EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  4298  86
Все про:Кернес (1161) переименования (556) Харьков (4551) декоммунизация (476)

 Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес

Вопрос переименования будет вынесен на сессии Харьковского городского совета.

Об этом распорядился городской глава Харькова Геннадий Кернес. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с Юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименования) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", — гласит текст распоряжения.

Также Кернес поручил подготовить расчеты и смету расходов, связанных с изменением названия проспекта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Проспект в Харькове не может носить имя Жукова, - Дробович

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Также на Цензор.НЕТ: BMW на фейковых номерах с советской символикой задержан на границе с Молдовой. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3171266
 
   
 Топ комментарии
 
Пора уже Гепу переименовать в Бывшего Гепу. Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 701
 показать весь комментарий
 
козломордые всегда берут упорством, ты их в дверь они в окно, пожалуй единственное чего нам стоит у них поучиться.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пора уже Гепу переименовать в Бывшего Гепу. Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 701
 показать весь комментарий
 
 
Или пр. Жукова в гепу непотопляемого. Ведь он любую власть устраивает.
 показать весь комментарий
 
 
а че надо Геппу в какой то музей концлагерь привезти и забетонировать в каком то бараке.. может падло ума наберется дефективное "божественно избранное" недоразумение.. жаль что его только в возок усадили пулей жаль.... не портил бы воздух мразь...
 показать весь комментарий
 
козломордые всегда берут упорством, ты их в дверь они в окно, пожалуй единственное чего нам стоит у них поучиться.
 показать весь комментарий
 
 
прошу пардону, но этот козломордый еще и обрезанный... тому снайперу с бельмом на оба глаза будет долго икаться...
 показать весь комментарий
 
 
Нет, конечно...была плановая операция в израиле..но ж-массону надо было скорчить из себя героя... а чем еще взять? СтАтью? Породой? Харизмой??? Ну какое обаяние у крысы...
Практически ежедневно проезжаю "место трагедии", где в 12 дня городская галава вместо работы пробегивалась с табуном охранников и теми двумя однояйцевыми... и шо? Где там было сниперу бедному спрятаться? Слева лес, справа шумная дорога, между лесом и дорогой травка метров 10 шириной - мечта снайпера, особенно после выстрела, для эвакуации... лавры кушнаря лысину душат...хотел стать мучеником...
 показать весь комментарий
 
Так, головне щоб освітлена була і без ям. Прямо по завітам нашого булочки.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Для Порошенка, якому Кернес допомогав у виборах 2019, дійсно не було ніякої різниці, тому він не просто залишився на свободі, а й продовжував всі роки бути мером.
 показать весь комментарий
 
 
Мер - виборча посада, тому Порошенко не впливав на вибір харків'ян.
 показать весь комментарий
 
 
А тюремна камера для сепаратиста, теж по вибору самого сепара, чи як?
 показать весь комментарий
 
 
Це не до мене питання. Є Аваков, який працює.
 показать весь комментарий
 
 
Це питання не до Авакова, а до ексгенпрокурора Луценка та його кума.
 показать весь комментарий
 
Заважає те, що Луценко зараз п'є десь в Великій Британії разом з Гонтарєвою, і сміється з вас, ідіотів!
 показать весь комментарий
 
А клоунада в полтавском суде это что?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нема такого злочину, який пороховатник не виправдає, щоби захистити свиночолого гетьмана.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це не аргумент, а ваша демагогія.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, це у вас демагогія, а я прямо вказую на злочинні дії тандему Порошенко-Кернес.
 показать весь комментарий
 
 
Нічого ви не вказали, просто вважаєте допустимим втручання президента у судову владу, що є злочином. Тобто ви закликаєте до порушення законів України посадовими особами.
 показать весь комментарий
 
 
Добре, тоді ще конкретніше. Кум Порошенка Луценко організував неявку прокурорів на суд, де Кернес звинувачувався у сепаратизмі, і суд справу закрив. Після того Кернес почав анітувати за Порошенка. Що ще пороховаті треба, щоб побачити злочин, окуляри, чи мозок?
 показать весь комментарий
 
 
Хто це встановив і де було порушення закону з боку Порошенка?
 показать весь комментарий
 
Ніякого порушення не було, просто всі прокурори раптом захворіли... Але якщо ви не бачите вини Порошенка, то як ви побачили вину Зеленського?
 показать весь комментарий
 
 
на що їм куратор вказує - те вони і "бачать" ..))
 показать весь комментарий
 
 
Звідки вам відомо, що Луценко - кум Порошенка? Чому ви вважаєте, що саме Луценко «організував неявку»? Яким чином явка чи неявка прокурорів на конкретне засідання може вплинути на загальний судовий вирок?
 показать весь комментарий
 
Ви не в Україні живете? Ви хіба не знаєте цю історію, що суд закрив справу проти Кернеса саме через неявку сторони звинувачення? Почитайте про це. А як були покарані прокурори, які не з'явились у суд, чи керівництво харківської прокуратури?
 показать весь комментарий
 
 
Закрив справу - не значить виніс вирок. Закриту справу можна знову відкрити, було б бажання. Очевидно, що українська судова влада такого бажання не мала й не має. Ані за По, ані за Зе. Що й треба було довести.
 показать весь комментарий
 
По одній і тій же справі суд двічі рішення не виносить, якщо не з'явились, нові обставини. Але, при чому тут це, якщо ми обговорюємо конкретні злочинні дії команди Порошенка?!
 показать весь комментарий
 
Наверное .. надо было кернесу сдать Харьков кацапью, как это сделали донецкие и красномордый в Луганске? Ты, наверное Харьков сам бы защитил своей грудью? Уверен, что Порох и кернеса и трухлявого оставил с условием, что они не сдадут Харьков и Одессу и это в тех условиях было верным решением, как и тот же минский договор, который позволил остановить врага.
 показать весь комментарий
 
Я ще цієї версії не чув. Мабуть пороховаті нові методички підвезли. Нагадаю, може хто не знає, що Кернес у навесні 2014го втік з України, і повернувся лише з обранням президентом Порошенка. А взагалі, цікава ідея, виходить, що Харків та Одеса залишились під контролем України, це заслуга Кернеса та Труханова? Так може і перейменування проспекту на честь Жукова - це частина плану Порошенка по утриманню Харкова під контролем України?
 показать весь комментарий
 
 
Мляяя! Сл мудилло! А как ты определила, что Кернес "помогал"? По одному сюжету на пол минуты где сказал, что поддерживает президента, потому что реформа децентрализации положительно влияет на жизнь территориальных громад, и увеличила бюджет города почти в 2 раза? Что еще??? Был в городе хоть один рекламный щит, где он поддерживал словами, фотографиями, какими то пояснениями? Было выступление по телевизору? Хоть что то похожее на поддержку своей партии или Януковича в 2010 было? ПЗДЦ, Где вас размножают, клонируют моральных уродов?
 показать весь комментарий
 
 
То есть, пороховату не удивляет факт того, что Кернес "по одному сюжету на пол минуты сказал, что поддерживает президента"? Нет, товарищ, не ври, пожалуйста, Кернес именно призывал голосовать за Порошенко!
 показать весь комментарий
 
 
На, почитай, лжец пороховатый. И видео Кернеса есть с призывом голосовать за Порошенко. https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/ukr/news/politics/-kernes-zajaviv-shcho-na-prezidentskih-viborah-golosuvav-bi-za-poroshenka-612087.html
 показать весь комментарий
 
 
Ты лишний раз подтвердил, что ты мудиллло в кубе! Для тебя, помоечник зубожилый, написано выше--Г.А.Кернес в ЕДИНСТВЕННОМ интервью говорил, на пол минуты, что поддерживает Порошенко, за его дела и помощь городу. ВСЕ! Больше ничего. Тем самым признал 1.что Президент много сделал для своей страны 2.Реформа децентрализации Порошенко-Яценюка-Гройсмана, это успешная реформа. Что тебе дураку непонятно, что еще надо разжевать, и чем мой комментарий не соответствует истине! ЗЕбилоиды конченные!
 показать весь комментарий
 
 
Если бы я еще переживал, что обо мне тупая и лживая пороховата думает!... Да, "на пол минуты"!
 показать весь комментарий
 
 
Недалекий ты человек. Таких примерно 73%
 показать весь комментарий
 
Таких, как я, примерно 17%, я в первом туре голосовал за Тимошенко, а во вторгм туре вообще не голосовал.
 показать весь комментарий
 
Може переіменувати в Владіміра Григоренко?
Бо вата при слові Петро, починає вищати...

 показать весь комментарий
 
 
Новини мокшанського царьства.
22 января 2020
Россия догнала Конго в рейтинге демократии.
Путин задумался о строительстве Великой Русской стены. (Привіт В.Г. Сорокіну
 показать весь комментарий
 
 
Там не зовсім буде стіна, будуть заглиблюватися. А в ями стіни підступні. Впасти туди можна легко, а от вилізти, майже не можливо.
 показать весь комментарий
 
В.Г. Сорокин. «Сахарний Крємль. Харчєваніє».
Там всьо-всьо подробно.
 показать весь комментарий
 
Ну, і де тут ті зебіли, які заперечують янукоовощний реванш?
 показать весь комментарий
 
 
"Просто я живу на уліце Лєніна,
і мєня зарубаєт врємя от врємєні"
 показать весь комментарий
 
 
Те,к то громче всех кричит о том, что какая разница, как улица называется, отчаянно борются за Жукова. Если "какая разница", почему Григоренко не устраивает?
 показать весь комментарий
 
 
Может для одного кандидата меньше денег надо, чтоб переименовать?
 показать весь комментарий
 
Харьков как Бывшая столица Украины и Харьковчанам Решать и За ними Стоит Слово. Если преобладает Ген Украинцев Характерників , Назвут , а если Нет , ТО могут назвать и Моторолой , какая Разница.
 показать весь комментарий
 
 
Вот вы ржоте, а дупоголового гэпу уже не знаю, сколько лет невозможно сковырнуть с помощью училок в избир.комиссиях, которые хоть за гэпу, хоть за зелю, хоть за дьявола! Аби трошки грошей пыдкынули по бедности!
 показать весь комментарий
 
 
Когда этот дИбилизм у нас уже закончится?!
Дайте улицам номера и все уже успокойтесь! Но нет, продолжается это бессмысленное меряние своими... героями.
У каждого свои герои. Зачем лишний раз стравливать народ на свары по этой ху...е? Или у нас уже решены все государственные и социальные проблемы, шо нам осталось токо рвать друг другу чубы за своих личных героев?
Читаю подобное и создаётся впечатление, шо мы на целый век опустились вниз...
 показать весь комментарий
 
 
А як Ви гадаєте, яка вірогідність, що у 2024 будуть вибори Президента, за рівня демократії, як за Президента Порошенка у 2019?
 показать весь комментарий
 
 
так до цифирок ж треба дорости свідомо!!? наразі, цифирки не приймає ні одна зі сторін. може і прийняли б, так про це мало хто говорить. а хто мав би про це говорити? ті, до кого є довіра. а до кого зараз є довіра? правильно, ні до кого. а мудрі люди в цій країні є??!?!?!? всім мудрим то до одного місця, бо вони давно вже за межами України???
 показать весь комментарий
 
 
От рашкиных агентов везде проблемны- пора их отлавливать 😀😀😳, как делают успешные страны

Скандал на форуме в Давосе: в Швейцарии рассекретили российских шпионов
21 января 2020 | 15:55
Facebook Twitter
В швейцарском городе Давос сорвали российскую шпионскую спецоперацию, вероятно направленную против гендиректора фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

Об этом сообщает Financial Times.

«Швейцарские службы безопасности предотвратили шпионскую операцию в России, вероятно направленную против меня», - сообщил Браудер в Twitter.

Швейцарское издание Tagesanzeiger в статье об этом инциденте пишет, что полиция кантона Граубюнден задержала двух предполагаемых российских шпионов в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

Позже в одном из интервью Браудер рассказал, что задержанными оказались два российских оперативника, которые изображали из себя сантехников. Когда их рассекретили, они представили свои дипломатические паспорта и покинули Швейцарию.

По словам Браудера, он не знает, почему именно на него готовили покушение, одновременно подчеркнув, что «россияне активно посягают на всех своих врагов во всех странах, у них - огромные ресурсы».

Инвестиционный фонд Hermitage Capital Management, соучредителем которого является Браудер, в период с 1995 по 2006 год был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, которые действовали на российском фондовом рынке.

С 2010 года Браудер возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и по розыску убийц юриста фонда Сергея Магнитского, который обнаружил эту кражу.

В июле 2013 года в России финансиста заочно приговорили к 9 годам колонии общего режима.

За его деятельность против России Браудера называют «личным врагом Владимира Путина».
 показать весь комментарий
 
 
Это мечта гэпы и допы. Но, скорее, у них остатки яиц отожмут, а не Харьков! Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 9326
 показать весь комментарий
 
 
хрін рогатий рогатим, а не Харків ,Україна!!!
 показать весь комментарий
 
 
понаподписуют че нить, там нас не спросят . народ возбухать начнет плешивый выручать придет лигитимных подписантов спасать от " горстки вриствубщиз радикалов" пидет. .. как то так вырисовывается . увы((
 показать весь комментарий
 
А не Харьков ли несколько раз во ВМВ несколько раз переходил из рук в руки?
Если да, то история продолжается)
 показать весь комментарий
 
Ну курва ніяк цей щур не може заспокоітись з цім Жуковим !?((
 показать весь комментарий
 
 
*****... назвіть кладовище в Харкові іменем м'ясника Жукова... це буде абсолютно справедлива та історично достовірна згадка за усі діяння жлоба та марадера жюкова.....
 показать весь комментарий
 
 
Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 3206

Какая разница - как называется улица...
Давайте дружить носами...
 показать весь комментарий
 
 
Дурик, до этого было вот это. https://www.google.com/amp/s/gordonua.com/amp/ukr/news/politics/-kernes-zajaviv-shcho-na-prezidentskih-viborah-golosuvav-bi-za-poroshenka-612087.html
 показать весь комментарий
 
 
Ага, заявив. А потім злітав в Ізраїль до дона Коло і проголосував за Зе. Аж дупу йому зализав, вітаючи з перемогою.
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомное, засунь это туда, где совесть Кернеса и твои мозги.
 показать весь комментарий
 
слухай , лишнехромосомное , а чому ти прикриваєшся білоруським прапорцем ?
Пиши під своїм "аквафрешем" ... чи соромишся ? Проспект Григоренка в Харкові знову спробують перейменувати на честь маршала Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 4206
 показать весь комментарий
 
Перестаньте заниматься херней и переименовывать улицы и города из бендер в жуковых и обратно.
Пора называть улицы нейтрально:
- ул. памяти Теоремы Пифагора;
- ул. им. ПиЭрКрадрат;
- переулок котангенсный;
- площадь леммы Ферма;
- сквер им. 3/4 ПиЭр куб;
- бульвар им. Второго Закона Ньютона;
- поселок Потерянной Валентности;
- Синус-Косинусный Узвіз;

Иначе этого всего скоро не останется не только в головах детей, но даже в памяти населения, когда те, что еще учились, "пакращатся" окончательно.
🤣
 показать весь комментарий
 
 
Вечные полезные и нейтральные политически ценности
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже этот подонок-колясочник угомонится?
 показать весь комментарий
 
коли на схилу Шатилівській криниці гальма відмовлять зненацька!!!!
 показать весь комментарий
 
Це попри рішення суду? Та тільки за заяву цього патріота совка треба гнати.
 показать весь комментарий
 
У Гепы на Орде кубышка спрятана, ещё с 14, вот и старается, вернуть не может.
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно відмінити всі перейменовання зроблені за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
 показать весь комментарий
 
Що, тут какаяразніца зовсім не катіт??? Какаяразніца, ліш би по рускі? Є різниця, і різниця дуже й дуже велика! І в цю різницю потрібно віслюка кожен день тикати його нахабною мордою.
 показать весь комментарий
 
Ни вашим ни нашим, был проспект улицей Стадионной, опять надо назвать так.
 показать весь комментарий
 
Гена тебе уже пора к Жукову, Кобзону, Задорнову, Захарченку.....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх