 Фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Примов вышел из российской колонии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом рассказал адвокат Рустем Кямилев.

"Нури чувствует себя прекрасно, все хорошо. Сейчас покупаем ему одежду, чтобы он мог переодеть тюремную робу. Все документы, паспорт и дипломы, изъятые при обыске в Крыму, ему вернули. Надеемся, что завтра он уже будет дома", - сообщил адвокат.

Кямилев отметил, что после освобождения Нури Примова из колонии, их сопровождают, предположительно, сотрудники ФСБ: "Мы вот сейчас ходим по городу и замечаем за собой слежку. Никто не подходит, просто наблюдают, куда мы направляемся. Также под колонией были журналисты канала "Россия 24", от комментариев все, естественно, отказались".

Напомним, ранее сообщалось об освобождении крымского политзаключенного по делу Хизб ут-Тахрир Ваитова, который отбыл пятилетнее заключение в российской колонии.

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