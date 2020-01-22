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Все про:дети (3829) Одесса (5875) правоохранительные органы (828) штурм (331)

 Спецназовцы в центре Одессы взяли штурмом квартиру, в которой забаррикадировались пьяные родители с маленькими детьми

Нужно было срочно изъять из семьи девочек возрастом 1,5 и 4,5 года, их жизням грозила опасность.

Штурм произошел прошлой ночью. Об этом сообщили в службе по делам детей Одесского городского совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Причиной штурма послужило то, что малолетние дети находились в опасности, и их необходимо было срочно изъять из семьи.

Как сообщила и.о. начальника указанной службы Юлия Никандрова, случившееся вчера было спасательной операцией.

"Сотрудники территориального отдела службы по делам детей Одесского горсовета выехали на адрес социально неблагополучной семьи для немедленного изъятия двоих детей в связи с угрозой их жизнью и здоровью. Две девочки в возрасте 1,5 и 4,5 года", - сообщила Никандрова.

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Как отмечается, мать детей и ее супруг находились в состоянии алкогольного опьянения.

Семья состоит на учете службы, как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Дети были в обносках, голодные, а в квартире - антисанитария.

По словам Никандровой, обычно в работе оперативных групп участвуют служба по делам детей, полиция, медики и центр соцслужб (коллегия специалистов).

"Сегодня же подключились ТОР (спецподразделение полиции тактико-оперативного реагирования), спецподразделение полиции "Полина" (занимается домашним насилием), сотрудники ГСЧС. Без них спасти детей было бы крайне сложно, поскольку родители забаррикадировались в квартире, и просьбу открыть двери полностью проигнорировали", - сообщила Никандрова.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция в Киеве пресекла работу нелегального "детсада", где в антисанитарии удерживали 11 детей. ФОТОрепортаж

В настоящее время дети уже переданы в соответствующее детское учреждение.

Волонтеры помогли оперативно обеспечить девочек одеждой, питанием и предметами личной гигиены.

"То, во что одеты дети, одеждой не назовешь", - акцентировала руководитель службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3171254
 
 
 Топ комментарии
 
Семья состоит на учете службы, как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Дети были в обносках.

==
Взоржал..
Да у нас все в сложніх обстоятельствах, на районе все в обносках из сєконда ходють..- тихо ответили жители..
- пора на учьот брать всьо население..- ответил полисмен.
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Почему этой человекообразной трубы в принудительном порядке не перевязали??!!
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дельное предложение. я бы тех, кто голосовал 73% кастрировал, и может лет через 25-30 что то изменится, будут голосовать не #опой а головой.
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а допомогти сім'ї шоп дітей без батьків не залишати?
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Кому? Алкашам?? Которые пропивают детские деньги?
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на складах кучі секондхенду - дайте дітям взуття, одяг - це не гроші, їх не проп'єш.
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Секондхенд теж можуть розпродати. І взагалі, для дітей батьки алкоголіки небезпечні
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Да ты шо, "їх не проп'єш"? Спецпризначенці в центрі Одеси взяли штурмом квартиру, в якій забарикадувалися п'яні батьки з маленькими дітьми - Цензор.НЕТ 8447. А в том же секондхенде эти шмотки за полцены назад не возьмут?
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Ты "бестолковый"? Пропивается ВСЁ!!! Даже сами дети!.... Как их "девственность", сексуальная свобода, так и здоровье с жизнью...Поинтересуйся у полицаев, они тебе расскажут..
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а кому потрібні батьки-алконавти?Коли в сім'ї вмирає наркозалежний паразит усі видихають з полегшенням.
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в повідомлені про наркозалежність не говорять, тільки шо в состоянії оп'янєнія
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Семья состоит на учете службы, как попавшая в сложные жизненные обстоятельства. Дети были в обносках.

==
Взоржал..
Да у нас все в сложніх обстоятельствах, на районе все в обносках из сєконда ходють..- тихо ответили жители..
- пора на учьот брать всьо население..- ответил полисмен.
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Дети убили трех спецназовцев из водяных пистолетов,а родители их забросали гранатами из пустых водочных бутылок.
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Маргинализация населения идет полным ходом
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уже закончилась и началась вторая фаза - из маргиналов в дауні.
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Вполне может быть. Квартиру, с прописанными детьми отобрать не могут. А без детей - быстро отберут.
Страна-ужас...
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Акциз на водку и сигареты все время поднимается, тарифы на услуги ЖКХ тоже, бедные дети, не до них "родителям".
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