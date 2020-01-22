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 Политика Украины
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Все про:ВР (24322) закон (2720) Стефанчук Руслан (115)

 У нас нет понятия, что такое закон. Надо урегулировать, - Стефанчук

По словам первого вице-спикера парламента, из-за неопределенности базовых юридических понятий депутаты не могут сейчас правильно писать законы.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил на брифинге, что сейчас в законодательстве не определены базовые понятия, такие как закон и нормативно-правовой акт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Это законодательная азбука. Это то, с чего должно начинаться все. У нас нет понимания, что такое закон, что такое нормативно-правовой акт, какая иерархия нормативно-правовых актов, что чему должно подчиняться", - сказал он.

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По словам политика, сейчас идет работа вместе с Минюстом над так называемым "законом о законах", который должен будет решить эту проблему.

Источник: https://censor.net.ua/n3171247
 
 
 Топ комментарии
 
У вас даже нет понятия, что такое честь!
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Нет понимания ? Так нахрена вы тогда полезли принимать законы ?
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По физиономии этого типа сразу видно, что у него вообще понятия очень странные. Особенно насчет законов.
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О..,о..,о-"честь" ти їх мордиліца бачив?, честь?!,та у алоізовича,чи у януаровича її було більше.*** аж трусе..,честь.
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У них нет даже понятия что такое понятие! У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1149
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По физиономии этого типа сразу видно, что у него вообще понятия очень странные. Особенно насчет законов.
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зато в холодильниках разбирается и в кладовках, тещиных, академик итить
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ему к психиатру надо, закон о законе)) больное на голову чмо, у зелоха спроси, он тебе закон на пианине сыграет.
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Коливан какаятеберазница, ви ж по понятіям живете.
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Нет понимания ? Так нахрена вы тогда полезли принимать законы ?
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Ух ты! Это не недоумки депутаты. пустые барабаны, карманные мартышки, ручные макаки , кнопкодавы и зарплата в конвертах по 5-15 тыс. долларов?! Мерзкий тип, циничный негодяй. снимающий типа квартиру у тёщи и получающий на это бабло из денег бюджета.
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Тобто ЗЄмакаки наприймали в турборежимі законів, а потім зрозуміли що не знають що таке закони.
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Тут він правий. Правда що таке закон, ба, більше - що таке Конституція не мають поняття не лише депутати, а й її гарант - Зєлєнскій.
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Понавибирали ублюдків зєлєпупських, їжте тепер!
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Срочно на переподготовку в Трускавец!
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Мало того, вы представляете, что такое вы и кто вы есть? Начните с этого. Потом все остальное. Кстати, просто для понимания... Новый вирус пневмонии уже в России. У вас есть представление, что нужно сделать, чтобы эта зараза не "приехала" сюда?
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Ну і шайба в нього. Йому ще клобук та рясу і буде чистопородний маасковскай поп.
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Триндець. Що-що, ну такого явно не очікував. До них навіть люди наукові праці писали, ступені отримували ... Виявляється весь попередній досвід коту під хвіст, вони його просто не знають, не вивчають і використовувати не збираються. ****, це вже за гранью. Вважав, що вже дійшли дна, але ні ... Деградація та падіння продовжується.
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Когда такие чудеса были,что бы депутаты писали законы?пишут законы нанятые негры,депутат даже их не читает,он только голосует,и то не всегда лично,ну и конечно берет за то, что проголосовал закон для нужного человечка в его интересах.
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уря, снова тренинг в трускавце, там объяснят!
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ооо, і це каже юрист за освітою й колишній адвокат? то нехай по новій проштудує теорію права.
це ж просто якась нісенітниця.
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Писец, щас намутят. Главное для них это зарплаты за наш счет, дармоеды неграмотные.
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Если у них там, у всех до единого, нет понятия, то КАКОГО ЧЕРТА ОНИ ТАМ ВООБЩЕ СИДЯТ СВОИМИ ..аками?)
Данное личико, видать, даже не в курсе, диплом какого ВУЗа он имеет)) Что у него за специальность... Какой кошмар... Хоть лицо умным сделал бы...
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понятие закон существует только для
человека ,, за мешок зерна,,
за воровство десятков миллионов понятия закона нет
суды за явное преступление длятся годами
а можно решить за два месяца
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...Rolls-Royce установил рекорд продаж своих автомобилей в УкраинеВсего за 2019 год было реализовано 5152 автомобилей.Британское подразделение концерна BMW компания Rolls-Royce Motor Cars в прошлом году установила абсолютный рекорд продаж в 116-летней истории. В общем 5 152 автомобиля были доставлены покупателям в более чем 50 странах мира, что на 25% больше, чем в 2018 году.Весомый вклад внесли и украинские покупатели - они приобрели 16 Rolls Royce, из них 3/4 пришлось на новый внедорожник марки Cullinan. Этот показатель втрое больше прошлогоднего и является рекордным за всю историю бренда в Украине, а она начинается проданного в Одессе Rolls Royce в 1914 году.У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1522По словам Фрэнка Тимана, регионального представителя Rolls-Royce Motor Cars в Европе, всего в Украине продано около сотни "Роллс-Ройсов". Причем украинские покупатели выбирали довольно необычные комплектации - например, черный кузов и красный салон. Также существует спрос на эксклюзивное исполнение в версии Rolls-Royce Bespoke...
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Арахамія "До чого тут Конституція?", Стефанчук "В нас нема поняття, що таке закон", Разумков "Якщо б ми не порушували регламент, то не прийняли б стільки законів"... Жгітє єщо! "Новьіє ліца" та "уряд технократів" мамло того, що порушують закони і зізнаються в цьому, так ще й хизуються цим! От наволоч зелена!
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"...идет работа вместе с Минюстом над так называемым "законом о законах..." У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7803
Следующим этапом у зебилов будет "Конституция о Конституции". А надо было им начинать с "мозгов о мозгах". Которых им Бог не дал.
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Класс. Прошло уже 28 лет а только выяснилось, что у нас законы неправильно писали. У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9911
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...По словам первого вице-спикера парламента, из-за неопределенности базовых юридических понятий депутаты не могут сейчас правильно писать законы.Источник: https://censor.net.ua/n3171247
...а до юристів не пробував звернутися щоб роз"яснили поняття з яким знайомляться на першому курсі юрфака ...ну на крайняк глянути у комп"ютер ...тупорила соросятня взагалі окуїла
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Ну почему нет понятия.. Оно на постсоветском пространстве крепко укоренилось " Закон как дышло".
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у хпяка взагалі мізки жиром "запливли " ...чи вони вже у його там на дерьмо переродилися ?
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"У нас нет понятия, что такое закон" А що, в Трускавці вам про це не розповіли?
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вот это с рожей дауна про совесть сказать забыло...
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У нас нет понятия, что такое закон. Надо урегулировать, - Стефанчук

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У СН так же нет понятия, что такое Конституция, Независимость, война, агрессор, оккупация...
Суки зелёные, живут только по понятиям. А Зеленский тот даже юрист и тоже не имеет понятия, что такое закон. Боже, какой стыд за страну и за её тупоголовых 73%
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а ещё у СТЕФАНЧУКА ГОЛОВА И ОН В НЕЁ ЕСТ.
ПО МОРДЕ ВИДНО, ЧТО ЛИЦО У НЕГО НЕ ОТЯГОЩЕНО ИНТЕЛЛЕКТОМ.
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Вау! Говорящий гамадрил!

"У нас нет понимания, что такое закон, что такое нормативно-правовой акт, какая иерархия нормативно-правовых актов" (Источник: гамадрил) - со времен Независимости работали и все нормально было, а теперь ЗЕбобикам непонятно???

Мозги вставляйте, Криворожские Академики.
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Продовжу: немає Закону про законопроекти, про Розпорядження, про Постанови, навіть Про Конституцію нема закону. То тут працювати та працювати. А потім будемо до них правки вносити - так?
Ото зашквар при владі...
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Статью еще не читал, но блин, вот это морда на фотке! ха-ха-ха
Морда - недобрая...
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