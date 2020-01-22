 Спецназовцы в центре Одессы взяли штурмом квартиру, в которой забаррикадировались пьяные родители с маленькими детьми

Штурм произошел прошлой ночью. Об этом сообщили в службе по делам детей Одесского городского совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Причиной штурма послужило то, что малолетние дети находились в опасности, и их необходимо было срочно изъять из семьи.

Как сообщила и.о. начальника указанной службы Юлия Никандрова, случившееся вчера было спасательной операцией.

"Сотрудники территориального отдела службы по делам детей Одесского горсовета выехали на адрес социально неблагополучной семьи для немедленного изъятия двоих детей в связи с угрозой их жизнью и здоровью. Две девочки в возрасте 1,5 и 4,5 года", - сообщила Никандрова.

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Как отмечается, мать детей и ее супруг находились в состоянии алкогольного опьянения.

Семья состоит на учете службы, как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Дети были в обносках, голодные, а в квартире - антисанитария.

По словам Никандровой, обычно в работе оперативных групп участвуют служба по делам детей, полиция, медики и центр соцслужб (коллегия специалистов).

"Сегодня же подключились ТОР (спецподразделение полиции тактико-оперативного реагирования), спецподразделение полиции "Полина" (занимается домашним насилием), сотрудники ГСЧС. Без них спасти детей было бы крайне сложно, поскольку родители забаррикадировались в квартире, и просьбу открыть двери полностью проигнорировали", - сообщила Никандрова.

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В настоящее время дети уже переданы в соответствующее детское учреждение.

Волонтеры помогли оперативно обеспечить девочек одеждой, питанием и предметами личной гигиены.

"То, во что одеты дети, одеждой не назовешь", - акцентировала руководитель службы.