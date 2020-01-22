EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  5306  105
Все про:посольство (588) США (16064) Рябошапка Руслан (259) Дубинский (50)

 "Слуга народа" Дубинский назвал "шестеркой" сотрудника Посольства США и обвинил Рябошапку в потере субъектности. ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский с пренебрежением высказался о сотруднике посольства США, который обратился с письмом к генпрокурору Руслану Рябошапке относительно кандидатов в кадровую комиссию Офиса генпрокурора.

Об этом Дубинский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В этом письме прекрасно все. И то, что посольство США отбирает нам прокуроров ГПУ. И то, что на имя генпрокурора пишет какая-то шестерка даже не в статусе посла, и говорит кого включить в кадровую комиссию", - прокомментировал нардеп письмо замдиректора отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Дины Аба-Огли, в котором та просит Руслана Рябошапку дополнить список кандидатов в кадровую комиссию.

Дубинский также делает вывод, что данный факт говорит о "полной потере субъектности" генпрокурора.

Слуга народа Дубинский назвал шестеркой сотрудника Посольства США и обвинил Рябошапку в потере субъектности 01

Читайте также: "Группа Коломойского" в "СН" шумная, но голосов у нее нет, - Арахамия

Слуга народа Дубинский назвал шестеркой сотрудника Посольства США и обвинил Рябошапку в потере субъектности 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171279
 
 
 Топ комментарии
 
Будь-хто, хто виступає проти США (саме проти США, а не проти Трампа), є москальським запроданцем!
 показать весь комментарий
 
Та забейти вы этому Дубинскому все визы!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Пора бы уже под этот поганый рот надежный кляп подобрать.
 показать весь комментарий
 
 
як прикро, що такі "нєдорозумєнія" як оцей дубінський потрапляють у владні крісла.. Окрім сморіду та побрехеньок вони нічого і ніколи не продукують.
 показать весь комментарий
 
 
Дубинский такая мразь медийная! Готов обосрать любого (кроме хозяина) и точно не заинтересован ни в каких улучшениях
 показать весь комментарий
 
 
Дубина, пшло нах на скорости, которую любит твоя мамаха , старуха -пенсионэрка! Вместе с зелебэней! Надоело рыгать от вида твоей мерзкой жидовской хари!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх