EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  5752  37
Все про:таможня (1570) Евросоюз (12741) Кулеба Дмитрий (243)

 "Все у нас будет": Кулеба пояснил, почему Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС

Таможенный союз с ЕС - это просто красивый лозунг, за которым скрываются невыгодные нашей стране экономические реалии. Целью Украины остается вступление в ЕС, которое автоматически предусматривает и создание таможенного союза.

Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые соотечественники, которые тегают меня и обвиняют в зраде, пожалуйста, не читайте только заголовки, читайте текст новостей", - призвал Кулеба.

По словам Кулебы, таможенный союз - это составляющая часть членства в ЕС, к которому как к своей стратегической цели продолжает двигаться Украина.

"Таможенный союз сейчас, именно на этом этапе - это даже не тактика, а просто красивый лозунг, за которым стоят серьезные угрозы нашим национальным выгодам и интересам. Поэтому мы от этой идеи и отказываемся", – пояснил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС, - Кулеба

Вице-премьер-министр напомнил, что в 2017 году, когда идея создания таможенного союза с ЕС только была озвучена, ее раскритиковали эксперты-экономисты.

"Такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины, больше уступок, меньше выгоды от соглашений о торговле с другими странами. Безальтернативно. Эксперты были правы, и новое правительство с ними согласилось", - пояснил политик.

Он напомнил, что государство должно руководствоваться собственными ценностями и выгодой. Ценностью Украины является членство в ЕС, а выгодой – создание возможностей на пути к членству, которые делали бы нас сильнее.

"Все у нас будет. Просто всему свое время", - подытожил Кулеба.

Также на Цензор.НЕТ: 51% украинцев считает лучшей гарантией безопасности членство в НАТО: это самый высокий показатель за все время проведения опросов, - Деминициативы. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 21 января вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отказалась от идеи вхождения в таможенный союз с ЕС. Известие об этом вызвало волну возмущения в соцсетях.

Все у нас будет: Кулеба пояснил, почему Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС 01Все у нас будет: Кулеба пояснил, почему Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3171275
 
   
 Топ комментарии
 
О, и Янукович так же говорил, когда отказался подписать ассоциацию с ЕС.
 показать весь комментарий
 
Маладцы , а Вот с Таежным Союзом в Самый Раз. А Чт Европа , что выехало половина населения к лучшой Жизни , то Ничего.
 показать весь комментарий
 
Говорит, не читайте заголовок, читайте текст. Ну, прочитал текст - никакой конкретики нет. Ни в чем преимущества, ни в чем недостатки. Так, бла-бла-бла - верьте нам, фсе
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Маладцы , а Вот с Таежным Союзом в Самый Раз. А Чт Европа , что выехало половина населения к лучшой Жизни , то Ничего.
 показать весь комментарий
 
 
а вот саюза с *********** это мая мячта отам бы было выгодно да ******* кулеба? но помни как кончил твой витёк с ассоциацией с ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Как всегда шпарите банальными штампами. Хоть раз что-то оригинальное родили
 показать весь комментарий
 
 
Говорит, не читайте заголовок, читайте текст. Ну, прочитал текст - никакой конкретики нет. Ни в чем преимущества, ни в чем недостатки. Так, бла-бла-бла - верьте нам, фсе
 показать весь комментарий
 
 
О, и Янукович так же говорил, когда отказался подписать ассоциацию с ЕС.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я не сторонник Януковича, и всегда был за ассоциацию, как декларацию стремления Украины в ЕС, но действительно, какая реальная экономическая (да и политическая) польза от ассоциации?
 показать весь комментарий
 
 
Тот же безвиз оговорен в 19-й статье Ассоциации
 показать весь комментарий
 
Значні обмеження на постачання сільськогосподарських продуктів і продукції важкого машинобудування .
 показать весь комментарий
 
Ну, например, акциз на табачные изделия должен быть как в ЕС. А это значит, что налог на табачку выйдет на первое место и значительно обгонит добычу газа и нефти.
 показать весь комментарий
 
Да не Украине не нужна Европа , а Вам она не Нужна , там не Крадут и медали не дают , а Вам нужно Красть и Красовки По рублю Декларировать .Слушайте , что Заявление То Перлы.Одна на панель Собралась , нечем кормить своего Неродившего Ребенка. Это какой то Позор.
 показать весь комментарий
 
 
А кто тебе поверит???

Зебобики настолько забрехались, что веры нет.

Предатели.
 показать весь комментарий
 
 
правильно, абы на что не стоит соглашаться, нужно добиваться выгодных условий
 показать весь комментарий
 
 
Какие условия не выгодны? Где детали?
 показать весь комментарий
 
Янукович тоже помнится такую околесицу нес перед майданом
 показать весь комментарий
 
 
Верховный Суд избавил Коломойского от 8 миллиардов долга по рефинансированию "Приватбанка" Все У НИХ будет...
 показать весь комментарий
 
 
Tut jesli podpisis togda vedutsia obcyje pravila ES.To jest svobodnaja torgovlia mezdu Ukrainoj i ES stranami,bez tamozenix poslenix.A vot rosije i Belorus togda uze nado bylo by platyt poslenyje po pravilam ES.S odnoj storoni bojitsia konkurenciji dopustim desiovoj Polskoj produkciji kak by oxraniaja svoji predprijatyja,no s drugoj storoni proigryvajet pokupatel nemozet kupit desevle
 показать весь комментарий
 
не верю я зе-*********, руководимым зе-х.йлом...
 показать весь комментарий
 
че-то парашкинскими лозунгами повеяло...
 показать весь комментарий
 
 
барыги боятся, что придётся снижать цены до европейских
 показать весь комментарий
 
Это существо издало звук,что в таможенном союзе ЕС все плохо,а за его пределом все отлично.По моему он просто придурок.
 показать весь комментарий
 
Вау !. Бутусов твої модери цензурять по повній програмі . Єдине видалення тут , це мій пост про те що цією відмовою ми прямуємо не до ЄС і НАТО а в путінський ТС . То або штани одіньте , або хрестика зніміть душі прокремлівські .
 показать весь комментарий
 
Вірно зробили що відмовились. Досить вже угоди про асоціацію.
Від таможеного союзу з Білоруссю та Росією було б більше користі.
 показать весь комментарий
 
Менше , було вже , з'їли і висрали вже давно , "сирні війни " , "молочні війни" - все це передувало справжній війні .
 показать весь комментарий
 
"Все у нас будет. Просто всему свое время" (c)

Та оно видно, что у вас уже всё есть, но вам всё мало. Не нажрётесь никак.
 показать весь комментарий
 
"Членство в ЕС" это как совковое "светлое будущее". Лохам каждый день втирают эту сказку, хотя все понимают что Украину в ЕС никто видеть не хочет.
 показать весь комментарий
 
Ну хорошо, допустим. Ну почему не вижу деталей? Почему всё что написано -- это о том что было-бы плохо.
Где детали? Без них такое ощущение что новая администрация хотят реванш -- подтолкнуть Украину в Азиатский таможенный союз, угроза членства которого (в части) и спровоцировала демонстрации декабря 2013-го.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх