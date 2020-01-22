 Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка

Об этом говорится в распоряжениях Кабмина №16-20.

В состав Нацкомиссии вошли: Орыся Демская - доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка Киево-Могилянской академии; Юлия Чернобров - кандидат филологических наук, м.н.с. Института украинского языка; Наталия Мазур - кандидат филологических наук; Данута Мазурик - кандидат филологических наук, доцент Львовского национального университета им. Франко; Людмила Кравченко - кандидат филологических наук, доцентом Киевского национального университета им. Шевченко.

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Срок полномочий членов комиссии - шесть лет.

Комиссия будет проверять уровень владения украинским языком для получения гражданства, а также занятия государственных должностей.