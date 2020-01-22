 Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес

Об этом распорядился городской глава Харькова Геннадий Кернес. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с Юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименования) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", — гласит текст распоряжения.
Также Кернес поручил подготовить расчеты и смету расходов, связанных с изменением названия проспекта.
Читайте на Цензор.НЕТ: Проспект в Харькове не может носить имя Жукова, - Дробович
Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.
2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.
Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.
Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.
Также на Цензор.НЕТ: BMW на фейковых номерах с советской символикой задержан на границе с Молдовой. ФОТОрепортаж
мальчикснайпер?
Практически ежедневно проезжаю "место трагедии", где в 12 дня городская галава вместо работы пробегивалась с табуном охранников и теми двумя однояйцевыми... и шо? Где там было сниперу бедному спрятаться? Слева лес, справа шумная дорога, между лесом и дорогой травка метров 10 шириной - мечта снайпера, особенно после выстрела, для эвакуации... лавры кушнаря лысину душат...хотел стать мучеником...
Бо вата при слові Петро, починає вищати...
22 января 2020
Россия догнала Конго в рейтинге демократии.
Путин задумался о строительстве Великой Русской стены. (Привіт В.Г. Сорокіну
Там всьо-всьо подробно.
і мєня зарубаєт врємя от врємєні"
Дайте улицам номера и все уже успокойтесь! Но нет, продолжается это бессмысленное меряние своими... героями.
У каждого свои герои. Зачем лишний раз стравливать народ на свары по этой ху...е? Или у нас уже решены все государственные и социальные проблемы, шо нам осталось токо рвать друг другу чубы за своих личных героев?
Читаю подобное и создаётся впечатление, шо мы на целый век опустились вниз...
Скандал на форуме в Давосе: в Швейцарии рассекретили российских шпионов
21 января 2020 | 15:55
Facebook Twitter
В швейцарском городе Давос сорвали российскую шпионскую спецоперацию, вероятно направленную против гендиректора фонда Hermitage Capital Билла Браудера.
Об этом сообщает Financial Times.
«Швейцарские службы безопасности предотвратили шпионскую операцию в России, вероятно направленную против меня», - сообщил Браудер в Twitter.
Швейцарское издание Tagesanzeiger в статье об этом инциденте пишет, что полиция кантона Граубюнден задержала двух предполагаемых российских шпионов в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.
Позже в одном из интервью Браудер рассказал, что задержанными оказались два российских оперативника, которые изображали из себя сантехников. Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули Швейцарию.
По словам Браудера, он не знает, почему именно на него готовили покушение, одновременно подчеркнув, что «россияне активно посягают на всех своих врагов во всех странах, у них - огромные ресурсы».
Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, соучредителем которого является Браудер, в период с 1995 по 2006 год был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, которые действовали на российском фондовом рынке.
С 2010 года Браудер возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и по розыску убийц юриста фонда Сергея Магнитского, который обнаружил эту кражу.
В июле 2013 года в России финансиста заочно приговорили к 9 годам колонии общего режима.
За его деятельность против России Браудера называют «личным врагом Владимира Путина».
Если да, то история продолжается)
Какая разница - как называется улица...
Давайте дружить носами...
Пиши під своїм "аквафрешем" ... чи соромишся ?
Пора называть улицы нейтрально:
- ул. памяти Теоремы Пифагора;
- ул. им. ПиЭрКрадрат;
- переулок котангенсный;
- площадь леммы Ферма;
- сквер им. 3/4 ПиЭр куб;
- бульвар им. Второго Закона Ньютона;
- поселок Потерянной Валентности;
- Синус-Косинусный Узвіз;
Иначе этого всего скоро не останется не только в головах детей, но даже в памяти населения, когда те, что еще учились, "пакращатся" окончательно.
🤣