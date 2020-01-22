 Встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована, если она и состоится, то для обсуждения дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
"Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля", - сообщили в ОП.
Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована.
"Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Зеленский и Путин завтра встретятся в Израиле.
ах да, им можно, ведь их страны не воюют с рашей
https://www.facebook.com/zaporozhye.geua/videos/334342930830636/UzpfSTEwMDAxNzM0MDgyMTM4Mjo1MjIyODE3MzE2OTMxODM/?id=100017340821382
Вже Зєклассіка.
Піймались, і відразу задній ход.
«Кафєльок? Какой кафєльок?»
рыдают фсе!
Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.«Красиво составлено, - решил он, - под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи - почет! Не вышло - мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».
Кислярский был на седьмом небе.
«Золотая голова», - думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот момент.
Владимир Александрович в стену плача уже засовывал?
... записку
Раньше прятались за женщин и детей, теперь прячутся за пленными.
І ***** б киздець!
😇
на очереди за 5 крымских татар дать воду в Крым...
https://censor.net.ua/news/3171215/kreml_napolnyaet_lyudmi_novyyi_obmennyyi_fond_na_territorii_ordlo_vostoksos
чтобы не видеть *****
Только наш Фуйло на полусогнутых мчится с отчетом