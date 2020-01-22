 У нас нет понятия, что такое закон. Надо урегулировать, - Стефанчук

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил на брифинге, что сейчас в законодательстве не определены базовые понятия, такие как закон и нормативно-правовой акт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Это законодательная азбука. Это то, с чего должно начинаться все. У нас нет понимания, что такое закон, что такое нормативно-правовой акт, какая иерархия нормативно-правовых актов, что чему должно подчиняться", - сказал он.
По словам политика, сейчас идет работа вместе с Минюстом над так называемым "законом о законах", который должен будет решить эту проблему.
це ж просто якась нісенітниця.
Данное личико, видать, даже не в курсе, диплом какого ВУЗа он имеет)) Что у него за специальность... Какой кошмар... Хоть лицо умным сделал бы...
человека ,, за мешок зерна,,
за воровство десятков миллионов понятия закона нет
суды за явное преступление длятся годами
а можно решить за два месяца
Следующим этапом у зебилов будет "Конституция о Конституции". А надо было им начинать с "мозгов о мозгах". Которых им Бог не дал.
...а до юристів не пробував звернутися щоб роз"яснили поняття з яким знайомляться на першому курсі юрфака ...ну на крайняк глянути у комп"ютер ...тупорила соросятня взагалі окуїла
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У СН так же нет понятия, что такое Конституция, Независимость, война, агрессор, оккупация...
Суки зелёные, живут только по понятиям. А Зеленский тот даже юрист и тоже не имеет понятия, что такое закон. Боже, какой стыд за страну и за её тупоголовых 73%
ПО МОРДЕ ВИДНО, ЧТО ЛИЦО У НЕГО НЕ ОТЯГОЩЕНО ИНТЕЛЛЕКТОМ.
"У нас нет понимания, что такое закон, что такое нормативно-правовой акт, какая иерархия нормативно-правовых актов" (Источник: гамадрил) - со времен Независимости работали и все нормально было, а теперь ЗЕбобикам непонятно???
Мозги вставляйте, Криворожские Академики.
Ото зашквар при владі...
Морда - недобрая...