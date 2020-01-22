EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  991  5
Материалы по теме:
Все про:вооружение (3301) разведка (2256) Россия (74794) Донбасс (20499)

 РФ через неподконтрольные Украине участки границы на Донбассе продолжает поставлять террористам вооружение, - ГУР

Российская Федерация продолжает активно использовать неконтролируемые Украиной участки границы на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация продолжает активно использовать неконтролируемые Украиной участки границы, в частности пункты пропуска "Успенка", "Должанский" и "Дьяково", для поставки на временно оккупированную территорию боеприпасов, вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Прежде всего оккупанты наращивают запасы артиллерийских снарядов, минометных мин, боеприпасов для реактивных систем залпового огня и гранатометов.

Вместе с тем в подразделения российско-оккупационных войск продолжает поступать пополнение из числа наемников, которые были отобраны и прошли подготовку на территории РФ. В основном это лица с боевым опытом или опытом прохождения службы по военно-учетным специальностям снайперов, разведчиков и артиллеристов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3171242
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Удивительно. И почему же соседи не слушаются гетмана ? Веь он всё чётко и ясно сформулировал: "нужно просто перестать стрелять !"
 показать весь комментарий
 
 
вот поэтому рашка не за какие коврижки не согласится на возврат нашего контроля на пока не нашем участке границы...
 показать весь комментарий
 
 
Политкорректно составленное предложение РФ через непідконтрольні Україні ділянки кордону на Донбасі продовжує поставляти терористам озброєння, - ГУР - Цензор.НЕТ 6550 Запятые только правильно расставь, а то получается как "казнить нельзя помиловать"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх