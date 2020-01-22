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 Политика Украины
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 Разрешать ли въезд в Украину выступавшему в оккупированном Крыму Серову, решат на границе, - Госпогранслужба

Решение о въезде на территорию Украины российского артиста Александра Серова, который выступал в оккупированном Крыму, будет приниматься при пересечении им государственной границы Украины.

Об этом 22 января Крым.Реалии сообщил руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы постоянно стараемся отслеживать людей, которые незаконно посещали оккупированные территории. Во время появления этих людей непосредственно на границе, конечно это может быть доверенность от других правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или же мы ставим их на дополнительное изучение, проводится проверка и изучаются все обстоятельства и факторы. Если подтверждение есть, то мы им запрещаем въезд в Украину на 3 года", – отметил Демченко.

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По его словам, в отношении Александра Серова у Госпогрансужбы уже есть предварительная информация о том, что "он мог посещать оккупированные территории и, что это будет проверено непосредственно при пересечении им границы".

Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что их ведомство направило информация о Серове в ГПСУ "для принятия пограничниками соответствующего решения".

В Киеве в Национальном дворце искусств "Украина" анонсируют концерт российского певца Александра Серова, который выступал в Крыму в 2017 году.

Ранее 40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3171253
 
 
 Топ комментарии
 
Какая сволочь звала его во дворец "Украина"? Кто там руководит? Ватник очередной?
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погранцы, помните - мама Рима очень просили...
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Дохтору албану можна, а сєрову неможна? Зєлєнське разрєшіт цю проблєму.
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погранцы, помните - мама Рима очень просили...
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Какая сволочь звала его во дворец "Украина"? Кто там руководит? Ватник очередной?
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Я бы его пустил, но дырку в подбородке рассверлил аж до затылка.
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кому оно вообще тут надо, нафталином пересыпаное, типа певец???
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А провокация?! А скандал на весь мир?!
Сажать надо тех кто организовывает такие провокации.
Серов- никому уже ненужный певун, с тремя песнями. Кто-то же его сюда пригласил, организовал концерты ?
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Я, вот, тоже не понимаю, неужели своих алкашей мало?
Чи дозволяти в'їзд в Україну Сєрову, який виступав в окупованому Криму, вирішать на кордоні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5261
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Я бы на месте погранцов вообще дубинку ему в задницу оформил, причем несколько раз
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А просто отказать во вьезде слабо?
Нужно обязательно еще дубинку в жопу засунуть?

Фу....
откуда вы такие беретесь....
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Дохтору албану можна, а сєрову неможна? Зєлєнське разрєшіт цю проблєму.
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Но не уточнили, на каком пункте пропуска это обойдется Серову дешевле.
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прессу пригласить и пусть публично признает что крым это Украина
если признает пускай заезжает и думает что потом в мордоре будет говорить по возвращению
если не признает
пускай едет нахер
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...тільки хвіст не такий))))))
(моя бабуня так казали!!!)
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А як правильно хрон, хрін чи хрєн? Чи дозволяти в'їзд в Україну Сєрову, який виступав в окупованому Криму, вирішать на кордоні, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5348
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ага, мог... Значіт - проклятая нєопрєдєльонность - трактуйєца в пользу обвіняйємого. Міласті просім!
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Невже нас знову чекає 2014?
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/1551364418465703/
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Ізвінітє, а у вас случайно білєтіка на Сєрова не найдьоцца..?
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это же дружбан-ахметова-ведь именно он-поет гимн ф.к.-"шахтер"-автор другой "дружбан"-игорь крутой
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А почему организаторов концерта не привлекут к ответственности?
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Попробуйте пустить уроды. Ростов ждет!
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Странный подход по отношению к закону. Он либо распространяется на всех, либо ни на кого. Какое основание пропускать одних , но при этом запрещать другим.
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А коли воно їхало в Крим через московію, то не думало? Все воно думало і домомагало морально вбивати наших бійців, їхало і виступало перед зрадниками. Поліцай сьогодення. Назад його, до мокші в болота. Воно забралося на цвинтар, до мами. А знаєш скільки захоронено і бійців і мам від агресора твого работоргівця душами? І твоя в тому вина також.
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Кому нужен... Данецкие при шапошнике Киев оккупировали.
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