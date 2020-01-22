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 Политика Украины, Экономика
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Все про:предприятие (181) приватизация (930) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (9)

 305 госпредприятий передали на приватизацию в Фонд госимущества

Сегодня, 22 декабря, еще 305 государственных предприятий были переданы на приватизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Приватизация предприятий была темой разговора во время селекторного совещания с руководителями аграрных государственных предприятий заместителя министра экономики Тараса Высоцкого совместно с представителями Фонда государственного имущества Украины. 

"305 государственных предприятий уже переданы в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации", - говорится в сообщении.

"Приватизировав убыточные государственные предприятия, мы привлечем инвесторов, которые смогут их деятельность сделать эффективной. Задача Фонда госимущества - подготовить всю необходимую документацию по каждому из предприятий для прозрачной продажи на электронных торгах", - подчеркнул Высоцкий.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук поручил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020 году провести приватизацию более 300 объектов.

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305 госпредприятий передали на приватизацию в Фонд госимущества 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171281
 
 
 Топ комментарии
 
Все на продажу! И угадайте кто сможет купить.
Так будет и с землей
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Остановитесь! Где та сила которая остановит этих уничтожителей экономики? Происходит тотальная деиндустриализация. Сейчас эти предприятия надо перезапустить, а не продавать. Чтобы народ не уезжал в Польшу. А работал здесь и получал те же деньги.
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ДЄРІБАН! НАЛЄТАЙ - ПОДЄШЄВЄЛО!!!
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Все на продажу! И угадайте кто сможет купить.
Так будет и с землей
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Борятся с коррупцией. Нет госпредприятий нет на них коррупции.
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Остановитесь! Где та сила которая остановит этих уничтожителей экономики? Происходит тотальная деиндустриализация. Сейчас эти предприятия надо перезапустить, а не продавать. Чтобы народ не уезжал в Польшу. А работал здесь и получал те же деньги.
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В 2014 році про це потрібно було думати.
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неужели те кто были до "слуг" у власти ,просмотрели такие возможности 305 держпідприємств передали на приватизацію до Фонду держмайна - Цензор.НЕТ 2331
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305 госпредприятий передали на приватизацию в Фонд госимущества/ конкретные и реальные темы для сходняка в Израиле конкретных и реальных мародёров Путина, Коломойского, Нетаньяхи, Зеленского .
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Такого дерибана нет ни в одной стране СНГ. Ни в Казахстане. ни в Киргизии. Что они делают - приглашают спецов-монтажников оборудования из Южной Кореи. Берут деньги из бюджета, стоимость теплицы последнего поколения на гидропонике с контроллером управления - 100 долларом кв.м. Затем строят сами по увиденному опыту.
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