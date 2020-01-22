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Все про:Иран (853) МАУ (160) черный ящик (45)

 Катастрофа рейса МАУ: Иран подтвердил намерение оставить у себя черные ящики как "неотъемлемую часть инцидента"

Иран не будет отдавать Украине черные ящики со сбитого под Тегераном рейса МАУ.

Об этом заявил Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на иранское агентство Mehr.

"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и, поскольку авария произошла в Иране, согласно Приложению 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследования", - сказал он.

По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, "чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи".

Эслами также отметил, что иранская делегация побывала в Украине, чтобы "изучить документы самолета".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3171270
 
 
 Топ комментарии
 
Все правильно. Клоун сглотнет и подякуэ. Порошенко уже кучу совбезов бы созвал и надавил на бородатых.. к тому же поднял бы волну что именно росийское оружие везде поставляемое государством террористом сбивает гражданские борты. Но выбрав клоуна смотрим как с нас все ржут и ноги вытирают.
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Все по инструкциям ватного реха. Самолёт польского президента фашисты полякам тоже не отдают по этой же "причине".
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Теперь эту тему заболтают, время пройдет, все забудется. Какая разница, что "случайно двумя ракетами"...
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Теперь эту тему заболтают, время пройдет, все забудется. Какая разница, что "случайно двумя ракетами"...
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Какую компенсацию? Иран про компенсацию не говворил. Это зелины бредни - "компенсация", как же.
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Иран официально признал , что случайно сбил самолет, далее по процедуре идут меры по компенсации ущерба, это международная практика. Вот только как можно было сделать это случайно двумя ракетами, причем вторую запустили после того как в самолет попала первая, но наши проглотят.
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По какой процедуре? Узеленские не выполнили ни одной процедуры. Они просто не знали, что делать, в результате, метались без толку, пока Иран их не выставил. Стандартного международного расследования не было. Иран от себя заявил о "случайности", что там на самом деле было - х.з. Возможно, сбили специально.
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Причем тут ЗЕ, там в основном погибли граждане других стран, Канады, те добьются, и наши подсмотрят...
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этот *********** в Украине болтается как третье яйцо , не рыба не мясо,весь его срок будет как годы выброшеные из жизни. зеля ***** в свой сказочный лес-95 квартал
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Скільки зубів мало б повилітати, якби пацани пацарськп слово тримали!
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Все правильно. Клоун сглотнет и подякуэ. Порошенко уже кучу совбезов бы созвал и надавил на бородатых.. к тому же поднял бы волну что именно росийское оружие везде поставляемое государством террористом сбивает гражданские борты. Но выбрав клоуна смотрим как с нас все ржут и ноги вытирают.
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А чё Порошенко ни на кого не давил пока был президентом?
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А че Х@йлу санкций накидали что он визжать уж начал и нефтепромысел в упадок стал приходить, а на кого давил чтоб армию востановить? Вспомни что было до 2014 и что стало к 2019.. чего Крым никто не признал как тебе кажеться? хреновый ты анализатор
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И что? Опять сами себя восхваляете просрав и продолжая просирать страну? Что поменялось в результате ваших сказок для нашей страны? Ну а про восстановленную армию откуда такой вывод? Из сдачи кораблей в проливе? И ахринеть заслуга Крым не признали, это Порошенко заставил, а теперь его нет, и что все признали, или теперь это заслуга Зеленского? Вы хоть помните кто был президентом при захвате Крыма? Ну и вспомните территорию Украины до 2014 и сколько контролируем сейчас, это не совсем его заслуга, но при его безвольном участии.
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А ну, расскажи, кто был президентом при захвате Крыма?
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А что, при Порошенко сбили Украинский пассажирский самолет?
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А кроме самолёта нет поводов на кого то якоб давить? И тогда сказка о великом и могучем Порошенко давителе откуда?
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Порошенко уже кучу совбезов бы созвал и надавил на бородатых..
Какая цель надавливания?

Иран признал, что сбило боинг его ПВО. Расследование идет в соответствии с правилами ИКАО. Требовать изменить это самое Приложение 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО)?
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Цель надавливания - что б вонючий Иран с бородатыми бабуинами думать даже не мог что можно безответно мешать Украину с говном только потому что выбрали рулить сцыкунливого лоха который однозначно засцыт вякнуть что то против того что решат иранцы. И Слава Богу что идет расследование в соответствии с правилами ИКАО - только на это единственная и последняя наша надежда что не пилотов признаютвиноватыми
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Цель надавливания - что б вонючий Иран

только на это единственная и последняя наша надежда

Пан Кокс, вы определитесь с целями - зачем и на кого давить, а то как-то сумбурно. Иран ведет расследование по правилам ИКАО - давить зачем? чтоб расследовал по правилам ИКАО?
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Откуда ты взял, что Иран ведет расследование в соответствии с правилами ИКАО??? Это неправда.
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Иран НЕ ведет расследование в соответствии с правилами ИКАО.
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Я тоже уже писал в похожей теме, что с такой ЗЕкомандой об Украину скоро будут вытирать ноги Папуа-Новая Гвинея и Бурунди
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Я тоже уже писал в похожей теме, что с такой ЗЕкомандой об Украину скоро

При Порохе Украина отказалась от независимости, а это и означает, что об Украину, независимо от команды, уже вытирают ноги пару лет.
Посмотрите на бодания Коболева и Гройсмана с 2018, клал Кобалев на своего единственного акционера - у него есть крыша в Штатах, а у украинского премьера - нет. И премьер-министр проиграл...
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Теперь по накатанной-Ишак Оманский обратиться с просьбой, завтра утром по телевизору объявят дату приезда ящиков, вечером Иран снова пошлет НА, и опять все по кругу=работают лакеи народные.
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Ага, мы даже не знаем, кого зеля с помпой похоронил. Ни опознания, ни экспертизы не было. Иран сказал - "возвращаем вот этих", так зеля им поверил на слово.
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здратути!
с чего такое счастье? рашка рога прячет?
а какого сякого тогда сюда шастали??? договаривались?
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Ану Пристайка скажи ще раз- Мьі трєбуєм!
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Все по инструкциям ватного реха. Самолёт польского президента фашисты полякам тоже не отдают по этой же "причине".
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Италия не отдает? Или что ты там подразумеваешь, "хвашист"?
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Фашизм сегодня не в Италии. Фашисты сегодня в русне.
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хорошо что не коммунисты, а то был бы полный швах, а фашисты - дети по сравнению с красной чумой. Муссолини чет только 6 смертных приговоров подписал, а Сралин чтоб не подписывать тонны бумаги - скопом перерабатывал совков в гумус
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Симоньян госпіталізували в інститут імені М. В. Скліфосовського через проблеми серцем. Журналістку забрали прямо з Кремля - вона відчула себе погано під час наради.Російська пропагандистка Кремля, головний редактор каналу RT Маргарита Симоньян, яку нещодавно розкритикували в мережі за пост про збитий на Донбасі Boeing-777, потрапила в реанімацію. Зазначається, що у жінки проблеми з серцем.
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маргарита передавай кабыздоху моторыле и курадаву привет.
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Тобто - висновок:
1.Літак збили російські ракети.
2.Керували стрільбою російські спеціалісти.
3.Обстріл був проведений по команді зверху.
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не виключно, що може була погроза пілотам і.... а не віддамо ми вам ці ящики...
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они могут подделать переговоры пилотов и обвинить их в отказе вернуться в аэропорт, типа наркота на борту или баньдюк был, без черных ящиков там можно сочинять на ходу.
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От це може бути на 100%. По мокшанські підло. Як вони вміють.
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Чёт не понял, преступник сам будет расследовать совершенное им преступление и определять судьбу вещдоков? Классно! Можно быть заранее уверенным в результатах этого следствия - во всём виноват экипаж украинского В-737-800!!!
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Чёт не понял, преступник сам будет расследовать совершенное им преступление и определять судьбу вещдоков?
В 1988 г американский крейсер сбил иранский пассажирский Аирбас. Кто расследовал это преступление? Во время пуска ракеты крейсер «Vincennes» находился в террит водах Ирана.

Для справки: расследовали под руководством адмирала флота США Уильяма Фогарти.
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Кстати, почему-то нет информации о системе РЛС, обеспечившей наведение иранской пусковой установки "ТОР-1М" на украинский Боинг с использованием ГЛОНАС. К чему бы это?
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почему-то нет информации о системе РЛС, обеспечившей наведение иранской пусковой установки "ТОР-1М" на украинский Боинг с использованием ГЛОНАС. К чему бы это?
Потому что Тор-1М не использует ГЛОНАС при стрельбе.
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"Не так сталося, як гадалося"©
Так а засранец Пристайко свистел, шо всё порешал и самого Аятоллу за бороду взял. Карьерному дипломату вместо обсераться можно было бы и научиться гавно в жопе держать.
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а толку с тех ящиков, куда их в музей?
деньги привезли, вот и порешали....
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Тот кто запустил ракету, испольнитель, должен сидеть в украинской тюрьме. Есть мнение ,что Иран преднамеренно сбил самолет.
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Тот кто запустил ракету, испольнитель, должен сидеть в украинской тюрьме.
В 1988 амерский крейсер «Vincennes» сбил иранский пассажирский самолет. Командир крейсера был награжден орденом.
Есть мнение ,что Иран преднамеренно сбил самолет.
Так Иран и заявил, что сбил самолет по ошибке. Те не случайный пуск, а пуск не по той цели.
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Та зрозуміло, що без паРашки не обійшлося,
тому й залишає.. Але, ж признав!!
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Зелю опустили конкретно. Ящики - собственность государства Украина!!!
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"Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Источник: https://censor.net.ua/n3170761
Эслами также отметил, что иранская делегация побывала в Украине, чтобы "изучить документы самолета". Источник: https://censor.net.ua/n3171270 Катастрофа рейсу МАУ: Іран підтвердив намір залишити в себе чорні скриньки як "невід'ємну частину інциденту" - Цензор.НЕТ 3624
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Тут и ежу понятно, что это кацапские выродки руководили операцией и сбили самолет
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Пока есть только такая инфа:
На борту украинского самолета летел «предатель» Касема Сулеймани
Арабский журналист, занимающийся проблемами Ближнего Востока, заявил, что ему известна причина, почему сбит украинский «Боинг». И это вовсе не «ошибка». Журналист, скрывающийся под псевдонимом «Наисси Q», пишет, что действующий командующий КСИР Ирана генерал Амир-Али Хаджи-заде узнал, что источник утечки информации, то есть предатель, чья информация привела к ликвидации Касема Сулеймани, вместе с женой сел в самолёт рейса PS752 (Международный Украинских Авиалиний). И он тут же отдал приказ: "Сбейте его!"
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А при посадке его никак было не перехватить ?
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Главное что Пристайко начислил себе за месяц чето около 250к. грн. Но судя по его "работе", то это он должен платить, а не ему.
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Все более отчетливо становится ясно, что Иран целенаправленно сбил наш Боинг чтоб увести противоречия между США и Ираном в сторону, переключить на другой объект.
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Ящики - это неотъемлемая часть свидетельства о провокации российских спецслужб по принуждению Ирана сбивать наш гражданский лайнер.
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