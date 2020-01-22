 305 госпредприятий передали на приватизацию в Фонд госимущества

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Приватизация предприятий была темой разговора во время селекторного совещания с руководителями аграрных государственных предприятий заместителя министра экономики Тараса Высоцкого совместно с представителями Фонда государственного имущества Украины.
"305 государственных предприятий уже переданы в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации", - говорится в сообщении.
"Приватизировав убыточные государственные предприятия, мы привлечем инвесторов, которые смогут их деятельность сделать эффективной. Задача Фонда госимущества - подготовить всю необходимую документацию по каждому из предприятий для прозрачной продажи на электронных торгах", - подчеркнул Высоцкий.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук поручил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020 году провести приватизацию более 300 объектов.
Так будет и с землей