 Катастрофа рейса МАУ: Иран подтвердил намерение оставить у себя черные ящики как "неотъемлемую часть инцидента"

Об этом заявил Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на иранское агентство Mehr.
"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и, поскольку авария произошла в Иране, согласно Приложению 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследования", - сказал он.
По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, "чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи".
Эслами также отметил, что иранская делегация побывала в Украине, чтобы "изучить документы самолета".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Какая цель надавливания?
Иран признал, что сбило боинг его ПВО. Расследование идет в соответствии с правилами ИКАО. Требовать изменить это самое Приложение 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО)?
только на это единственная и последняя наша надежда
Пан Кокс, вы определитесь с целями - зачем и на кого давить, а то как-то сумбурно. Иран ведет расследование по правилам ИКАО - давить зачем? чтоб расследовал по правилам ИКАО?
При Порохе Украина отказалась от независимости, а это и означает, что об Украину, независимо от команды, уже вытирают ноги пару лет.
Посмотрите на бодания Коболева и Гройсмана с 2018, клал Кобалев на своего единственного акционера - у него есть крыша в Штатах, а у украинского премьера - нет. И премьер-министр проиграл...
с чего такое счастье? рашка рога прячет?
а какого сякого тогда сюда шастали??? договаривались?
1.Літак збили російські ракети.
2.Керували стрільбою російські спеціалісти.
3.Обстріл був проведений по команді зверху.
В 1988 г американский крейсер сбил иранский пассажирский Аирбас. Кто расследовал это преступление? Во время пуска ракеты крейсер «Vincennes» находился в террит водах Ирана.
Для справки: расследовали под руководством адмирала флота США Уильяма Фогарти.
Потому что Тор-1М не использует ГЛОНАС при стрельбе.
Так а засранец Пристайко свистел, шо всё порешал и самого Аятоллу за бороду взял. Карьерному дипломату вместо обсераться можно было бы и научиться гавно в жопе держать.
деньги привезли, вот и порешали....
В 1988 амерский крейсер «Vincennes» сбил иранский пассажирский самолет. Командир крейсера был награжден орденом.
Есть мнение ,что Иран преднамеренно сбил самолет.
Так Иран и заявил, что сбил самолет по ошибке. Те не случайный пуск, а пуск не по той цели.
тому й залишає.. Але, ж признав!!
Эслами также отметил, что иранская делегация побывала в Украине, чтобы "изучить документы самолета". Источник: https://censor.net.ua/n3171270
На борту украинского самолета летел «предатель» Касема Сулеймани
Арабский журналист, занимающийся проблемами Ближнего Востока, заявил, что ему известна причина, почему сбит украинский «Боинг». И это вовсе не «ошибка». Журналист, скрывающийся под псевдонимом «Наисси Q», пишет, что действующий командующий КСИР Ирана генерал Амир-Али Хаджи-заде узнал, что источник утечки информации, то есть предатель, чья информация привела к ликвидации Касема Сулеймани, вместе с женой сел в самолёт рейса PS752 (Международный Украинских Авиалиний). И он тут же отдал приказ: "Сбейте его!"