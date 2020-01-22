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Все про:Израиль (998) Освенцим (32) Польша (5046) Путин (25394) Холокост (119) Дуда (298)

 Президент Польши Дуда из-за Путина не поехал на торжества по случаю годовщины освобождения Аушвица

Польского лидера возмутило, что организаторы мероприятия предоставили слово Путину, а не ему. Он назвал это "фальсификацией истории".

Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на церемонию 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

"Я не понимаю, почему в таком месте, по такому случаю и в такую великую годовщину там должны выступить президенты Германии, России, Франции, представители Великобритании и США, а не мог бы высказаться президент Польши, особенно в нынешней ситуации, когда со стороны России, особенно из уст президента России Владимира Путина, в адрес Польши звучат обвинения, полностью противоречащие исторической правде и стремящиеся унизить нас как общество и фальсифицировать историю", - сказал польский лидер.

Отсутствие польского голоса на конференции Анджей Дуда назвал "фальсификацией истории".

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент Литвы Науседа отказался ехать в Израиль на церемонию памяти жертв Аушвица

Дуда также выразил обеспокоенность последними обвинениями президента России Владимира Путина, что Польша является соучастницей начала Второй мировой войны, утверждением, что вызвало возмущение в Польше и откликнулось протестами из разных стран, включая послов Германии, Великобритании, США и Израиля, а также польских должностных лиц и еврейской общины Польши.

Таким образом, Польшу на форуме в Иерусалиме будет представлять посол этой страны в Израиле.

Международный форум памяти жертв Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, станет одним из крупнейших мероприятий с участием мировых лидеров в истории Израиля.

Также на Цензор.НЕТ: В Польше создают кризисный штаб для реагирования на псевдоисторические заявления Путина

На него соберутся более 60 делегаций из разных стран, в составе которых, по сведениям израильских СМИ, 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ. Ожидается приезд президента Украины Владимира Зеленского, лидера Франции Эмманюэля Макрона, а также президентов Германии, Италии, Венгрии, Финляндии, Австрии, Чехии и других стран, королей Испании и Нидерландов и так далее.

Источник: https://censor.net.ua/n3171250
 
   
 Топ комментарии
 
зато шльондра "какая разнiца" поперлась падла
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зато шльондра "какая разнiца" поперлась падла
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Чого туди їхати, невже Аушвіц був у Єрусалимі? Чи він туди переселився, а ми не знали?
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а наш спеціально туди їде щоб зустрітися з ************** Путлером..різниця інколи все таки є
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Нєа, він не поїхав, бо замість нього слово дали х@йлу!
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Начинается формирование состава "почетных гостей" на путинский парад в мае. ( лидеры стран уже сейчас начинают определяться)
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Ось це і є зелена МОЛЬ!!! А з молью що треба робити всі напевно здогадуються.........!!!
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А чому Зеленський поїхав в Ізраель, коли йому там н дали слова і чому Ізраель ще не визнав голодомор в Україні геноцидом укранського народу???!!!
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Оце людина гонорова! Не те що наше чмо 42-х років.
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Польского лидера возмутило, что организаторы мероприятия предоставили слово Путину, а не ему. Он назвал это "фальсификацией истории".

Президент Польщі Дуда через Путіна не поїхав на урочистості з нагоди річниці визволення Аушвіца - Цензор.НЕТ 5053
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А наш ПОЗОРНИК ОМАНСКИЙ приползет на коленях ...лизать дупу деду ХУ!
ВО ИМЯ МИРА ВА ВСЕМ МИРЕ!))))
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Зато Нелох Оманський поскакав перед паротягом щоб з кумиром зустрітися.
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Зря евреи его пригласили...
Одно из двух...
Сползет к чертям СТЕНА ПЛАЧУ
или полыхнет благодатным огнем ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ....

Бог шельму метит!)))
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Делаем ставки господа...
Еще не один визит этого ЧЕПУШЫЛЫ не заканчивался без бедствий для принимающей стороны...))))
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"Торжества по случаю...…."(С) Ще один захід на кшталт "пабедобессия"! І якщо в Росії штурмують картонний Рейхстаг, то може і евреям треба зробити картонні крематорії та спалити що-небудь?
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Нашим малороссам нужно поучиться у поляков патриотизму. А то "какаяразница-какаяразница", так и сидим в жопе 500 лет.
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Попри всі критики, наш їде. То треба скинутися на сухарі.
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