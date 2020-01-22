 Внешняя провокация перед встречей Зеленского с Дудой, - Институт нацпамяти об уничтожении вандалами плиты на могиле воинов УПА в Польше

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Института нацпамяти.
"Категорически осуждаем это действие и надеемся, что в ближайшее время это и другие места захоронений будут восстановлены, а виновные в надругательстве над памятью - справедливо наказаны", - говорится в сообщении.
В заявлении подчеркивается важность официального заявления Министерства иностранных дел Республики Польша, в котором осуждается этот акт вандализма, а также выражается заверения, что польские компетентные органы будут расследовать это дело.
"Ценим позицию польского правительства, воспринимаем ее как важную часть сохранения добрососедских отношений и ожидаем результатов следствия", - отметили в Институте нацпамяти.
"Также не исключаем, что могла иметь место инспирирована извне провокация накануне встречи президентов Украины и Польши, запланированной на следующей неделе непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Напомним, что это уже 19-й акт вандализма с начала российско-украинской войны", - добавили в Институте нацпамяти.
Как сообщалось, на горе Монастырь вблизи села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, неизвестные вандалы несколько дней назад уничтожили мемориальную доску на могиле воинов УПА, которую до этого повредили в 2015 году. На горе Монастырь находится могила-курган 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также современный памятник. Всего на протяжении 2014-2017 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил "передать всем, кто погиб в Бабьем Яру, привет".
Об этом он сказал журналистам отвечая на вопрос корреспондента издания "Буквы".
Один из журналистов отметил, что после поездки в США Зеленский "исчез с радаров".
"Вы исчезли с радаров. Вас несколько дней не видели, черные очки, Бабий Яр там...", - сказал он.
В этот момент Зеленский его перебил.
"Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет" - сказал Зеленский.
щирі вітання!