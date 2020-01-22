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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4336) Израиль (998) Путин (25394) Офис Президента (225)

 Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, - ОП

У президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если общение на полях Всемирного форума памяти Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля", - сообщили в ОП.

Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована.

"Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше создают кризисный штаб для реагирования на псевдоисторические заявления Путина

Источник: https://censor.net.ua/n3171251
 
 
 Топ комментарии
 
Не задолбались вы врать, зеплесень? Он же туда и едет только для того чтоб лишний раз кумира своего увидеть и при случае еще сдать того что до него 5лет нарабатывалось....
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Нашли новое прикрытие.
Раньше прятались за женщин и детей, теперь прячутся за пленными.
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на кого эта лапша расчитана,на совсем уж имбицилов?Оман-2
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Не задолбались вы врать, зеплесень? Он же туда и едет только для того чтоб лишний раз кумира своего увидеть и при случае еще сдать того что до него 5лет нарабатывалось....
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Президенты Польши и Литвы не поехали в Израиль из-за Путина

ах да, им можно, ведь их страны не воюют с рашей
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О.
Вже Зєклассіка.
Піймались, і відразу задній ход.
«Кафєльок? Какой кафєльок?»
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Перевожу с зеленого - ЗеНелох не тридварас, НО если И чпокнется с хулио ТО на ПОЛ шишечки, граждане!
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А Кантора Президента таки читає ЦН що тут пишуть. Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, - ОП - Цензор.НЕТ 3447
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- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».
Кислярский был на седьмом небе.
«Золотая голова», - думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот момент.



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на кого эта лапша расчитана,на совсем уж имбицилов?Оман-2
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никто не в курсе
Владимир Александрович в стену плача уже засовывал?
... записку
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Нашли новое прикрытие.
Раньше прятались за женщин и детей, теперь прячутся за пленными.
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встречи готовятся и не происходят случайно,питары
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Венедіктов - це шавка, яка знає все в кремлі і тому заява ОП виглядає якось неоковирно.
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нє користі раді, а только во ісполнєнія волі пославшей мя жени
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Знову? Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, - ОП - Цензор.НЕТ 3205 А чим же він у Парижах займався? " Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский" Ця відмазка більше не працює
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а под что еще сливать Украину...?
на очереди за 5 крымских татар дать воду в Крым...
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Останнім часом.ОП самий брехливіший орган !!!
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От хай на ньому Бородянський і проведе свій фейк - краш-тест.
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два паралельных отрезка не пересекаются,в нашем случае два коротких об....зка обязательно пересекутся
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Так уже ж обменяли "всех на всех".. Правда у Путина еще в обменном фонде 3,8 миллиона в ОРДЛО,1,5 миллиона в Крыму, 2,5 миллиона "в гостях"," на заработках" и "по делам" Неиссякаемый запас.. Но то такЭ.
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В День Соборности клоун уехал в Израиль. Это все что нужно знать о зебиле
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ни поляки ни литовцы не летят в Израиль
чтобы не видеть *****
Только наш Фуйло на полусогнутых мчится с отчетом
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То есть они не отрицают,а готовят отмазку,мол он же для Украины старается
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и чего он там хочет приобрести?)..выступить то все равно не дадут, а "по ушам надавать" могут, а за что-найдут....
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Офіс Президента настільки брехливий що всім розумним людям давно ясно,що тільки ради цієї зустрічі ЗЕ туди і їде
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такой вброс может бьіть принуждением к встрече.
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Отмазка на все случаи жизни. Не удивлюсь, если Приставка ермачная скажет, что Зеля и в Оман летал по поводу обмена пленными.
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так понимаю бубочка полетел кашерной еды вкусить Зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не заплановано, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами, - ОП - Цензор.НЕТ 9210
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Похоже пуйло присадил монику на свою морковку
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Що значить ," Якщо зустрінеться".? Не потрібно нас рахувати за повних дебілів .Такі зустрічі плануються та регламентуються заздалегідь, а не така собі " імпровізація по ходу" від 95-го.Думаю технічно це підготовлено в Омані,та тема полонених не буде в пріоритеті ,а дещо інше.
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Многие были убеждены, что он в Израиль не поедет, потому что ему отказали в выступлении, а поедет в Польшу....Ради встречи с тезкой даже поступился своим тщеславием и гордостью.Пусть не свистят о возможной случайной встречи. На таком уровне случайностей не бывает.
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...не запланирована. Он с ****** встретится, чисто случайно, в туалете. Вот там они и пообщаются, плодотворно. Зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не заплановано, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами, - ОП - Цензор.НЕТ 910
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встречи с президентом , премьер-министром Нетаньяху/ Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину. / Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин/ Коломойский сводня между Зеленским ,Путиным и Нетаньяхой.Будут договариваться как мародёрить и делить украинскую землю и заводы.
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ЗЕ, не забудь поцеловать уйло в задницу.
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Це все, що потрібно знати на нового. Раніше зустрічалися тільки при понятих із Франції і Німеччини, а зараз без свідків зливає Україну. А на передову, ви, українці, а пацан торгує вашими душами, відкрито.
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