не будет победы а чтобы победить неизвестно сколько помощи надо вообще дать. Потому что не очень приятно осознавать что помощь дали а она не помогла. Определенная логика в этом есть.
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Подумати тільки: варто було один раз в моцкві попісяти на майоршу кдб і раб хутіна на все життя. Білий дім оприлюднив 192 сторінки документів про блокування військової допомоги США Україні - Цензор.НЕТ 3444
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выбран россией - импичмент сделан Америкой...

хорошо бы было, если американцы лишили бы его должности...
2-й его срок, обернется для Украины бедой...
Білий дім оприлюднив 192 сторінки документів про блокування військової допомоги США Україні - Цензор.НЕТ 9422
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Клоун и дальше будет делать вид что он не в курсе был...
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