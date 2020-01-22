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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11531) инфраструктура (139) Гончарук_Алексей (562)

 Гончарук: Украина с 1 марта начнет масштабную программу восстановления инфраструктуры. ВИДЕО

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина с 1 марта начнет масштабные работы по строительству инфраструктурных и социальных объектов.

Об этом сказал Гончарук в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украина с 1 марта должна начать масштабное строительство. Мы должны за год выполнить огромный объем работы. Нам нужно по итогам этого года, как минимум, получить сто новых школ, сто садиков, сто стадионов та 4000 километров дорог", - сказал Гончарук.


Также глава правительства поручил главам областных государственных администраций максимально быстро утвердить, а "Укравтодору" - согласовать конкретные перечни объектов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171277
 
 
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Ну, так писали же. Зеля запланировал выделить деньги на дороги, которые УЖЕ пострил Омелян. Чистый распил.
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Омелян построил...ржака....просто капец. Его с польши за коррупцию выгнали...там
все ржут с того что мы его министром сделали......такого распила как при нем
никогда не было.
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Гроші потрібні на збільшення чисельності армії, на переозброєння армії, на проведення військових реформ, но відновлення крейсера Україна, бо інакше цими новими школами, стадіонами та дорогами будуть користуватись не українці а окупанти, а українці будуть перебувати в якості біженців в Європі!
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Украинцы на передовой в окопах, и их очень мало, а тем миллионам малоросов и хохлов с жидовинами все похрену...
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Распил бабла. С 1 марта кабмин начнет масштабную программу по распилу бабла. Вове деньги нужны, Гончарук соответственно, выделит - на сто новых школ, сто садиков, сто стадионов и 4000 километров дорог (чать из которых, кстати, уже построена при Порошенко). А куда деньги денутся - пусть потом ищут.
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Государство отдаст, продаст и тем восстановит инфраструктуру
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И чего ждать мрта, даешь с 1 го. февраляяя!!!!
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Згадав пісню:

А Ленин всех послал на Первомай
А ну-ка все на Первомай!
И сам Ленин пошел на Первомай
И сам пошел на Первомай
А там он взял бревно
Взял бревноИ ПОВОЛОК! И ПОВОЛОК!! И ПОВОЛОК!!!
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Депутати СН з бодігардами їдуть на економічний форум...чартером.
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Главное, выделить деньги. Учиться там никто не будет, поскольку строить ничего не будут.
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Тримайте мене семеро!!! Хочу аплодувати!!! Гончарук: Украина с 1 марта начнет масштабную программу восстановления инфраструктуры - Цензор.НЕТ 7829
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Ні, Ви що, по суботах не можна. Тору не можна порушувати. Тепер будуть недільники.
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Дурная голова ногам покоя не дает...
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Сказочник.

Постройте хотя бы остановку общественного транспорта....

А может опять накурились Оманской дури?
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Что, Коломойский украденные через Приват деньги вернул? Или в бюджет страны долги вернул ? ( Самым крупным должником, по оценкам издания, является Игорь Коломойский, сумма долгов которого составила 16,128 млрд долл.

"Минус 120 млрд грн - столько составила "дыра" в капитале ПриватБанка, финансовой сердцевины бизнес-империи "Приват".)
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без участі Гонтарєвої там нічого не могло відбутися !
Не дарма ж вона одразу до Лондона втекла і повертатися вже ніколи не збирається !
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Ой, не пугайте!.." Два магнитофона, пиджака замшевых- два!"
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Три магнитофона, три пиджака, портсигар замшевый, - тоже три!..
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А откаты для Лёхи будет контролировать и собирать его советник Голик!
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то школы закрывают, то оказывается еще 100 надо построить.
он планы вообще "от вольного" озвучивает?
хз, может не надо 100 школ или 100 стадионов, а 100 больниц надо?
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міністер новосад, попавшая в тяжолийє жизнєннийє оспстоятєльства, планувала скоротити сто шкіл - то навіщо їх строїти???
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Може треба розвалити 100 шкіл, а на їх місці побудувати 100 лікарень - або навпаки.
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спочатку премії свої скасуйте, баригі зеледовбані!!!! ох і несе пурген гончарук-всемогутній!!))
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Зачем Строить , - Заберите Там , где переоборудовали Садики под Офисы Дармоедов , а Их переселите в Палатки.
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Лапати видадуть, чи Свої брати?
Може "вдарим автопробєгом по каррупції та вибоїнаи на
дорогах" до ваших маєтків??
🤣
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Ну, він же чьотко сказав: «Украіна начьньот...», а не «Слугі Народа построят $4000 дорог...»
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начнет масштабную программу / Кодлан Коломойского.Лапша на уши от гончаруковской мендель.Гончарук: 18.01.20 01:13 не будет, /17.01.20 17:15 пообещал /17.01.20 13:49 намерен бороться /16.01.20 23:18 поедет /16.01.20 19:16 предлагаю/16.01.20 11:06 Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет/16.01.20 10:57 " у нас есть план"/ 15.01.20 14:10 предлагает/14.01.20 21:27 Поручил/14.01.20 14:56 получит/14.01.20 14:28 поручил /13.01.20 21:03 поможет искоренить коррупцию/11.01.20 21:13 получат /10.01.20 21:22 поручил /14.01.20 23:40 сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук
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Нарешті нова влада починає відбудовувати те , що залишилось після 28 років "папередніков" злодійкуватих ... Гончарук: Україна з 1 березня розпочне масштабну програму відновлення інфраструктури - Цензор.НЕТ 3067
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Не сомневаюсь. И все подписи в ведомости - одним почерком. Зелиным.
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Как там комитет спасения промышленности, строитель хренов? Спасли?
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ну вот зачем Вы так? )))
комитет же спасителей есть? есть! воооот ! их и спасли... от минималки...
а промышленность то таке...
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А де гроші візьмете?
Здорощання гривеі збіднило українських підприємців - виробників.
Хто вам податки платитиме ?
Гральний бізнес і повії ?
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в тексте "с 1 марта"
в видео "с 31 марта"
вывод - опять триздит
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у популиста число сто видать скрепное
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а мне напомнило школьную программу )))
***
По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.

И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"

Темно свинцовоночие,
и дождик толст, как жгут,
сидят в грязи рабочие,
сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"

Свела промозглость корчею -
неважный мокр уют,
сидят впотьмах рабочие,
подмокший хлеб жуют.

Но шепот громче голода -
он кроет капель спад:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!
.....................................
Маяковский.
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Начнет программу срать не меньше килограмму.
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мало впевненності в голосі. Комсомольці колись вміли:"Виконаємо на 300%!", а другий тут же "Беремо встрєчнийє обізатєльства - на 500%!!!"
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А звідки в нього візьметься впевненість, якщо він нічого не вирішує? Це такий самий клован-маріонетка, як і презедент. Кто слухав "плівки" той зрозуміє, що він порожнє місце.
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Можно было еще пообещать поменять все магистральные трубы, тубы в домах, канализационные трубы... и космический батут.
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нет, так не пойдет! - сначала положим дороги, потом перекопаем дороги и положим трубы! а потом, может быть... если деньги останутся у налогоплательщиков - еще раз положим дороги!
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Это просто праздник какой-то! Даешь 1 марта - выходной!
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Замечательные новости, просто замечательные - без мата эта фраза выглядит неполной, но вы догадались, какого слова не хватает. В этих планах прекрасно все - намерения, планы, попытка прикинуться идиотами и даже формулировки.
😁
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Многие детские сады позакрывали черти-когда, потому, что предприятия, которым они принадлежали, были уже невыгодно - НЕТ денег на содерджание здания - нет садика. Их разрушили. А те, которые остались, переделали в мелкооптовые магазинчики, филиалы банков, даже гимназии!!
Кто будет удерживать эти все школы-садики на балансе? Кто будет обеспечивать детей всеми необходимыми вещами? Едой, например. Бельем в детском саду и так далее? А, родители? Замечательно! Одна министерша кричит, что школы нужно переполовинить, а другой имеет желание построить АЖ 100 школ!! 100 Садиков? Пока вы ВДРУГ всё это построите, то ходить в них будет уже некому! Хоть бы уже договорились между собой - что говорить...
А что касается дорог... Нифига вы не сделаете! А если и таки да, то опять таки будут платить за проезд люди их своего кармана.
Стадионы! Та ладно! Те, которые есть в городах, принадлежат богатеньким дядечкам. И зачем нам СТО стадионов? Что на них будет происходить? Футбол? Легкая атлетика? Сказки это всё. Вам лишь быденьги раздерибанить!
Если вы продадите землю, то прийдется менять флаг. Потому, что пшеничка будет выращиваться уже не украинцами. Как же всё уныло и противно...
Гончарук: Україна з 1 березня розпочне масштабну програму відновлення інфраструктури - Цензор.НЕТ 4033
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А вообщето, да, странно шо гиперперхоть не пообещали достроить..Гончарук, провалы в памяти чи шо?
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4000 баксов ЗП учителям дали, промпроизводство подняли на 40%, теперь можно и 4000 км дорог построить .
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щось я у бюджеті не бачив закладених грошей на це..
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як вони там можуть бути якщо промвиробництво падає,є зростання тільки по експорту сировини але це не добра новина.
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Ну звучить це все красиво,але звідки гроші ?
Головне щоб малювання старих фасадів не видавали за нову школу,а заміна старих футбольних покриттів на нові,за нові стадіони. Ну і нарешті нові дороги з асфальтовим покриттям в 5 см ( яке весною зійде або фури за 2 тижня розколупають) за нові дороги.
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А потом бац.. окажется что договора на строительство подписаны с лыжным инструктором.
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Кравчук - строил-строил садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построил!
Кучма - строил-строил садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построил!
Ющенко - строил-строил садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построил!
Янукович - строил-строил садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построил!
Порошенко - строил-строил садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построил!
Зеленский-Гончарук - строили-строили садики-школы-дороги-стадионы - НЕ построилИ!?... Да врядли И ОНИ это осилят! Так что... сказка продолжается))
Гончарук: Україна з 1 березня розпочне масштабну програму відновлення інфраструктури - Цензор.НЕТ 4085
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