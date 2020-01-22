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 Происшествия, Общество
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Все про:Институт нацпамяти (222) Польша (5049) УПА (589) вандализм (455)

 Внешняя провокация перед встречей Зеленского с Дудой, - Институт нацпамяти об уничтожении вандалами плиты на могиле воинов УПА в Польше

Институт национальной памяти Украины осуждает уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Института нацпамяти.

"Категорически осуждаем это действие и надеемся, что в ближайшее время это и другие места захоронений будут восстановлены, а виновные в надругательстве над памятью - справедливо наказаны", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается важность официального заявления Министерства иностранных дел Республики Польша, в котором осуждается этот акт вандализма, а также выражается заверения, что польские компетентные органы будут расследовать это дело.

"Ценим позицию польского правительства, воспринимаем ее как важную часть сохранения добрососедских отношений и ожидаем результатов следствия", - отметили в Институте нацпамяти.

"Также не исключаем, что могла иметь место инспирирована извне провокация накануне встречи президентов Украины и Польши, запланированной на следующей неделе непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Напомним, что это уже 19-й акт вандализма с начала российско-украинской войны", - добавили в Институте нацпамяти.

Как сообщалось, на горе Монастырь вблизи села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, неизвестные вандалы несколько дней назад уничтожили мемориальную доску на могиле воинов УПА, которую до этого повредили в 2015 году. На горе Монастырь находится могила-курган 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также современный памятник. Всего на протяжении 2014-2017 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти.

Источник: https://censor.net.ua/n3171274
 
 
 Топ комментарии
 
Ишаку и его бригаде пох. Нет разницы.
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нашли чем ,там все пох

Президент Украины Владимир Зеленский попросил "передать всем, кто погиб в Бабьем Яру, привет".
Об этом он сказал журналистам отвечая на вопрос корреспондента издания "Буквы".
Один из журналистов отметил, что после поездки в США Зеленский "исчез с радаров".
"Вы исчезли с радаров. Вас несколько дней не видели, черные очки, Бабий Яр там...", - сказал он.
В этот момент Зеленский его перебил.
"Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет" - сказал Зеленский.
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У Дуди може скластись не правильне уявлення про найвагомішого політика сучасності, якому усі пам"ятники - яка різниця.
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нашли чем ,там все пох

Президент Украины Владимир Зеленский попросил "передать всем, кто погиб в Бабьем Яру, привет".
Об этом он сказал журналистам отвечая на вопрос корреспондента издания "Буквы".
Один из журналистов отметил, что после поездки в США Зеленский "исчез с радаров".
"Вы исчезли с радаров. Вас несколько дней не видели, черные очки, Бабий Яр там...", - сказал он.
В этот момент Зеленский его перебил.
"Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет" - сказал Зеленский.
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Я вчора вже писам - у моєму селищі, в 41-му, німці втопили у криниці кілка десятків євреїв - жінок, дітей, старих. Зараз там забутий пам"ятник стоїть. Люди, на 9 травня, туди квіти приносять... НІ ОДИН ЄВРЕЙ в селі "пальцем не повурухнув", щоб його обновить....... В Україні "євреї" - одиниці.. А решта - "маланці", "професійні євреї".. Вигідно - Тору згадують, кіпу одягають.. Невигідно - свиняче сало жеруть..
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За "технічні помики" вибачаюсь - спішив......
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У Дуди може скластись не правильне уявлення про найвагомішого політика **********, якому усі пам"ятники - яка різниця.
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А из 19 преступлений хоть одно расследовано до конца? Преступники найдены, находятся под следствием или осуждены? Вряд ли. Обещать можно многое, главное - конкретные дела! А с этим туго.
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дуда не поедет, ***** брезгует. а вот вазелин с ****** дружбаны не разлей вода, вместе они в любую ж влезут Зовнішня провокація перед зустріччю Зеленського з Дудою, - Інститут нацпам'яті про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі - Цензор.НЕТ 4484
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Це та сама організація, що зробила у Кривому Розі - агенти ФСБ.. Там також пошкоджено пам*ятник жертвам Голокосту. Ото страшно. А пам*ятник Бандерам малоросам по боку, вони не ображаються.
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Розкручується пресинг сіоністів перед створенням "Нового Ієрусалиму" на землях України . Дубляж палестинського варіанту після прийняття Закону про продажу землі Палестиною.На другий день після прийняття арабами цього Закону ,на цих землях постала Держава Ізраїль .Зєбіли 73% ви знищили Україну!
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Згадайте з яким написом на шиї стояв лисий на стадіоні. Це і є гасло теперішніх керамничів
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