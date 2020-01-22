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 Политика Украины
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Все про:вуз (736) Минобразования (1171) высшее образование (90) Стадный Егор (1)

 Минобразования будет устанавливать минимальную цену на обучение по контракту в вузах, - замминистра Стадный

Министерство образования вводит индикативную себестоимость обучения, что означает установление минимальной цены на обучение по контракту в вузах на определенных специальностях с лета 2020 года.

Об этом в интервью УП. Жизнь сообщил заместитель министра образования Егор Стадный, передает Цензор.НЕТ.

Установление фиксированной цены поможет предотвратить демпинг, объясняют в министерстве: когда университеты ставят цену значительно меньшую по себестоимости подготовки.

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"Государство будет устанавливать минимальную цену на контракт на определенные специальности, и мы начнем это делать уже с лета 2020 года. Есть много эффектов от этого нововведения. Мы останавливаем пагубный демпинг, когда университеты на каждой вступительной кампании пытаются подсмотреть у конкурента и спустить цену ниже. Они давно ставят цену, которая значительно меньше себестоимости подготовки. Если спросить любой бизнес, может ли он продавать продукцию ниже себестоимости, вам единогласно скажут, что это смерть для бизнеса. Университеты это понимают, но имеют подушку в виде госфинансирования. Поэтому есть явление дотаций обучения контрактников за счет бюджетных денег", - пояснил Стадный.

"Демпинг цен на контракт людей приучил к такому восприятию высшего образования как чего-то недорогого. Мы скорее купим евробляху за 100 тысяч гривен, чем оплатим 4 года обучения на бакалавриате за эти же деньги. Надо заканчивать с таким подходом, потому что это вопрос качества обучения, зарплат преподавателей и обеспеченности университетов", – сказал Стадный.

"Университеты, которые сейчас ставят цену на контракт 12-13 тысяч на популярные специальности - я понимаю, что некоторые из них не чистые на руку и "подобирают" на сессиях. То есть зарплату официальную преподавателю высокую дать не можем, потому что контракты низкие, а на сессиях - вольница, снимайте урожай. Надеюсь, это не распространенное явление, характерное для малого количества заведений. А разве кто-то захочет в условиях высокой цены на контрактное обучение платить еще и взятки на сессии?", - резюмировал замминистра.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171260
 
 
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Побольше совка и будет у нас наука круче чем всех. Может даже Зимбабве догоним.
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Страна должна быть тупой, дибильной как Кабмин и руководители мин образования, тётка без высшего с ошибками 17 на пост в фейсбуке. 36 ей мало.....охренели слуги Внешнего управления.
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ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!

А по факту если есть деньги платить за образование то лучше заплатить за курсы языка за оформление документов и пойти поступить в Европе на какой то из бесплатных факультетов!!
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Открытие министерки Новосад Минобразования будет устанавливать минимальную цену на обучение по контракту в вузах, - замминистра Стадный - Цензор.НЕТ 5542

Министр образования и науки Украины Анна Новосад намерена провести аналитическое исследование с целью выяснить, почему школьники часто прогуливают уроки. Об этом она заявила в интервью «Интерфакс-Украина». И добавила, что обнаруженные проблемы с дисциплиной считает «нашим» (видимо, министерства) открытием.
Чиновница заявила, что пропуски уроков «фактически влекут за собой снижение результатов успеваемости на 20%». По словам Новосад, уже есть партнер, согласившийся проводить дополнительные исследования.http://uc.kr.ua/2020/01/21/otkrytye-mynysterky-novosad/
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а думаєте Новосад легко на оті нещасні кілька десяточків тисяч дитинку утримувати?
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Вот он сейчас факты говорит,или какие то собственные размышления изрекает с видом истины?Где они ,эти бесстрашные и недоученные,берутся?
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Бизнес может временно работать ниже себестоимости, особенно сезонный, вне сезона цены снижаются за для возможности оплачивать налоги, з. п., коммунальные... А в сезон отбивают убытки. С образованием в вузах все проще, преподаватели практикуют дополнительные курсы, поэтому взятки это уже прошлый век... вот только деньги за курсы идут мимо вузов, но регулирование стоимости на это никак не повлияет.
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Стадник ездит на евробляхе за 100 тысяч.грн? Которые сэкономил на обучение в бакалаврате?
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